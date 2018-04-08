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    Червиченко: «Промес так и будет выдавать один шикарный матч, а потом два-три дурака валять»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал игру полузащитника Квинси Промеса в матче 25-го тура РФПЛ против «Анжи» (4:1).

    В данной встрече голландец забил три гола и возглавил гонку бомбардиров. Этот хет-трик – самый быстрый в истории РФПЛ.

    «Это был тот случай, когда всe влетало. На мой взгляд, Квинси хорош, но его вовремя не продали, и человек начинает как можно меньше рисковать, чтобы избежать травм. Думаю, так и будет он выдавать один шикарный матч, а потом два-три дурака валять.

    Промес в этом вопросе не первый, многие команды ранее обжигались в аналогичных ситуациях, это всe давно известно», – сказал Червиченко.

    Промес бьет рекорды РФПЛ! Он снова хорош

    Источник: Rusfootball.info

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    08.04.2018 22:48
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 апреля 2018, 11:09

      бывают ядовитые змеи а тут ядовитый червь)))

      2
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      Рейтинг: +100700

      zigbert 9 апреля 2018, 10:26

      Если беречь себя от травм,то вероятность таковых возрастает в разы. Настоящий мастер не должен об этом думать,иначе можно ставить крест на всей карьере. К Промесу это высказывание Червиченко пожалуй не подходит.

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 9 апреля 2018, 09:23

      пшёл вон жирняк не твоего ума дело

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      Рейтинг: +87

      Антон Спартак 9 апреля 2018, 08:53

      Кака ужа ****** этот Черевченко, со своим понососом!!!

      2
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      Рейтинг: +179

      Drezden85 9 апреля 2018, 07:15

      Как же достал уже этот колобок червивый! мдк! Развалил спартак и ушел на покой, только балаболить может!

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      Рейтинг: +2439

      docndoc 9 апреля 2018, 03:35

      Этот тролль давно уже вырос из своих штанишек.. Спартак для него уже мелковат. Пусть власти заберут его внешних врагов дерьмом поливать)) Америкосы со всем остальным западом не отмоются. Хоть пользу стране принесёт..)))

      3
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      Рейтинг: +946

      AЛЕКС73 9 апреля 2018, 01:18

      очередной высер от экспертика ))))

      3
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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 9 апреля 2018, 00:24

      иди нах пдр жирный, лучше жевать чем говорить в твоем случае....

      4
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 9 апреля 2018, 00:03

      Ну елки палки !!! Опять этот вылез !!! Я понять не могу он на зарплате в Бомбардире ??? че вы его репостите то дурака ?

      4
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      Рейтинг: +58

      fc sochi 9 апреля 2018, 00:03

      а червиченко так и будет выдавать один гнилой комментарий за другим

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