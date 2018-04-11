Полузащитник «СКА-Хабаровска» Кабутов дисквалифицирован на шесть матчей за нанесение травмы Заневу

КДК РФС наложил шестиматчевую дисквалификацию на полузащитника «СКА-Хабаровска» Дмитрия Кабутова. Футболист был удален с поля за нарушение против защитника «Амкара» Петара Занева в матче 25 тура РФПЛ.

Как стало известно после игры, болгарин в результате столкновения с российским хавбеком получил серьезную травму.

«После матча в протокол не была внесена запись о том, что футболист Занев получил травму. 9 апреля мы получили письмо от «Амкара», что футболист не принимает участия в тренировках из-за травмы и не сможет принять участия в следующем матча. Также мы получили два заключения из клиники, в котором говорится о серьезном повреждении голеностопного сустава – частичный разрыв связок. Поскольку имеется травматический случай, мы слушали дело с учетом этого.

За грубую игру, наказанной удалением и повлекшей травму соперника, было решено дисквалифицировать футболиста Кабутова на шесть матчей РФПЛ согласно ч.2 и ч.4 ст.94. В случае, если лицо, которому нанесена травма, в соответствии с медицинскими показаниями, будет иметь возможность принимать участие в тренировках или матчах по истечение 15 дней с даты нанесения травмы, то дисквалификация Кабутова будет сокращена на три матча. 22 апреля мы запросим документы у «Амкара» о состоянии Занева. Если он уже будет тренироваться и/или принимает участие в матче, то КДК сократит дисквалификацию», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Встреча «СКА-Хабаровск» – «Амкар» состоялась в субботу, 7 апреля, и завершилась победой пермской команды со счетом 2:0.