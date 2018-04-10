Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Самедов: «Промес сделал то, чего от него все и ждут»

    Полузащитник «Спартака» Александр Самедов пожелал успехов в борьбе бомбардиров своему одноклубнику Квинси Промесу.

    Матч 25-го тура РФПЛ «Анжи» – «Спартак» завершился со счетом 1:4.

    – Промес прервал свою голевую засуху в чемпионате, сразу же оформив хет-трик. А до этого чувствовалось, что он сильно переживает?

    – Он забил еще в Кубке России, в Самаре. Сейчас у него получился хет-трик. Мы за него очень рады. Кстати, в перерыве говорили ему – давай, четвертый, пятый забивай. Но и три гола, согласитесь, – серьезное достижение. Квинси сделал то, чего от него все и ждут.

    – Теперь Федор Смолов, наверное, начал серьезно переживать.

    – Вы о бомбардирской гонке? Я не знаю, кому из них придется понервничать. Впереди еще пять туров. Победит сильнейший.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.04.2018 08:17
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 10 апреля 2018, 13:39

      ++

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 апреля 2018, 10:58

      если Квинси и вправду воспрял то должен продолжать заколачивать голы и выигрывать бомбардирскую гонку!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100701

      zigbert 10 апреля 2018, 10:09

      Удачи Промесу в бомбардирской гонке.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +307

      shpilman 10 апреля 2018, 09:56

      Федя забирай бомбардира, главное лохомотов выиграйте))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 10 апреля 2018, 08:44

      Вот и помогите Антохе выиграть гонку бомбардиров!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 10 апреля 2018, 08:23

      Согласен полностью -победит сильнейший.Мы надеемся что это будет наш Антоха.

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11