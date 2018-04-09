Орлов: «Всем очевидно, что с Дзюбой также обошлись предвзято. Манчини это признал»

Известный футбольный телекомментатор и болельщик «Зенита» Геннадий Орлов уверен, что нападающий «Арсенала» Артем Дзюба сможет себя проявить в матче против команды из Санкт-Петербурга не менее ярко, чем это сделал в прошедшем тура Олег Шатов в составе «Краснодара».

«Здесь похожая история. Тоже игрок сборной России, ведущий игрок «Зенита». Посмотрите на его статистику, сколько он забивал, сколько делал голевых передач и при Виллаш-Боаше, и при Луческу.

Конечно же, сейчас всем очевидно, что с Дзюбой также обошлись предвзято. В субботу сам Манчини признался после матча, что нападающие, включая Заболотного (он троих назвал вместе с Дриусси и Ригони), обладают невысоким уровнем, который не позволяет команде забивать и побеждать. Значит, он косвенно признал свою неправоту.

Ведь когда тренер от кого-то отказывается, он должен кого-то предъявить, правильно? Но те, кого он предъявил… Впрочем, Манчини и сейчас не признается: он пошел дальше и говорит, что ему не тех купили.

Но этого мы не знаем, пусть Фурсенко отвечает на этот вопрос своего тренера», – считает Орлов.

Матч 27-го тура РФПЛ «Арсенал» – «Зенит» состоится 22 апреля в Туле.