Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бушманов: «Головин не хочет выступать в РФПЛ. Он желает перейти в именитый коллектив»

Бушманов: «Головин не хочет выступать в РФПЛ. Он желает перейти в именитый коллектив»

8 апреля 2018, 13:26
12

Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов поговорил о фигуре полузащитника московского ЦСКА Александра Головина. Специалист полагает, что хавбек больше не желает играть в РФПЛ.

– Головин сейчас является полноценным лидером ЦСКА?

– Как минимум он входит в число ведущих игроков клуба. Кроме того, подобный статус он обретает в сборной России. На каждый матч выходит предельно мотивированным.

Заметно, что он хочет оказаться в более сильном чемпионате и выступать за именитый коллектив. Надеюсь, он будет продолжать выкладываться в каждой встрече.

Источник: RT
Россия. Премьер-лига ЦСКА Головин Александр Бушманов Евгений
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Чахлик Невмерущий
1523184705
Евгений Бушманов Свои домыслы транслирует как сокровенные мысли Головина. А парень просто играет и получает от этого ещё и удовольствие. Он умнее Евгения и понимает что ранний старт может оказаться фальстартом, и не юношески мудро выжидает, когда созреют до тех предложений от которых нельзя будет отказаться.
Ответить
prezent2017
1523186103
Надоел запах конского навоза в конюшне?
Ответить
ivanthebest
1523186573
Мда, заголовок и суть статьи, как всегда, рука-лицо!)
Ответить
giluxa1963
1523187403
это конечно хорошо что хочет главное что бы получилось заиграть
Ответить
семёнычев
1523192455
А САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР на каком основании полагает? Он официальный опекун Головина? Или агент? Может пресс- секретарь? А доверенность он имеет? А нотариусом она заверена?
Ответить
directorpg
1523194146
Во-первых, Бушманов так не говорил, как написано в заголовке, во-вторых, "какой солдат не мечтает стать генералом?"
Ответить
Артурка32
1523204874
Лишь бы на скамейке не засиделся в "именитом" клубе
Ответить
EcioAuditore
1523214103
Да может и хочет Головин куда то уехать и в именитый клуб, но а. мало его желания надо бы удовлетворить сумму сделки для клуба. и б. надо еще показать себя на ЧМ чтобы попасть в этот именитый клуб. Пока ни одного, ни другого нет, смысл говорить об этом...
Ответить
vovan55
1523229721
всё может быть...только бы в полировщики не попасть
Ответить
Главные новости
Игрок РПЛ похвалил российских судей
10:43
Черданцев скептически оценил перспективы «Динамо» с Шварцем
10:28
2
Корнеев оценил перспективы Батракова перейти из «Галатасарая» в более именитый клуб
10:14
2
«Реал» презентовал нового главного тренера
09:50
1
Батракова похвалили за прощание с фанатами «Локомотива»
09:05
2
Семин напутствовал Батракова в «Галатасарай»
08:41
2
Отец Тюкавина прокомментировал прозенитовский жест сына
08:34
4
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
08:23
4
Почти все игроки клуба РПЛ получили от Бубнова единицы
08:13
3
Поражения ЦСКА и «Локо», Тикнизян и Родри сменили клубы, Мусиала вновь потерял сознание и другие новости
01:56
Все новости
Все новости
Клуб РПЛ понес «невосполнимую потерю»
09:55
Мнение Мостового о Батракове в «Галатасарае»
09:45
Слуцкому на спине нарисовали член
09:29
Отец Тюкавина прокомментировал прозенитовский жест сына
08:34
4
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
08:23
4
Тренер ЦСКА поделился народной мудростью после поражения от «Акрона»
08:17
2
Почти все игроки клуба РПЛ получили от Бубнова единицы
08:13
3
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
01:39
3
Заявление Галактионова об уходе Батракова в «Галатасарай»
01:31
1
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
9
Выявлен клуб РПЛ, где «сливают» тренера
01:13
4
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
00:56
2
Жена Батракова оценила его прощание с фанатами «Локомотива»
00:29
3
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
7
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
6
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
3
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
11
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
11
Галактионов объяснил, почему Батраков не играет с «Ростовом»
Вчера, 22:19
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
12
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
11
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
Вчера, 21:57
5
«Ни стыда ни совести»: Бубнов – об игроке «Зенита»
Вчера, 21:15
22
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Мойзеса
Вчера, 20:59
3
Кубок России. «Оренбург» разгромил в Химках «Родину» (4:1), у Пуэблы дубль
Вчера, 20:40
5
Новая информация о Карпукасе в «Зените»
Вчера, 20:10
2
«Ну нельзя с таким нападающим играть»: Гурцкая – о форварде ЦСКА
Вчера, 20:00
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+