Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мусаев – о победе над «Зенитом»: «Пока не до конца осознал, что произошло»

    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги победы над «Зенитом» (2:1) в гостевом матче 25 тура РФПЛ. По словам специалиста, он еще до конца не понял, что случилось.

    «Первый тайм не получился, мы торопились при организации атак. Было много потерь при поперечных передачах. Во втором тайме стали меньше ошибаться, больше играть вперед. Игра выровнялась.

    Порадовало, что в концовке мы не стали играть на удержание счета, а пошли вперед. Такая наглость воплотилась в гол. Приятно, что в выездной игре, кода соперник действовал высоко, мы не суетились. Будем стараться, чтобы наша игра была менее рискованной, чем сегодня.

    Практически не общался с Галицким перед матчем, вообще, разговаривали всего два раза с ним. Перед игрой он меня состав не спрашивал, никак не влезал ни в какие дела.

    У нас был тесный контакт с основой, когда тренировал молодежку, проводили совместные тренировки. Я был знаком со многими футболистами, каждую игру смотрел, представление о команде было огромным. Игорь Шалимов проделал огромную работу, но то, что мы сейчас делаем, немного отличается. Какие-то новые вещи вы обязательно увидите. Если воспитанники «Краснодара» будут соответствовать уровню РФПЛ, то получат шанс в основной команде.

    Пока не знаю, как Шатов заряжен на другие матчи, потому что готовил его только к первой игре, так что был ли у него особый настрой, не знаю. Правильно Шатов сказал в интервью, что он вышел играть не против «Зенита», а за «Краснодар». Очень профессиональные слова. Эмоций у меня очень много, пока не до конца осознал, что произошло», – сказал Мусаев.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.04.2018 20:15
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 апреля 2018, 11:56

      Начало тренерской деятельности получилось удачным ,но обольщаться не стоит впереди кропотливая работа.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 апреля 2018, 08:33

      произошла заслуженная победа ничего более)

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6915

      sochi-2013 7 апреля 2018, 22:27

      Жаль, что Федя играет только за себя. Пока не начали сватать куда ни попадя, у него лучше получалось.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7392

      Старикан 7 апреля 2018, 21:55

      Не хочется плясать на зенитовских костях - у каждой команды бывают дни позора... Порадуюсь за Краснодар...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4025

      raritet 7 апреля 2018, 21:03

      А что произошло то? Ничего. команда хорошего уровня в гостях выиграла у команды уровня ( на сегодняшний день) ФНЛ.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33

      leon862 > raritet 7 апреля 2018, 21:21

      Ты наверное спартач! Зеньку сравнить с командой уровня ФНЛ- это только спартач может! А ничего, что бомжи на 5-ом месте идут! Скажи так, Краснодар сегодня сделал хорошую работу!!!и заслуженно победил!!! Разве не так?!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER 7 апреля 2018, 20:55

      Ничего сверх естественного не произошло , более сильная команда заслуженно победила более слабую !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 7 апреля 2018, 20:51

      Произошло то , что Мудачини угробил команду -- теперь , что ни игра -- то позор !!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 7 апреля 2018, 20:25

      С победой и вперёд с небес на землю, успехов! +++

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11