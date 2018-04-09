Капелло: «В матче с Австрией был гранд-офсайд, играли без защитников, но русские все равно меня уволили»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло оценил этап работы в национальной команде. Итальянец тренировал россиян с 2012 по 2015 год.

Сегодня 71-летний специалист объявил о завершении тренерской карьеры.

– В России о вашей работе сложилось неоднозначное мнение. Как вы опишете этот период работы?

– Я добился хороших результатов со сборной России, мы попали на чемпионат мира, хотя до этого не играли на этом турнире 12 лет! Мы выиграли группу в отборочном турнире и могли рассчитывать на выход в плей-офф. Но перед чемпионатом мира мы из-за травм потеряли много игроков.

Через год меня уволили, когда мы проиграли Австрии в отборочном матче чемпионата Европы. В той встрече мы проиграли 0:1, и единственный гол нам забили из гигантского офсайда, там был гранд-офсайд! Тогда мы играли без защитников, потому что они были травмированы, но русские все равно решили меня уволить.

Я уважаю Россию, российских игроков, болельщиков. Наблюдаю за вашей командой и вижу, что многие из тех футболистов, которых я вызывал, играют в сборной и сейчас. Рад за них и надеюсь, что на чемпионате мира Россия будет очень-очень сильна.

Как сейчас дела у Капелло? Он снова зарабатывает и увольняется