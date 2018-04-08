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  • Галактионов – о своей отставке: «Бывают моменты, когда необходимо поступить по-мужски»

Галактионов – о своей отставке: «Бывают моменты, когда необходимо поступить по-мужски»

8 апреля 2018, 01:24
6

Михаил Галактионов прокомментировал свой уход с поста главного тренера «Ахмата». Сегодня после поражения от «Рубина» (2:3) в матче 25 тура РФПЛ 33-летний специалист подал в отставку. которая была принята президентом грозненского клуба Магомедом Даудовым.

«Решение не эмоциональное, взвешенное. На протяжении нескольких игр команда не добивается положительного результата, хотя я не однократно отмечал, что по организации игры команда поступательно двигалась и необходимое время было, чтобы эту игру дальше развить. Но, к сожалению, результаты нас не устраивали, и меня в первую очередь, как тренера. Я считаю, что команде нужна психологическая встряска, чтобы ребята с другим, свежим взглядом подошли к игре.

После матча я позвонил президенту клуба и попросил об отставке. Я благодарен главе Чеченской Республики Рамзану Ахматовичу Кадырову за доверие, президенту клуба Магомеду Хожахмедовичу Даудову за шанс, который клуб мне предоставил, утвердив главным тренером. На определенном этапе у нас все шло хорошо, но бывают моменты, когда необходимо сделать мужской поступок, чтобы команда в правильном направлении двигалась дальше», – сказал Галактионов.

Галактионов руководил «Ахматом» с октября прошлого года. После 25 туров грозненцы занимают 11 место в турнирной таблице, набрав 27 очков – столько же, сколько и у «Ростова», находящегося в зоне переходных матчей.

Источник: ФК «Ахмат»
Россия. Премьер-лига Ахмат Галактионов Михаил
Комментарии (6)
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_Marqella_
1523141601
А вот Шалимов считает мужским поступком - это тренировать команду пока тебе не дадут пинка под сраку...не зависимо от результата, который показывает твоя команда...а подать в отставку это проявление слабости...)) Так считает Шалимов...
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vitvik
1523144469
Мог бы ещё побороться.
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Ще Гевара
1523163380
Кто следующий?
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OfaZavr
1523164952
зря решил так быстро сдаться, начал нормально но потом немного застопорились с кем не бывает, продолжал бы двигаться в выбранном направлении и все возможно получилось бы со временем, как сказал Шалимов уйти самому это значит признать собственную слабость.
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Чахлик Невмерущий
1523168884
Пора Ахмаду в подвал таблицы к онжам в компанию, так было бы справедливо.
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x-x-x-x-x
1523212814
ты не виноват. во всем вина руководства. удачи тебе в дальнейшем!!!!!
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