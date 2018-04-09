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    TZ: Тухель согласовал двухлетний контракт с «ПСЖ»

    Томас Тухель по завершении сезона станет новым главным тренером «ПСЖ», сообщает TZ.

    По информации источника, 44-летний немец согласовал с парижанами контракт сроком на два года. Специалист уже занимается выбором себе помощников.

    Последним клубом Тухеля была дортмундская «Боруссия», которую он покинул в мае 2017 года после двух лет работы. Также в своей карьере он тренировал «Майнц».

    «ПСЖ» после 32 туров лидирует в турнирной таблице Лиги 1, опережая ближайшего преследователя на 14 очков. Ранее парижская команда вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, проиграв по сумме двух матчей «Реалу».

    Источник: TZ

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    09.04.2018 18:30
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100700

      zigbert 9 апреля 2018, 22:05

      Может в лиге чемпионов ПСЖ заиграет успешней.

      0
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 9 апреля 2018, 20:11

      Может что и получится...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +239

      Михас007 9 апреля 2018, 19:10

      омас Тухель
      Тренер
      Имя Томас
      Фамилия Тухель
      Гражданство Германия
      Дата рождения 29 августа 1973

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 9 апреля 2018, 18:58

      С появлением Неймара команда стала настолько "эмоциональной", во всех смыслах этого слова, что даже у "железного Феликса" эпохи чемпионского Вольфсбурга, скорее всего, не получилось бы ПСЖ сейчас дисциплинировать...но скоро чемпионат мира и летнее трансферное окно, так что предсказать какую команду в итоге примет Тухель сейчас очень непросто...

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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 9 апреля 2018, 18:43

      тренеришка влип

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