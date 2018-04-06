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  • Директор по инфраструктуре «Зенита»: «Клуб уже вложил в «Санкт-Петербург» более 1 миллиарда рублей»

Директор по инфраструктуре «Зенита»: «Клуб уже вложил в «Санкт-Петербург» более 1 миллиарда рублей»

6 апреля 2018, 17:14
15

Директор по инфраструктуре «Зенита» Владимир Литвинов рассказал, сколько средств уже было потрачено на реконструкцию стадиона «Санкт-Петербург».

Напомним, 15 февраля петербургский клуб и власти города подписали концессионное соглашение о передаче арены на Крестовском острове в пользование сине-бело-голубых.

«Мы уже вложили в стадион более миллиарда рублей еще до подписания концессионного соглашения – это уже существенно больше, чем прописано в нем. Реконструкция стадиона уже началась, мы еще к Кубку конфедераций обустроили буфеты, отремонтировали 40 VIP-лож, создали бизнес-клуб, выполнили проект навигации, решили ряд технических проблем. Процесс планируемой реконструкции долгий и многогранный.

Сколько клуб планирует вложить еще в этот процесс? По условиям соглашения, «Зенит» планирует пользоваться стадионом как минимум 49 лет. За все время пользования стадионом клуб определенно планирует потратить несколько миллиардов рублей на инвестиции, которые в первые годы будут особенно существенными. Но мы учитываем и ограничения, связанные с необходимостью проведения Евро-2020. Стоит отметить также, что содержание и эксплуатация стадиона довольно хлопотное и затратное мероприятие», – сказал Литвинов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (15)
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dok66
1523025173
Чего лукавить? Не клуб вложил , а Газпром во главе с Миллером ! Особенно умиляет - "отремонтировано 40 VIP - лож, создан бизнес-клуб ..."
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Eddyson
1523025885
Ничего страшного: отобьют потраченные средства на продаже футболок Заболотного и дззюбы.
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h3LL1k
1523025925
как можно отремонтировать новое , расскажите пожалуйста?! мб я не далёкий... :D кубку конфедераций обустроили буфеты, отремонтировали 40 VIP-лож,
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андрей андреев
1523026743
" обустроили буфеты, отремонтировали 40 VIP-лож, создали бизнес-клуб" Так и говори- потратили ЯРД на себя.
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vladimir-7
1523027939
В.Литвинов: "Зенит будет пользоваться стадионом как минимум 49 лет..." и столько же лет будет сосать деньги Газпрома(народные), а в основном, на личные нужды.
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multi1984
1523030724
отремонтировали 40 VIP-лож..... Я ору ))))))
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nik55
1523036532
болото----бездонное
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Inks
1523036697
Единственный стадион, на котором можно играть в футбол в таких широтах. А значит, не считая юга России - единственный пригодный для футбола стадион
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