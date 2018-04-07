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  • Мусаев – о победе над «Зенитом»: «Пока не до конца осознал, что произошло»

Мусаев – о победе над «Зенитом»: «Пока не до конца осознал, что произошло»

7 апреля 2018, 20:15
9

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги победы над «Зенитом» (2:1) в гостевом матче 25 тура РФПЛ. По словам специалиста, он еще до конца не понял, что случилось.

«Первый тайм не получился, мы торопились при организации атак. Было много потерь при поперечных передачах. Во втором тайме стали меньше ошибаться, больше играть вперед. Игра выровнялась.

Порадовало, что в концовке мы не стали играть на удержание счета, а пошли вперед. Такая наглость воплотилась в гол. Приятно, что в выездной игре, кода соперник действовал высоко, мы не суетились. Будем стараться, чтобы наша игра была менее рискованной, чем сегодня.

Практически не общался с Галицким перед матчем, вообще, разговаривали всего два раза с ним. Перед игрой он меня состав не спрашивал, никак не влезал ни в какие дела.

У нас был тесный контакт с основой, когда тренировал молодежку, проводили совместные тренировки. Я был знаком со многими футболистами, каждую игру смотрел, представление о команде было огромным. Игорь Шалимов проделал огромную работу, но то, что мы сейчас делаем, немного отличается. Какие-то новые вещи вы обязательно увидите. Если воспитанники «Краснодара» будут соответствовать уровню РФПЛ, то получат шанс в основной команде.

Пока не знаю, как Шатов заряжен на другие матчи, потому что готовил его только к первой игре, так что был ли у него особый настрой, не знаю. Правильно Шатов сказал в интервью, что он вышел играть не против «Зенита», а за «Краснодар». Очень профессиональные слова. Эмоций у меня очень много, пока не до конца осознал, что произошло», – сказал Мусаев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Мусаев Мурад
Комментарии (9)
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DOCTOR PENALTY
1523121946
С победой и вперёд с небес на землю, успехов! +++
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Zenmaster
1523123491
Произошло то , что Мудачини угробил команду -- теперь , что ни игра -- то позор !!!
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ROSTOV SUPER
1523123740
Ничего сверх естественного не произошло , более сильная команда заслуженно победила более слабую !
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raritet
1523124229
А что произошло то? Ничего. команда хорошего уровня в гостях выиграла у команды уровня ( на сегодняшний день) ФНЛ.
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Старикан
1523127306
Не хочется плясать на зенитовских костях - у каждой команды бывают дни позора... Порадуюсь за Краснодар...
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sochi-2013
1523129229
Жаль, что Федя играет только за себя. Пока не начали сватать куда ни попадя, у него лучше получалось.
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OfaZavr
1523165637
произошла заслуженная победа ничего более)
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zigbert
1523177817
Начало тренерской деятельности получилось удачным ,но обольщаться не стоит впереди кропотливая работа.
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