Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ловчев: «Не надо преувеличивать класс Погребняка»

    Бывший футболист московского «Спартака» и известный футбольный эксперт Евгений Ловчев считает, что уровень российского футбола можно определить по игре нападающего «Тосно» Павла Погребняка.

    «Погребняк забил два гола, правда, один вновь с пенальти. Уже раздаются разговоры – Погребняка в сборную!

    Но хочу сказать о другом. Я в воскресенье был на передаче у Георгия Черданцева, и там зашел разговор об уровне нашего футбола. Я сказал, что футбол в РФПЛ достаточно низкого качества. В пример привел именно Погребняка. Человек не играл полтора года, а сейчас выглядит не хуже любого нападающего, которые играли все это время. И не надо преувеличивать класс Павла, хотя он, безусловно, квалифицированный футболист. Но в «Динамо» в него не верили совсем, а Дима Парфенов верит в Пашу, и вот вам отдача.

    Говорят, что деньги решают все. В «Динамо» Погребняк получал в десять раз больше, но не забивал, а в «Тосно» стал забивать», – заявил Ловчев.

    Матч 25-го тура российской Премьер-лиги «Тосно» – «Урал» завершился со счетом 2:2.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.04.2018 11:35
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +440

      Аэратор 10 апреля 2018, 18:02

      как говориться раз в год и палка стреляет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 апреля 2018, 17:49

      у нас всегда так стоит кому-то пару мячей забить сразу кричат пора в сборную его и в клуб выше уровнем, а на самом деле он ничего особенного из себя и не представляет.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 10 апреля 2018, 17:05

      Да все они, когда уходят в команды классом ниже, начинают играть и хрен знает, что им нужно вообще. Может с жиру бесятся?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      Волховский 10 апреля 2018, 15:18

      Павел - очень русский по менталитету. Его и кидает из крайности в крайность. Желаю ему справиться.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100701

      zigbert 10 апреля 2018, 13:52

      Играя в Динамо у него не было практики. Просто Парфенов ему больше доверяет и он игрок основного состава.Вот только вопрос :"на долго ли хватит Павла показывать свой прогресс"?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8026

      nik55 10 апреля 2018, 12:37

      одно слово----дерево

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 10 апреля 2018, 12:09

      "В «Динамо» Погребняк получал в десять раз больше, но не забивал, а в «Тосно» стал забивать», – заявил Ловчев."
      Ну что ж, интересный эксперимент, получается...что бы форварды больше забивали в РФПЛ, им всем нужно урезать зарплату и больше доверять...как председатель Спартаковского общества, предложите эту инициативу клубу...то то Роша, Зе Луиш и Адриано обрадуются...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11