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    Галактионов – о своей отставке: «Бывают моменты, когда необходимо поступить по-мужски»

    Михаил Галактионов прокомментировал свой уход с поста главного тренера «Ахмата». Сегодня после поражения от «Рубина» (2:3) в матче 25 тура РФПЛ 33-летний специалист подал в отставку. которая была принята президентом грозненского клуба Магомедом Даудовым.

    «Решение не эмоциональное, взвешенное. На протяжении нескольких игр команда не добивается положительного результата, хотя я не однократно отмечал, что по организации игры команда поступательно двигалась и необходимое время было, чтобы эту игру дальше развить. Но, к сожалению, результаты нас не устраивали, и меня в первую очередь, как тренера. Я считаю, что команде нужна психологическая встряска, чтобы ребята с другим, свежим взглядом подошли к игре.

    После матча я позвонил президенту клуба и попросил об отставке. Я благодарен главе Чеченской Республики Рамзану Ахматовичу Кадырову за доверие, президенту клуба Магомеду Хожахмедовичу Даудову за шанс, который клуб мне предоставил, утвердив главным тренером. На определенном этапе у нас все шло хорошо, но бывают моменты, когда необходимо сделать мужской поступок, чтобы команда в правильном направлении двигалась дальше», – сказал Галактионов.

    Галактионов руководил «Ахматом» с октября прошлого года. После 25 туров грозненцы занимают 11 место в турнирной таблице, набрав 27 очков – столько же, сколько и у «Ростова», находящегося в зоне переходных матчей.

    Источник: ФК «Ахмат»

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    08.04.2018 01:24
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 8 апреля 2018, 21:40

      ты не виноват. во всем вина руководства. удачи тебе в дальнейшем!!!!!

      1
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      Рейтинг: +54

      Чахлик Невмерущий 8 апреля 2018, 09:28

      Пора Ахмаду в подвал таблицы к онжам в компанию, так было бы справедливо.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 апреля 2018, 08:22

      зря решил так быстро сдаться, начал нормально но потом немного застопорились с кем не бывает, продолжал бы двигаться в выбранном направлении и все возможно получилось бы со временем, как сказал Шалимов уйти самому это значит признать собственную слабость.

      4
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 8 апреля 2018, 07:56

      Кто следующий?

      1
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 8 апреля 2018, 02:41

      Мог бы ещё побороться.

      2
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      Рейтинг: +5421

      _Marqella_ 8 апреля 2018, 01:53

      А вот Шалимов считает мужским поступком - это тренировать команду пока тебе не дадут пинка под сраку...не зависимо от результата, который показывает твоя команда...а подать в отставку это проявление слабости...)) Так считает Шалимов...

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