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    Полузащитник «СКА-Хабаровска» Кабутов дисквалифицирован на шесть матчей за нанесение травмы Заневу

    КДК РФС наложил шестиматчевую дисквалификацию на полузащитника «СКА-Хабаровска» Дмитрия Кабутова. Футболист был удален с поля за нарушение против защитника «Амкара» Петара Занева в матче 25 тура РФПЛ.

    Как стало известно после игры, болгарин в результате столкновения с российским хавбеком получил серьезную травму.

    «После матча в протокол не была внесена запись о том, что футболист Занев получил травму. 9 апреля мы получили письмо от «Амкара», что футболист не принимает участия в тренировках из-за травмы и не сможет принять участия в следующем матча. Также мы получили два заключения из клиники, в котором говорится о серьезном повреждении голеностопного сустава – частичный разрыв связок. Поскольку имеется травматический случай, мы слушали дело с учетом этого.

    За грубую игру, наказанной удалением и повлекшей травму соперника, было решено дисквалифицировать футболиста Кабутова на шесть матчей РФПЛ согласно ч.2 и ч.4 ст.94. В случае, если лицо, которому нанесена травма, в соответствии с медицинскими показаниями, будет иметь возможность принимать участие в тренировках или матчах по истечение 15 дней с даты нанесения травмы, то дисквалификация Кабутова будет сокращена на три матча. 22 апреля мы запросим документы у «Амкара» о состоянии Занева. Если он уже будет тренироваться и/или принимает участие в матче, то КДК сократит дисквалификацию», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

    Встреча «СКА-Хабаровск» – «Амкар» состоялась в субботу, 7 апреля, и завершилась победой пермской команды со счетом 2:0.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.04.2018 15:58
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 11 апреля 2018, 18:56

      Справедливо было бы, за умышленное нанесение травмы ,с зарплатной карточки Кабутова, перечислить на лечение Занева определенной суммы.Возможно такие санкции нужно прописать в регламенте,тогда у футболистов возможно пропадет злой умысел нанести травму сопернику, а футбол станет чище от грубостей

      0
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      Рейтинг: +100701

      zigbert 11 апреля 2018, 16:43

      Травма серьезная. Заневу здоровья.

      1
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      Рейтинг: +411

      aam 11 апреля 2018, 16:10

      Сколько нормальных футболистов пострадало из-за таких вот костоломов.

      0
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      ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit > aam 11 апреля 2018, 16:27

      нормальных?А есть ли они у нас в стране?Одни калистраты кривоногие которые не на что не способны б л ять!

      1
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      ...
      Рейтинг: +411

      aam > 3a zenit 12 апреля 2018, 17:00

      Я про советскую школу футболаи про мировых футболистов. А в нашей стране вообще что-то нормальное есть??????

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      ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit > aam 12 апреля 2018, 19:11

      конечно есть-люди.

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      Рейтинг: +102

      Shogun 11 апреля 2018, 16:01

      Можно уже уходить в отпуск, чемпионат для него закончен

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