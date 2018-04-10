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Самедов: «Промес сделал то, чего от него все и ждут»

10 апреля 2018, 08:17
6

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов пожелал успехов в борьбе бомбардиров своему одноклубнику Квинси Промесу.

Матч 25-го тура РФПЛ «Анжи» – «Спартак» завершился со счетом 1:4.

– Промес прервал свою голевую засуху в чемпионате, сразу же оформив хет-трик. А до этого чувствовалось, что он сильно переживает?

– Он забил еще в Кубке России, в Самаре. Сейчас у него получился хет-трик. Мы за него очень рады. Кстати, в перерыве говорили ему – давай, четвертый, пятый забивай. Но и три гола, согласитесь, – серьезное достижение. Квинси сделал то, чего от него все и ждут.

– Теперь Федор Смолов, наверное, начал серьезно переживать.

– Вы о бомбардирской гонке? Я не знаю, кому из них придется понервничать. Впереди еще пять туров. Победит сильнейший.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Самедов Александр Промес Квинси
Комментарии (6)
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Диктор
1523337823
Согласен полностью -победит сильнейший.Мы надеемся что это будет наш Антоха.
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mialkov
1523339064
Вот и помогите Антохе выиграть гонку бомбардиров!
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shpilman
1523343396
Федя забирай бомбардира, главное лохомотов выиграйте))))
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zigbert
1523344141
Удачи Промесу в бомбардирской гонке.
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OfaZavr
1523347082
если Квинси и вправду воспрял то должен продолжать заколачивать голы и выигрывать бомбардирскую гонку!
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SEREZHA7575
1523356768
++
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