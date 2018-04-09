Ари не намерен возвращаться в «Краснодар»

Нападающий «Локомотива» Ари рассказал о переговорах о новом контракте с железнодорожниками.

– Скоро у вас заканчивается арендное соглашение с «Локомотивом». Рассчитывается остаться?

– Мой приоритет – остаться в «Локомотиве». Большого желания вернуться в «Краснодар» я не испытываю. Если получится так, что не смогу остаться здесь, то буду искать другие варианты, но в «Краснодар» не хочу возвращаться.

– Переговоры с «Локомотивом» уже идут?

– Да. Переговоры есть, но я не хочу об этом думать. Просто надеюсь остаться в команде еще на один сезон.

Ари выступает за «Локомотив» на правах аренды с февраля 2017 года.