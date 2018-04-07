Бундеслига. «Бавария» обыграла «Аугсбург» и за пять туров до конца стала чемпионом Германии

«Бавария» разгромила на выезде «Аугсбург» в поединке 29 тура Бундеслиги. Таким образом за пять матчей до конца первенства мюнхенцы стали недосягаемы для ближайшего преследователя, обеспечив себе чемпионский титул.

В остальных встречах «Кельн» поделил очки с «Майнцем», «Фрайбург» уступил «Вольфсбургу», а менхенгладбахская «Боруссия» победила «Герту».

Чемпионат Германии. Бундеслига. 29 тур

Аугсбург – Бавария – 1:4 (1:2)

Голы: 1:0 – Зюле, 18 (автогол); 1:1 – Толиссо, 32; 1:2 – Хамес, 38; 1:3 – Роббен, 62; 1:4 – Вагнер, 87.

Кельн – Майнц – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Хектор, 7; 1:1 – де Бласис, 50.

Фрайбург – Вольфсбург – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Дидави, 2; 0:2 – Дидави, 83.

Боруссия М – Герта – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Калу, 40; 1:1 – Азар, 75; 2:1 – Азар, 78 (с пенальти).

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