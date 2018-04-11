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  • Полузащитник «СКА-Хабаровска» Кабутов дисквалифицирован на шесть матчей за нанесение травмы Заневу

Полузащитник «СКА-Хабаровска» Кабутов дисквалифицирован на шесть матчей за нанесение травмы Заневу

11 апреля 2018, 15:58
7

КДК РФС наложил шестиматчевую дисквалификацию на полузащитника «СКА-Хабаровска» Дмитрия Кабутова. Футболист был удален с поля за нарушение против защитника «Амкара» Петара Занева в матче 25 тура РФПЛ.

Как стало известно после игры, болгарин в результате столкновения с российским хавбеком получил серьезную травму.

«После матча в протокол не была внесена запись о том, что футболист Занев получил травму. 9 апреля мы получили письмо от «Амкара», что футболист не принимает участия в тренировках из-за травмы и не сможет принять участия в следующем матча. Также мы получили два заключения из клиники, в котором говорится о серьезном повреждении голеностопного сустава – частичный разрыв связок. Поскольку имеется травматический случай, мы слушали дело с учетом этого.

За грубую игру, наказанной удалением и повлекшей травму соперника, было решено дисквалифицировать футболиста Кабутова на шесть матчей РФПЛ согласно ч.2 и ч.4 ст.94. В случае, если лицо, которому нанесена травма, в соответствии с медицинскими показаниями, будет иметь возможность принимать участие в тренировках или матчах по истечение 15 дней с даты нанесения травмы, то дисквалификация Кабутова будет сокращена на три матча. 22 апреля мы запросим документы у «Амкара» о состоянии Занева. Если он уже будет тренироваться и/или принимает участие в матче, то КДК сократит дисквалификацию», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Встреча «СКА-Хабаровск» – «Амкар» состоялась в субботу, 7 апреля, и завершилась победой пермской команды со счетом 2:0.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига СКА-Хабаровск Амкар-Пермь Кабутов Дмитрий Занев Петар Григорьянц Артур
Комментарии (7)
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Shogun
1523451687
Можно уже уходить в отпуск, чемпионат для него закончен
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aam
1523452221
Сколько нормальных футболистов пострадало из-за таких вот костоломов.
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zigbert
1523454231
Травма серьезная. Заневу здоровья.
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fanchik
1523462214
Справедливо было бы, за умышленное нанесение травмы ,с зарплатной карточки Кабутова, перечислить на лечение Занева определенной суммы.Возможно такие санкции нужно прописать в регламенте,тогда у футболистов возможно пропадет злой умысел нанести травму сопернику, а футбол станет чище от грубостей
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