В «Тосно» ждут приглашения Погребняка в сборную России

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко уверен, что форвард команды Павел Погребняк своей игрой после перехода из «Динамо» заслужил внимание со стороны тренерского штаба сборной России.

– Зимой никто, кроме нас, наверное, в него уже не верил, а я всегда был уверен, что Погребняк – отличный игрок, который еще не сказал последнего слова в футболе.

– Не опасаетесь, что теперь к нему возникнет интерес со стороны других клубов?

– Думаю, интерес появится со стороны сборной. Я, конечно, не Черчесов, но считаю, что Павел достоин внимания тренерского штаба национальной команды.