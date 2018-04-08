Червиченко: «Промес так и будет выдавать один шикарный матч, а потом два-три дурака валять»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал игру полузащитника Квинси Промеса в матче 25-го тура РФПЛ против «Анжи» (4:1).

В данной встрече голландец забил три гола и возглавил гонку бомбардиров. Этот хет-трик – самый быстрый в истории РФПЛ.

«Это был тот случай, когда всe влетало. На мой взгляд, Квинси хорош, но его вовремя не продали, и человек начинает как можно меньше рисковать, чтобы избежать травм. Думаю, так и будет он выдавать один шикарный матч, а потом два-три дурака валять.

Промес в этом вопросе не первый, многие команды ранее обжигались в аналогичных ситуациях, это всe давно известно», – сказал Червиченко.

Промес бьет рекорды РФПЛ! Он снова хорош