Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Капелло: «В матче с Австрией был гранд-офсайд, играли без защитников, но русские все равно меня уволили»

    Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло оценил этап работы в национальной команде. Итальянец тренировал россиян с 2012 по 2015 год.

    Сегодня 71-летний специалист объявил о завершении тренерской карьеры.

    – В России о вашей работе сложилось неоднозначное мнение. Как вы опишете этот период работы?

    – Я добился хороших результатов со сборной России, мы попали на чемпионат мира, хотя до этого не играли на этом турнире 12 лет! Мы выиграли группу в отборочном турнире и могли рассчитывать на выход в плей-офф. Но перед чемпионатом мира мы из-за травм потеряли много игроков.

    Через год меня уволили, когда мы проиграли Австрии в отборочном матче чемпионата Европы. В той встрече мы проиграли 0:1, и единственный гол нам забили из гигантского офсайда, там был гранд-офсайд! Тогда мы играли без защитников, потому что они были травмированы, но русские все равно решили меня уволить.

    Я уважаю Россию, российских игроков, болельщиков. Наблюдаю за вашей командой и вижу, что многие из тех футболистов, которых я вызывал, играют в сборной и сейчас. Рад за них и надеюсь, что на чемпионате мира Россия будет очень-очень сильна.

    Как сейчас дела у Капелло? Он снова зарабатывает и увольняется

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.04.2018 20:48
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 апреля 2018, 10:01

      да уж таких серьезных результатов добился что аж не вспомнить, зато как ободрал денежно будут помнить еще долго.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 9 апреля 2018, 23:50

      В отборе на чемпионат мира сыграли стабильно и очень хорошо при Капелло. Был один лишь провал с Северной Ирландией в перенесённом матче. После Евро-2008 ещё при Хиддинке так сильно больше наша сборная не играла. Ни при ком.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 9 апреля 2018, 23:12

      фабио у нас все виноваты кроме самих нас ! походу украина или сша или евросоюз виноваты то что сборная россии в жалком состоянии ! ахахахахахаа !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 9 апреля 2018, 23:11

      да в сборной россии после 2008 года вообще ничего хорошего не происходило ! куча проблем ! защиты нету потому что держали столько лет ублюдочных березуцких игнашевича ! Бестолочей ! кучка дебилов при любом тренере будет хреново играть ! лишить их зарплаты !

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > dinar7777dinar 10 апреля 2018, 14:29

      Березуцкие и Игнашевич играют много лет за ЦСКА, это один клуб! У нас в РФПЛ 16 клубов, а где другие ЦЗ??? Кто за это время блеснул, но Березуцкие не пустили??? Может вопрос нужно задать клубам, почему они не выращивали молодых ЦЗ лучше чем Березуцкие и Игнашевич???? Виноваты чиновники РФС да клубы а не трио ЦЗ ЦСКА.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Отчаянный Пердун 10 апреля 2018, 18:19

      это не вопрос клубам ! просто у нас контракты футболистов важны больше чем уровень футбола вот и держали одних и тех же идиотов ! из года в год одни провалы в сборной и ты говоришь что хорошо играла дыряваая конская защита? не смеши людей !

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 9 апреля 2018, 22:17

      Кто виноват до Фабио? Почему вообще все тренера пытаются выехать на багаже Хиддинка? До каких пор будут приезжать тупо бабло получать? Черчес вот вроде хоть молодеж наигрывает или может нет другого выбора?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 9 апреля 2018, 21:50

      не суди по 1 матчу капелло вспомни другие тоже ничего хорошего

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +440

      Аэратор 9 апреля 2018, 21:23

      главное здесь могли выйти в плей-офф и играли без защитников. И это говорит итальянец. да старость не радость.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 9 апреля 2018, 21:17

      итальяшки они такие о себе высокого мнения

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 9 апреля 2018, 21:16

      Манчини уедет и скажет я хороших результатов добился особенно в ЛЕ мы выиграли группу могли пройти дальше но у нас сломался Кокорин и забивать стало некому и русские меня уволили

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2051

      almanev 9 апреля 2018, 21:09

      Хороших результатов добился? Серьезно? Я бы за такие результаты постеснялся зарплату получать.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11