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В «Тосно» ждут приглашения Погребняка в сборную России

9 апреля 2018, 11:31
10

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко уверен, что форвард команды Павел Погребняк своей игрой после перехода из «Динамо» заслужил внимание со стороны тренерского штаба сборной России.

– Зимой никто, кроме нас, наверное, в него уже не верил, а я всегда был уверен, что Погребняк – отличный игрок, который еще не сказал последнего слова в футболе.

– Не опасаетесь, что теперь к нему возникнет интерес со стороны других клубов?

– Думаю, интерес появится со стороны сборной. Я, конечно, не Черчесов, но считаю, что Павел достоин внимания тренерского штаба национальной команды.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Тосно Россия Погребняк Павел
Комментарии (10)
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Диктор
1523263123
Зачем в сборной нужно это умирающее дерево?
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серега кашин
1523264789
в сборной этому дуболому не место, да и зачем он- пусть забивает с пенальти аутсайдерам и радуется
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Пестрый
1523268225
Картина Репина "приплыли")))
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Urry
1523270544
А он туда не влезет
Ответить
koli4ka
1523270760
ждите,пожалуйста ждите...дверь открывается автоматически. мне это так примерно видится...
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Бакланы доедают крышу
1523279901
а что сделало это бревно, чтобы заслужить вызов в сборную?
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Red-white-чемпион
1523282329
чтобы потом продать его можно было подороже
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Бриг
1523288919
И в Зенит, срочно. Все это напоминает футбол на первенство сумасшедшего дома.
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