Самедов: «Промес сделал то, чего от него все и ждут»

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов пожелал успехов в борьбе бомбардиров своему одноклубнику Квинси Промесу.

Матч 25-го тура РФПЛ «Анжи» – «Спартак» завершился со счетом 1:4.

– Промес прервал свою голевую засуху в чемпионате, сразу же оформив хет-трик. А до этого чувствовалось, что он сильно переживает?

– Он забил еще в Кубке России, в Самаре. Сейчас у него получился хет-трик. Мы за него очень рады. Кстати, в перерыве говорили ему – давай, четвертый, пятый забивай. Но и три гола, согласитесь, – серьезное достижение. Квинси сделал то, чего от него все и ждут.

– Теперь Федор Смолов, наверное, начал серьезно переживать.

– Вы о бомбардирской гонке? Я не знаю, кому из них придется понервничать. Впереди еще пять туров. Победит сильнейший.