Манчини отправился в Рим на переговоры с Итальянской федерацией футбола

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини сегодня днем прибыл в Рим, где, как ожидается, проведет переговоры с представителями Итальянской федерации футбола по поводу работе в национальной команде.

Тренер вылетел из Санкт-Петербурга в аэропорт Фьюмичино и был заснят журналистами, однако от комментариев отказался.

Ранее сообщалось, что 53-летний специалист является фаворитом на должность тренера «скуадры адзурры». Среди других кандидатов называются Карло Анчелотти, Луиджи Ди Бьяджо и Антонио Конте.

Манчини возглавил «Зенит» летом прошлого года. После туров сине-бело-голубые занимают пятое место в турнирной таблице РФПЛ.