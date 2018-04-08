Галактионов – о своей отставке: «Бывают моменты, когда необходимо поступить по-мужски»

Михаил Галактионов прокомментировал свой уход с поста главного тренера «Ахмата». Сегодня после поражения от «Рубина» (2:3) в матче 25 тура РФПЛ 33-летний специалист подал в отставку. которая была принята президентом грозненского клуба Магомедом Даудовым.

«Решение не эмоциональное, взвешенное. На протяжении нескольких игр команда не добивается положительного результата, хотя я не однократно отмечал, что по организации игры команда поступательно двигалась и необходимое время было, чтобы эту игру дальше развить. Но, к сожалению, результаты нас не устраивали, и меня в первую очередь, как тренера. Я считаю, что команде нужна психологическая встряска, чтобы ребята с другим, свежим взглядом подошли к игре.

После матча я позвонил президенту клуба и попросил об отставке. Я благодарен главе Чеченской Республики Рамзану Ахматовичу Кадырову за доверие, президенту клуба Магомеду Хожахмедовичу Даудову за шанс, который клуб мне предоставил, утвердив главным тренером. На определенном этапе у нас все шло хорошо, но бывают моменты, когда необходимо сделать мужской поступок, чтобы команда в правильном направлении двигалась дальше», – сказал Галактионов.

Галактионов руководил «Ахматом» с октября прошлого года. После 25 туров грозненцы занимают 11 место в турнирной таблице, набрав 27 очков – столько же, сколько и у «Ростова», находящегося в зоне переходных матчей.