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    Капелло объявил о завершении тренерской карьеры

    Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло заявил, что больше не намерен тренировать и будет работать экспертом на телевидении.

    «Сборная Италии? Нет. У меня уже был опыт с Англией и Россией. Мой опыт с «Цзянсу Сунин» был последним. Я сохранил клуб в Суперлиге и поэтому очень счастлив.

    Сейчас мне нравится быть экспертом. С этой работой вы всегда в выигрыше!» – сказал Капелло.

    В свое карьере 71-летний специалист возглавлял такие клубы, как «Милан», «Реал», «Рома», «Ювентус» и «Цзянсу Сунин».

    Источник: Football Italia

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    09.04.2018 13:25
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 9 апреля 2018, 23:08

      с уважением капелло ! ты выиграл все что можно не то всякие обосанные венгер и так далее !

      -2
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      Рейтинг: +14

      llekk 9 апреля 2018, 18:52

      Давно пора,следом должны на пенсию идти остальные мошенники Манчини,Карло ,Спагетти и вообще среди итальянцев редко хороший тренер.

      0
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      Рейтинг: +163

      Nimnul 9 апреля 2018, 15:45

      Прекрасный тренер с массой трофеев.Был,конечно,в его карьере этап,когда не заладилось,но с той командой может что то сделать,только Гендальф со своим волшебным жезлом. Ни один смертный там не справится.

      2
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      Рейтинг: +100700

      zigbert 9 апреля 2018, 15:38

      Тренер с богатым багажом знаний.

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 9 апреля 2018, 15:34

      Денег настриг, теперь можно и с удочкой посидеть на пруду.

      1
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 9 апреля 2018, 13:59

      "Сейчас мне нравится быть экспертом. С этой работой вы всегда в выигрыше!"
      Скажите это Валерию Карпину, который так не считает.

      0
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid > BRO_football 9 апреля 2018, 14:41

      Валера еще молодой, энергичный) А дедушке Капелло пора уже отдыхать)

      0
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      Рейтинг: +673

      life85 9 апреля 2018, 13:52

      А не мог после Англии карьеру завершить?!?!?!

      1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 9 апреля 2018, 13:47

      А я сначала подумал, что он, уже с зиной контракт заключил )))))

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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 9 апреля 2018, 13:32

      Да, эксперт даёт бесплатные советы,ни за что не отвечает,но при этом зарплату, и не малую исправно получает.СУПЕР !!!

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