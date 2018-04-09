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    Орлов: «Всем очевидно, что с Дзюбой также обошлись предвзято. Манчини это признал»

    Известный футбольный телекомментатор и болельщик «Зенита» Геннадий Орлов уверен, что нападающий «Арсенала» Артем Дзюба сможет себя проявить в матче против команды из Санкт-Петербурга не менее ярко, чем это сделал в прошедшем тура Олег Шатов в составе «Краснодара».

    «Здесь похожая история. Тоже игрок сборной России, ведущий игрок «Зенита». Посмотрите на его статистику, сколько он забивал, сколько делал голевых передач и при Виллаш-Боаше, и при Луческу.

    Конечно же, сейчас всем очевидно, что с Дзюбой также обошлись предвзято. В субботу сам Манчини признался после матча, что нападающие, включая Заболотного (он троих назвал вместе с Дриусси и Ригони), обладают невысоким уровнем, который не позволяет команде забивать и побеждать. Значит, он косвенно признал свою неправоту.

    Ведь когда тренер от кого-то отказывается, он должен кого-то предъявить, правильно? Но те, кого он предъявил… Впрочем, Манчини и сейчас не признается: он пошел дальше и говорит, что ему не тех купили.

    Но этого мы не знаем, пусть Фурсенко отвечает на этот вопрос своего тренера», – считает Орлов.

    Матч 27-го тура РФПЛ «Арсенал» – «Зенит» состоится 22 апреля в Туле.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    09.04.2018 09:53
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 9 апреля 2018, 17:06

      Шатов -1
      Дзюба -2
      Джорджевич- 3
      ЖДЁМ!!!!!!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 9 апреля 2018, 15:22

      что то Орел взъерепенился

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 9 апреля 2018, 14:28

      Орлов как флюгер ,куда ветер дунет туда и поворачивается.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1

      sports1302 9 апреля 2018, 12:34

      Прогнозы футбoльных матчей -> bets-info.ru

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +100700

      zigbert 9 апреля 2018, 12:20

      Дзюба сделает все чтобы навредить Зениту в очной встрече.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 9 апреля 2018, 11:24

      Климакс манчини угробил всю команду

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 9 апреля 2018, 11:05

      Оба игрока-опытные и классные,что они это и подтверждают забитыми голами,причем оба не потерялись в аренде и если обойдется без серьезных травм,то к концу сезона они первые кандидаты в сборную!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 9 апреля 2018, 11:05

      Печально то , что Мудачини ничего не создал -- а развалил всё что было !!!

      3
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 9 апреля 2018, 10:57

      Вопрос к тем, кто и за какие заслуги купили Болотного?

      1
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас > Федя Кабак 9 апреля 2018, 11:31

      За фамилию. В городе построенном на болотах, должен быть хоть один заболотный...

      3
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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 9 апреля 2018, 10:44

      давайте еще оправдаем шлюбу

      1
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