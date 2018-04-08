Семин: «Даже хорошо, что мы проиграли «Амкару»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после матча 25-го тура РФПЛ против «Ростова» (1:0) заявил, что поражение от «Амкара» (1:2) в прошлом туре пошло команде на пользу.

На данный момент железнодорожники лидируют в турнирной таблице чемпионата России, опережая идущим вторым «Спартак» на два очка и имея игру в запасе.

«Я уже много раз говорил, что меня устраивают все игроки, которые сегодня ведут «Локомотив» к высоким целям. И у нас не 11, а 22 игрока. Это настоящая команда, которая с честью и достоинством выходит из сложной ситуации. Микроклимат очень важен.

И может даже хорошо, что мы проиграли «Амкару». Такое стрессовое поражение пошло на пользу. Ребята поняли, что теперь все начинается сначала», – сказал Семин.