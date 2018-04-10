Ловчев: «Не надо преувеличивать класс Погребняка»

Бывший футболист московского «Спартака» и известный футбольный эксперт Евгений Ловчев считает, что уровень российского футбола можно определить по игре нападающего «Тосно» Павла Погребняка.

«Погребняк забил два гола, правда, один вновь с пенальти. Уже раздаются разговоры – Погребняка в сборную!

Но хочу сказать о другом. Я в воскресенье был на передаче у Георгия Черданцева, и там зашел разговор об уровне нашего футбола. Я сказал, что футбол в РФПЛ достаточно низкого качества. В пример привел именно Погребняка. Человек не играл полтора года, а сейчас выглядит не хуже любого нападающего, которые играли все это время. И не надо преувеличивать класс Павла, хотя он, безусловно, квалифицированный футболист. Но в «Динамо» в него не верили совсем, а Дима Парфенов верит в Пашу, и вот вам отдача.

Говорят, что деньги решают все. В «Динамо» Погребняк получал в десять раз больше, но не забивал, а в «Тосно» стал забивать», – заявил Ловчев.

Матч 25-го тура российской Премьер-лиги «Тосно» – «Урал» завершился со счетом 2:2.