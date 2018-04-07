Мусаев – о победе над «Зенитом»: «Пока не до конца осознал, что произошло»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги победы над «Зенитом» (2:1) в гостевом матче 25 тура РФПЛ. По словам специалиста, он еще до конца не понял, что случилось.

«Первый тайм не получился, мы торопились при организации атак. Было много потерь при поперечных передачах. Во втором тайме стали меньше ошибаться, больше играть вперед. Игра выровнялась.

Порадовало, что в концовке мы не стали играть на удержание счета, а пошли вперед. Такая наглость воплотилась в гол. Приятно, что в выездной игре, кода соперник действовал высоко, мы не суетились. Будем стараться, чтобы наша игра была менее рискованной, чем сегодня.

Практически не общался с Галицким перед матчем, вообще, разговаривали всего два раза с ним. Перед игрой он меня состав не спрашивал, никак не влезал ни в какие дела.

У нас был тесный контакт с основой, когда тренировал молодежку, проводили совместные тренировки. Я был знаком со многими футболистами, каждую игру смотрел, представление о команде было огромным. Игорь Шалимов проделал огромную работу, но то, что мы сейчас делаем, немного отличается. Какие-то новые вещи вы обязательно увидите. Если воспитанники «Краснодара» будут соответствовать уровню РФПЛ, то получат шанс в основной команде.

Пока не знаю, как Шатов заряжен на другие матчи, потому что готовил его только к первой игре, так что был ли у него особый настрой, не знаю. Правильно Шатов сказал в интервью, что он вышел играть не против «Зенита», а за «Краснодар». Очень профессиональные слова. Эмоций у меня очень много, пока не до конца осознал, что произошло», – сказал Мусаев.