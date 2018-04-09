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  • Капелло: «В матче с Австрией был гранд-офсайд, играли без защитников, но русские все равно меня уволили»

Капелло: «В матче с Австрией был гранд-офсайд, играли без защитников, но русские все равно меня уволили»

9 апреля 2018, 20:48
13

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло оценил этап работы в национальной команде. Итальянец тренировал россиян с 2012 по 2015 год.

Сегодня 71-летний специалист объявил о завершении тренерской карьеры.

– В России о вашей работе сложилось неоднозначное мнение. Как вы опишете этот период работы?

– Я добился хороших результатов со сборной России, мы попали на чемпионат мира, хотя до этого не играли на этом турнире 12 лет! Мы выиграли группу в отборочном турнире и могли рассчитывать на выход в плей-офф. Но перед чемпионатом мира мы из-за травм потеряли много игроков.

Через год меня уволили, когда мы проиграли Австрии в отборочном матче чемпионата Европы. В той встрече мы проиграли 0:1, и единственный гол нам забили из гигантского офсайда, там был гранд-офсайд! Тогда мы играли без защитников, потому что они были травмированы, но русские все равно решили меня уволить.

Я уважаю Россию, российских игроков, болельщиков. Наблюдаю за вашей командой и вижу, что многие из тех футболистов, которых я вызывал, играют в сборной и сейчас. Рад за них и надеюсь, что на чемпионате мира Россия будет очень-очень сильна.

Как сейчас дела у Капелло? Он снова зарабатывает и увольняется

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия Капелло Фабио
Комментарии (13)
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almanev
1523297340
Хороших результатов добился? Серьезно? Я бы за такие результаты постеснялся зарплату получать.
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Garrincha58
1523297817
Манчини уедет и скажет я хороших результатов добился особенно в ЛЕ мы выиграли группу могли пройти дальше но у нас сломался Кокорин и забивать стало некому и русские меня уволили
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Garrincha58
1523297858
итальяшки они такие о себе высокого мнения
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Аэратор
1523298185
главное здесь могли выйти в плей-офф и играли без защитников. И это говорит итальянец. да старость не радость.
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Полная Канистра
1523299835
не суди по 1 матчу капелло вспомни другие тоже ничего хорошего
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Михаил_Боярский
1523301444
Кто виноват до Фабио? Почему вообще все тренера пытаются выехать на багаже Хиддинка? До каких пор будут приезжать тупо бабло получать? Черчес вот вроде хоть молодеж наигрывает или может нет другого выбора?
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dinar7777dinar
1523304687
да в сборной россии после 2008 года вообще ничего хорошего не происходило ! куча проблем ! защиты нету потому что держали столько лет ублюдочных березуцких игнашевича ! Бестолочей ! кучка дебилов при любом тренере будет хреново играть ! лишить их зарплаты !
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dinar7777dinar
1523304744
фабио у нас все виноваты кроме самих нас ! походу украина или сша или евросоюз виноваты то что сборная россии в жалком состоянии ! ахахахахахаа !
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cska-62
1523307031
В отборе на чемпионат мира сыграли стабильно и очень хорошо при Капелло. Был один лишь провал с Северной Ирландией в перенесённом матче. После Евро-2008 ещё при Хиддинке так сильно больше наша сборная не играла. Ни при ком.
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OfaZavr
1523343709
да уж таких серьезных результатов добился что аж не вспомнить, зато как ободрал денежно будут помнить еще долго.
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