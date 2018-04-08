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    Манчини отправился в Рим на переговоры с Итальянской федерацией футбола

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини сегодня днем прибыл в Рим, где, как ожидается, проведет переговоры с представителями Итальянской федерации футбола по поводу работе в национальной команде.

    Тренер вылетел из Санкт-Петербурга в аэропорт Фьюмичино и был заснят журналистами, однако от комментариев отказался.

    Ранее сообщалось, что 53-летний специалист является фаворитом на должность тренера «скуадры адзурры». Среди других кандидатов называются Карло Анчелотти, Луиджи Ди Бьяджо и Антонио Конте.

    Манчини возглавил «Зенит» летом прошлого года. После туров сине-бело-голубые занимают пятое место в турнирной таблице РФПЛ.

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    Источник: Football Italia

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    08.04.2018 16:35
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +157

      Геннадьич 8 апреля 2018, 22:16

      Жалко,очень жалко.А где голубой шарфик,Маня??

      0
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 8 апреля 2018, 21:39

      Неет, останься Манчити, не приезжай больше в Италию!

      -1
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      Рейтинг: +381

      Portoz 8 апреля 2018, 20:58

      Роберто не покидай бомжей плиз,ты им очень нужен

      1
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      Рейтинг: +370

      GrizzlyD 8 апреля 2018, 20:05

      мразь итальянская

      0
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      Рейтинг: +245

      Альфред фаред 8 апреля 2018, 19:51

      Сразу видно, что в Италии совсем не следят за ЧР!

      2
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      Рейтинг: +317

      Дед Сергей 8 апреля 2018, 19:39

      Высшая степень неуважения к российскому чемпионату никак не красит Манчини. Нашим функционерам при подборе кадров такого уровня надо бы иметь чуть побольше и здравого смысла и национальной гордости. Обидно, когда нас откровенно имеют и сливают такие говнюки, как Манчини.

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      Рейтинг: +11240

      alp 8 апреля 2018, 19:38

      пусь там и останется... кто нибудь - аннулируйте ему визу плиззз

      0
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      Рейтинг: +46

      vovinzone 8 апреля 2018, 18:31

      Пожалуйста договорись и приезжай попрощаться с командой. Шатов лично в самолет посадит

      2
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      Рейтинг: +103

      zenitovec2007 > vovinzone 8 апреля 2018, 18:36

      и еще пол города вместе с Шатовым))))

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      Рейтинг: +11240

      alp > zenitovec2007 8 апреля 2018, 19:38

      я буду учавствовать!!

      1
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      Рейтинг: +3830

      minaev23 8 апреля 2018, 18:02

      Кинул питер и фурсенко и беднягу орлова!

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      Рейтинг: +369

      rossonero666 8 апреля 2018, 17:45

      за какие такие заслуги его на пост N1 в италии. Пролёт мимо мундиаля не стал уроком. Если Конте и Анчелотти не хотят можно же подписать тренера получше мл Индзаги или Раньери например

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