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  • Орлов: «Всем очевидно, что с Дзюбой также обошлись предвзято. Манчини это признал»

Орлов: «Всем очевидно, что с Дзюбой также обошлись предвзято. Манчини это признал»

9 апреля 2018, 09:53
13

Известный футбольный телекомментатор и болельщик «Зенита» Геннадий Орлов уверен, что нападающий «Арсенала» Артем Дзюба сможет себя проявить в матче против команды из Санкт-Петербурга не менее ярко, чем это сделал в прошедшем тура Олег Шатов в составе «Краснодара».

«Здесь похожая история. Тоже игрок сборной России, ведущий игрок «Зенита». Посмотрите на его статистику, сколько он забивал, сколько делал голевых передач и при Виллаш-Боаше, и при Луческу.

Конечно же, сейчас всем очевидно, что с Дзюбой также обошлись предвзято. В субботу сам Манчини признался после матча, что нападающие, включая Заболотного (он троих назвал вместе с Дриусси и Ригони), обладают невысоким уровнем, который не позволяет команде забивать и побеждать. Значит, он косвенно признал свою неправоту.

Ведь когда тренер от кого-то отказывается, он должен кого-то предъявить, правильно? Но те, кого он предъявил… Впрочем, Манчини и сейчас не признается: он пошел дальше и говорит, что ему не тех купили.

Но этого мы не знаем, пусть Фурсенко отвечает на этот вопрос своего тренера», – считает Орлов.

Матч 27-го тура РФПЛ «Арсенал» – «Зенит» состоится 22 апреля в Туле.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Арсенал Дзюба Артем Манчини Роберто Орлов Геннадий
Комментарии (13)
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acer2003
1523257087
Манчини хотел чего то лучшего,но получилось,что расстерял всё то,что имел...
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ruded
1523257213
чет с этими историями, тренер все меньше похож на профи - какие-то субъективные решения и как результат - сливают..
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Spartak Piter
1523259884
давайте еще оправдаем шлюбу
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Федя Кабак
1523260674
Вопрос к тем, кто и за какие заслуги купили Болотного?
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Zenmaster
1523261114
Печально то , что Мудачини ничего не создал -- а развалил всё что было !!!
Ответить
zigbert
1523265606
Дзюба сделает все чтобы навредить Зениту в очной встрече.
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sports1302
1523266485
Прогнозы футбoльных матчей -> bets-info.ru
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anatolich72
1523273304
Орлов как флюгер ,куда ветер дунет туда и поворачивается.
Ответить
Garrincha58
1523276552
что то Орел взъерепенился
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Полная Канистра
1523282768
Шатов -1 Дзюба -2 Джорджевич- 3 ЖДЁМ!!!!!!!!!
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