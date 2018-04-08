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    Бушманов: «Головин не хочет выступать в РФПЛ. Он желает перейти в именитый коллектив»

    Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов поговорил о фигуре полузащитника московского ЦСКА Александра Головина. Специалист полагает, что хавбек больше не желает играть в РФПЛ.

    – Головин сейчас является полноценным лидером ЦСКА?

    – Как минимум он входит в число ведущих игроков клуба. Кроме того, подобный статус он обретает в сборной России. На каждый матч выходит предельно мотивированным.

    Заметно, что он хочет оказаться в более сильном чемпионате и выступать за именитый коллектив. Надеюсь, он будет продолжать выкладываться в каждой встрече.

    Источник: RT

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    08.04.2018 13:26
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +840

      vovan55 9 апреля 2018, 02:22

      всё может быть...только бы в полировщики не попасть

      0
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 8 апреля 2018, 22:01

      Да может и хочет Головин куда то уехать и в именитый клуб, но а. мало его желания надо бы удовлетворить сумму сделки для клуба. и б. надо еще показать себя на ЧМ чтобы попасть в этот именитый клуб. Пока ни одного, ни другого нет, смысл говорить об этом...

      0
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 8 апреля 2018, 19:27

      Лишь бы на скамейке не засиделся в "именитом" клубе

      1
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      Рейтинг: +979

      directorpg 8 апреля 2018, 16:29

      Во-первых, Бушманов так не говорил, как написано в заголовке, во-вторых, "какой солдат не мечтает стать генералом?"

      1
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 8 апреля 2018, 16:00

      А САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР на каком основании полагает? Он официальный опекун Головина? Или агент? Может пресс- секретарь? А доверенность он имеет? А нотариусом она заверена?

      2
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 8 апреля 2018, 14:36

      это конечно хорошо что хочет главное что бы получилось заиграть

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 8 апреля 2018, 14:22

      Мда, заголовок и суть статьи, как всегда, рука-лицо!)

      2
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 > ivanthebest 8 апреля 2018, 16:51

      Зато заставляет прочитать!!

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 8 апреля 2018, 14:15

      Надоел запах конского навоза в конюшне?

      0
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 > prezent2017 8 апреля 2018, 17:08

      Нет, последнее время в конюшню бомжи заходят - от них вся вонь.

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      Рейтинг: +54

      Чахлик Невмерущий 8 апреля 2018, 13:51

      Евгений Бушманов Свои домыслы транслирует как сокровенные мысли Головина. А парень просто играет и получает от этого ещё и удовольствие. Он умнее Евгения и понимает что ранний старт может оказаться фальстартом, и не юношески мудро выжидает, когда созреют до тех предложений от которых нельзя будет отказаться.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Чахлик Невмерущий 8 апреля 2018, 14:02

      Достойный и обоснованный ответ Е.Бушманову.

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