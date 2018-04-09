В «Тосно» ждут приглашения Погребняка в сборную России

И в Зенит, срочно. Все это напоминает футбол на первенство сумасшедшего дома.
Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко уверен, что форвард команды Павел Погребняк своей игрой после перехода из «Динамо» заслужил внимание со стороны тренерского штаба сборной России.
– Зимой никто, кроме нас, наверное, в него уже не верил, а я всегда был уверен, что Погребняк – отличный игрок, который еще не сказал последнего слова в футболе.
– Не опасаетесь, что теперь к нему возникнет интерес со стороны других клубов?
– Думаю, интерес появится со стороны сборной. Я, конечно, не Черчесов, но считаю, что Павел достоин внимания тренерского штаба национальной команды.