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    Ари не намерен возвращаться в «Краснодар»

    Нападающий «Локомотива» Ари рассказал о переговорах о новом контракте с железнодорожниками.

    – Скоро у вас заканчивается арендное соглашение с «Локомотивом». Рассчитывается остаться?

    – Мой приоритет – остаться в «Локомотиве». Большого желания вернуться в «Краснодар» я не испытываю. Если получится так, что не смогу остаться здесь, то буду искать другие варианты, но в «Краснодар» не хочу возвращаться.

    – Переговоры с «Локомотивом» уже идут?

    – Да. Переговоры есть, но я не хочу об этом думать. Просто надеюсь остаться в команде еще на один сезон.

    Ари выступает за «Локомотив» на правах аренды с февраля 2017 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.04.2018 00:15
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 10 апреля 2018, 21:35

      Да и +++ с ним ! В Краснодаре достаточно хороших игроков, просто в этом сезоне что-то пошло не так...

      0
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 9 апреля 2018, 10:25

      Надо оставлять.Команда получилась хорошая.Именно команда.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +434

      Cherembas 9 апреля 2018, 05:42

      грамотный подход

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +929

      ДСА 9 апреля 2018, 05:11

      Пусть на родину едет.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 9 апреля 2018, 01:09

      Нормальный ход.

      0
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 9 апреля 2018, 01:01

      Правильно и делает.

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