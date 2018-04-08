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    Семин: «Даже хорошо, что мы проиграли «Амкару»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после матча 25-го тура РФПЛ против «Ростова» (1:0) заявил, что поражение от «Амкара» (1:2) в прошлом туре пошло команде на пользу.

    На данный момент железнодорожники лидируют в турнирной таблице чемпионата России, опережая идущим вторым «Спартак» на два очка и имея игру в запасе.

    «Я уже много раз говорил, что меня устраивают все игроки, которые сегодня ведут «Локомотив» к высоким целям. И у нас не 11, а 22 игрока. Это настоящая команда, которая с честью и достоинством выходит из сложной ситуации. Микроклимат очень важен.

    И может даже хорошо, что мы проиграли «Амкару». Такое стрессовое поражение пошло на пользу. Ребята поняли, что теперь все начинается сначала», – сказал Семин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.04.2018 21:06
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +236

      Viktor781 8 апреля 2018, 23:16

      Обязательно проиграйте Зениту. Очень полезно будет.

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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > Viktor781 8 апреля 2018, 23:53

      Ваш зенит только ленивый не дрючит)))

      0
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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 > Viktor781 9 апреля 2018, 00:22

      Даёшь Анчеллоти в следующий сезон....Смеши позорь народ Российский!

      0
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      Рейтинг: +157

      Геннадьич 8 апреля 2018, 22:12

      Да будет врать то ,Палыч! Что за детский лепет ,когда очки на вес золота!?А если бы Ростову слили,было бы еще лучше?

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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 8 апреля 2018, 21:50

      лукавишь,палыч,блин...лукавишь...

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 8 апреля 2018, 21:37

      осадок всё равно остался палыч отдали бабло и ещё проиграли . сам же это сказал. Просто фантастика в мире футбола

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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 8 апреля 2018, 21:13

      Палыч знает что делает! Опыт не пропьёшь.Просто и тихо делает свою работу

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