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Капелло объявил о завершении тренерской карьеры

9 апреля 2018, 13:25
11

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло заявил, что больше не намерен тренировать и будет работать экспертом на телевидении.

«Сборная Италии? Нет. У меня уже был опыт с Англией и Россией. Мой опыт с «Цзянсу Сунин» был последним. Я сохранил клуб в Суперлиге и поэтому очень счастлив.

Сейчас мне нравится быть экспертом. С этой работой вы всегда в выигрыше!» – сказал Капелло.

В свое карьере 71-летний специалист возглавлял такие клубы, как «Милан», «Реал», «Рома», «Ювентус» и «Цзянсу Сунин».

Источник: Football Italia
Италия Капелло Фабио
Комментарии (11)
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koli4ka
1523269965
Да, эксперт даёт бесплатные советы,ни за что не отвечает,но при этом зарплату, и не малую исправно получает.СУПЕР !!!
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ufos73
1523270825
А я сначала подумал, что он, уже с зиной контракт заключил )))))
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life85
1523271158
А не мог после Англии карьеру завершить?!?!?!
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BRO_football
1523271570
"Сейчас мне нравится быть экспертом. С этой работой вы всегда в выигрыше!" Скажите это Валерию Карпину, который так не считает.
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vladimir-7
1523277298
Денег настриг, теперь можно и с удочкой посидеть на пруду.
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zigbert
1523277515
Тренер с богатым багажом знаний.
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Nimnul
1523277917
Прекрасный тренер с массой трофеев.Был,конечно,в его карьере этап,когда не заладилось,но с той командой может что то сделать,только Гендальф со своим волшебным жезлом. Ни один смертный там не справится.
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llekk
1523289176
Давно пора,следом должны на пенсию идти остальные мошенники Манчини,Карло ,Спагетти и вообще среди итальянцев редко хороший тренер.
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dinar7777dinar
1523304492
с уважением капелло ! ты выиграл все что можно не то всякие обосанные венгер и так далее !
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