Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ловчев: «Не надо преувеличивать класс Погребняка»

10 апреля 2018, 11:35
8

Бывший футболист московского «Спартака» и известный футбольный эксперт Евгений Ловчев считает, что уровень российского футбола можно определить по игре нападающего «Тосно» Павла Погребняка.

«Погребняк забил два гола, правда, один вновь с пенальти. Уже раздаются разговоры – Погребняка в сборную!

Но хочу сказать о другом. Я в воскресенье был на передаче у Георгия Черданцева, и там зашел разговор об уровне нашего футбола. Я сказал, что футбол в РФПЛ достаточно низкого качества. В пример привел именно Погребняка. Человек не играл полтора года, а сейчас выглядит не хуже любого нападающего, которые играли все это время. И не надо преувеличивать класс Павла, хотя он, безусловно, квалифицированный футболист. Но в «Динамо» в него не верили совсем, а Дима Парфенов верит в Пашу, и вот вам отдача.

Говорят, что деньги решают все. В «Динамо» Погребняк получал в десять раз больше, но не забивал, а в «Тосно» стал забивать», – заявил Ловчев.

Матч 25-го тура российской Премьер-лиги «Тосно» – «Урал» завершился со счетом 2:2.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Тосно Погребняк Павел Ловчев Евгений
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ProstoPolzovatel
1523351399
"В «Динамо» Погребняк получал в десять раз больше, но не забивал, а в «Тосно» стал забивать», – заявил Ловчев." Ну что ж, интересный эксперимент, получается...что бы форварды больше забивали в РФПЛ, им всем нужно урезать зарплату и больше доверять...как председатель Спартаковского общества, предложите эту инициативу клубу...то то Роша, Зе Луиш и Адриано обрадуются...
Ответить
nik55
1523353079
одно слово----дерево
Ответить
zigbert
1523357554
Играя в Динамо у него не было практики. Просто Парфенов ему больше доверяет и он игрок основного состава.Вот только вопрос :"на долго ли хватит Павла показывать свой прогресс"?
Ответить
Волховский
1523362716
Павел - очень русский по менталитету. Его и кидает из крайности в крайность. Желаю ему справиться.
Ответить
woyser
1523369103
Да все они, когда уходят в команды классом ниже, начинают играть и хрен знает, что им нужно вообще. Может с жиру бесятся?
Ответить
OfaZavr
1523371758
у нас всегда так стоит кому-то пару мячей забить сразу кричат пора в сборную его и в клуб выше уровнем, а на самом деле он ничего особенного из себя и не представляет.
Ответить
Аэратор
1523372547
как говориться раз в год и палка стреляет
Ответить
Главные новости
Экс-форвард ЦСКА, родившийся в России, возглавил гонку бомбардиров чемпионата Румынии
11:12
Малком готов расторгнуть контракт с «Аль-Хилялем»
10:55
4
Игрок РПЛ похвалил российских судей
10:43
6
Черданцев скептически высказался о шансах «Динамо» на успех с Шварцем
10:28
4
Корнеев оценил перспективы Батракова перейти из «Галатасарая» в более именитый клуб
10:14
2
«Реал» презентовал нового главного тренера
09:50
1
Батракова похвалили за прощание с фанатами «Локомотива»
09:05
2
Семин напутствовал Батракова в «Галатасарай»
08:41
2
Отец Тюкавина прокомментировал прозенитовский жест сына
08:34
5
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
08:23
4
Все новости
Все новости
Клуб РПЛ понес «невосполнимую потерю»
09:55
Мнение Мостового о Батракове в «Галатасарае»
09:45
Слуцкому на спине нарисовали член
09:29
Батракова похвалили за прощание с фанатами «Локомотива»
09:05
2
Семин напутствовал Батракова в «Галатасарай»
08:41
2
Отец Тюкавина прокомментировал прозенитовский жест сына
08:34
5
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
08:23
4
Тренер ЦСКА поделился народной мудростью после поражения от «Акрона»
08:17
2
Почти все игроки клуба РПЛ получили от Бубнова единицы
08:13
5
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
01:39
3
Заявление Галактионова об уходе Батракова в «Галатасарай»
01:31
1
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
10
Выявлен клуб РПЛ, где «сливают» тренера
01:13
5
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
00:56
2
Жена Батракова оценила его прощание с фанатами «Локомотива»
00:29
3
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
7
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
6
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
3
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
11
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
12
Галактионов объяснил, почему Батраков не играет с «Ростовом»
Вчера, 22:19
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
12
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
11
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
Вчера, 21:57
5
«Ни стыда ни совести»: Бубнов – об игроке «Зенита»
Вчера, 21:15
22
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Мойзеса
Вчера, 20:59
3
Кубок России. «Оренбург» разгромил в Химках «Родину» (4:1), у Пуэблы дубль
Вчера, 20:40
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+