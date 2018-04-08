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  • Червиченко: «Промес так и будет выдавать один шикарный матч, а потом два-три дурака валять»

Червиченко: «Промес так и будет выдавать один шикарный матч, а потом два-три дурака валять»

8 апреля 2018, 22:48
19

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал игру полузащитника Квинси Промеса в матче 25-го тура РФПЛ против «Анжи» (4:1).

В данной встрече голландец забил три гола и возглавил гонку бомбардиров. Этот хет-трик – самый быстрый в истории РФПЛ.

«Это был тот случай, когда всe влетало. На мой взгляд, Квинси хорош, но его вовремя не продали, и человек начинает как можно меньше рисковать, чтобы избежать травм. Думаю, так и будет он выдавать один шикарный матч, а потом два-три дурака валять.

Промес в этом вопросе не первый, многие команды ранее обжигались в аналогичных ситуациях, это всe давно известно», – сказал Червиченко.

Промес бьет рекорды РФПЛ! Он снова хорош

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси Червиченко Андрей
Комментарии (19)
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VVM1964
1523218840
Подавись желчью или молчи , когда сказать нечего .
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Asbjorn
1523219054
Червь все никак не успокоится
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Супермачо
1523219076
Зато ты дурака валяешь стабильно. В каждом своем комменте. Без сбоев и пропусков.
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BANNIKOV1970
1523219100
фамилия всё говорит
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fc sochi
1523221407
а червиченко так и будет выдавать один гнилой комментарий за другим
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Spartak 777
1523221418
Ну елки палки !!! Опять этот вылез !!! Я понять не могу он на зарплате в Бомбардире ??? че вы его репостите то дурака ?
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Andrew01
1523222694
иди нах пдр жирный, лучше жевать чем говорить в твоем случае....
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AЛЕКС73
1523225937
очередной высер от экспертика ))))
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docndoc
1523234133
Этот тролль давно уже вырос из своих штанишек.. Спартак для него уже мелковат. Пусть власти заберут его внешних врагов дерьмом поливать)) Америкосы со всем остальным западом не отмоются. Хоть пользу стране принесёт..)))
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Drezden85
1523247342
Как же достал уже этот колобок червивый! мдк! Развалил спартак и ушел на покой, только балаболить может!
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