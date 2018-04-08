Бушманов: «Головин не хочет выступать в РФПЛ. Он желает перейти в именитый коллектив»

Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов поговорил о фигуре полузащитника московского ЦСКА Александра Головина. Специалист полагает, что хавбек больше не желает играть в РФПЛ.

– Головин сейчас является полноценным лидером ЦСКА?

– Как минимум он входит в число ведущих игроков клуба. Кроме того, подобный статус он обретает в сборной России. На каждый матч выходит предельно мотивированным.

Заметно, что он хочет оказаться в более сильном чемпионате и выступать за именитый коллектив. Надеюсь, он будет продолжать выкладываться в каждой встрече.