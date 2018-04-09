TZ: Тухель согласовал двухлетний контракт с «ПСЖ»

Томас Тухель по завершении сезона станет новым главным тренером «ПСЖ», сообщает TZ.

По информации источника, 44-летний немец согласовал с парижанами контракт сроком на два года. Специалист уже занимается выбором себе помощников.

Последним клубом Тухеля была дортмундская «Боруссия», которую он покинул в мае 2017 года после двух лет работы. Также в своей карьере он тренировал «Майнц».

«ПСЖ» после 32 туров лидирует в турнирной таблице Лиги 1, опережая ближайшего преследователя на 14 очков. Ранее парижская команда вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, проиграв по сумме двух матчей «Реалу».