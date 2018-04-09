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    В «Тосно» ждут приглашения Погребняка в сборную России

    Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко уверен, что форвард команды Павел Погребняк своей игрой после перехода из «Динамо» заслужил внимание со стороны тренерского штаба сборной России.

    – Зимой никто, кроме нас, наверное, в него уже не верил, а я всегда был уверен, что Погребняк – отличный игрок, который еще не сказал последнего слова в футболе.

    – Не опасаетесь, что теперь к нему возникнет интерес со стороны других клубов?

    – Думаю, интерес появится со стороны сборной. Я, конечно, не Черчесов, но считаю, что Павел достоин внимания тренерского штаба национальной команды.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.04.2018 11:31
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 9 апреля 2018, 18:48

      И в Зенит, срочно. Все это напоминает футбол на первенство сумасшедшего дома.

      0
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      Рейтинг: +213

      Red-white-чемпион 9 апреля 2018, 16:58

      чтобы потом продать его можно было подороже

      1
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    • ...
      Рейтинг: +148

      Бакланы доедают крышу 9 апреля 2018, 16:18

      а что сделало это бревно, чтобы заслужить вызов в сборную?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 9 апреля 2018, 13:46

      ждите,пожалуйста ждите...дверь открывается автоматически. мне это так примерно видится...

      0
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      Рейтинг: +722

      Urry 9 апреля 2018, 13:42

      А он туда не влезет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 9 апреля 2018, 13:03

      Картина Репина "приплыли")))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 9 апреля 2018, 12:06

      в сборной этому дуболому не место, да и зачем он- пусть забивает с пенальти аутсайдерам и радуется

      4
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 9 апреля 2018, 11:38

      Зачем в сборной нужно это умирающее дерево?

      6
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Диктор 9 апреля 2018, 22:21

      А сборная и есть нечто неживое.

      0
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