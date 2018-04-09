Ари не намерен возвращаться в «Краснодар»

Нападающий «Локомотива» Ари рассказал о переговорах о новом контракте с железнодорожниками.
– Скоро у вас заканчивается арендное соглашение с «Локомотивом». Рассчитывается остаться?
– Мой приоритет – остаться в «Локомотиве». Большого желания вернуться в «Краснодар» я не испытываю. Если получится так, что не смогу остаться здесь, то буду искать другие варианты, но в «Краснодар» не хочу возвращаться.
– Переговоры с «Локомотивом» уже идут?
– Да. Переговоры есть, но я не хочу об этом думать. Просто надеюсь остаться в команде еще на один сезон.
Ари выступает за «Локомотив» на правах аренды с февраля 2017 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»