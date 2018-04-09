Капелло объявил о завершении тренерской карьеры

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло заявил, что больше не намерен тренировать и будет работать экспертом на телевидении.

«Сборная Италии? Нет. У меня уже был опыт с Англией и Россией. Мой опыт с «Цзянсу Сунин» был последним. Я сохранил клуб в Суперлиге и поэтому очень счастлив.

Сейчас мне нравится быть экспертом. С этой работой вы всегда в выигрыше!» – сказал Капелло.

В свое карьере 71-летний специалист возглавлял такие клубы, как «Милан», «Реал», «Рома», «Ювентус» и «Цзянсу Сунин».