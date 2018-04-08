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  • Манчини отправился в Рим на переговоры с Итальянской федерацией футбола

Манчини отправился в Рим на переговоры с Итальянской федерацией футбола

8 апреля 2018, 16:35
27

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини сегодня днем прибыл в Рим, где, как ожидается, проведет переговоры с представителями Итальянской федерации футбола по поводу работе в национальной команде.

Тренер вылетел из Санкт-Петербурга в аэропорт Фьюмичино и был заснят журналистами, однако от комментариев отказался.

Ранее сообщалось, что 53-летний специалист является фаворитом на должность тренера «скуадры адзурры». Среди других кандидатов называются Карло Анчелотти, Луиджи Ди Бьяджо и Антонио Конте.

Манчини возглавил «Зенит» летом прошлого года. После туров сине-бело-голубые занимают пятое место в турнирной таблице РФПЛ.

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Публикация от text (@premiumsporthd)

Источник: Football Italia
Россия. Премьер-лига Италия Зенит Италия Манчини Роберто
Комментарии (27)
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mixon73
1523194780
Давай уважаемый уже вали в Италию!!! Хватит команду разваливать!!!
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Shogun
1523195090
Анчелотти уже одной ногой в Лондоне и он сам отказался и видимо итальянцы и на ЕВРО-2020 не хотят играть
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vovko
1523195125
Как поется в песне: "Ехай на х*й"
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Ray Coach
1523195528
Манчини не тренер. Он менеджер. С хорошими качественными игроками он игру построить способен,что в манчестере доказал. А в Зените нет исполнителей хорошего уровня,ну максимум 2-3. Плюс лимит. Команду не наиграть,стабильности состава нет. Просто он Зениту не подходит,как и Зенит Манчини. А страдают все ... Печаль
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Сибирь за Спартак
1523195560
Патриотизм тает на глазах.
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cska-62
1523196543
Представляю, что сделают в питере с болельщиками, которые ради прикола появятся с банерами: "Манчини, верим!", "Роберто, оставайся ещё лет на пять!". Впрочем, Карпин до сих пор жив и здоров... И сплавляет в лигу рангом пониже очередной клуб... :-))) Чудны дела твои, Господи! И милосердие к жуликам от футбола безгранично!
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vovinzone
1523201487
Пожалуйста договорись и приезжай попрощаться с командой. Шатов лично в самолет посадит
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Альфред фаред
1523206290
Сразу видно, что в Италии совсем не следят за ЧР!
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GrizzlyD
1523207145
мразь итальянская
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Portoz
1523210285
Роберто не покидай бомжей плиз,ты им очень нужен
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