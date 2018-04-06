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    Директор по инфраструктуре «Зенита»: «Клуб уже вложил в «Санкт-Петербург» более 1 миллиарда рублей»

    Директор по инфраструктуре «Зенита» Владимир Литвинов рассказал, сколько средств уже было потрачено на реконструкцию стадиона «Санкт-Петербург».

    Напомним, 15 февраля петербургский клуб и власти города подписали концессионное соглашение о передаче арены на Крестовском острове в пользование сине-бело-голубых.

    «Мы уже вложили в стадион более миллиарда рублей еще до подписания концессионного соглашения – это уже существенно больше, чем прописано в нем. Реконструкция стадиона уже началась, мы еще к Кубку конфедераций обустроили буфеты, отремонтировали 40 VIP-лож, создали бизнес-клуб, выполнили проект навигации, решили ряд технических проблем. Процесс планируемой реконструкции долгий и многогранный.

    Сколько клуб планирует вложить еще в этот процесс? По условиям соглашения, «Зенит» планирует пользоваться стадионом как минимум 49 лет. За все время пользования стадионом клуб определенно планирует потратить несколько миллиардов рублей на инвестиции, которые в первые годы будут особенно существенными. Но мы учитываем и ограничения, связанные с необходимостью проведения Евро-2020. Стоит отметить также, что содержание и эксплуатация стадиона довольно хлопотное и затратное мероприятие», – сказал Литвинов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.04.2018 17:14
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +272

      Inks 6 апреля 2018, 20:44

      Единственный стадион, на котором можно играть в футбол в таких широтах. А значит, не считая юга России - единственный пригодный для футбола стадион

      1
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      Рейтинг: +8026

      nik55 6 апреля 2018, 20:42

      болото----бездонное

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +371

      multi1984 6 апреля 2018, 19:05

      отремонтировали 40 VIP-лож..... Я ору ))))))

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 апреля 2018, 18:18

      В.Литвинов: "Зенит будет пользоваться стадионом как минимум 49 лет..." и
      столько же лет будет сосать деньги Газпрома(народные), а в основном, на
      личные нужды.

      2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 6 апреля 2018, 17:59

      " обустроили буфеты, отремонтировали 40 VIP-лож, создали бизнес-клуб"
      Так и говори- потратили ЯРД на себя.

      8
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 6 апреля 2018, 17:45

      как можно отремонтировать новое , расскажите пожалуйста?! мб я не далёкий... :D

      кубку конфедераций обустроили буфеты, отремонтировали 40 VIP-лож,

      8
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > h3LL1k 6 апреля 2018, 21:48

      ты когда новую квартиру покупаешь,получаешь с мебелью и компом чтоб писать на этом сайте?

      1
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      Рейтинг: +180

      Dmitriy 71 > 3a zenit 6 апреля 2018, 22:03

      дятел это же не квартира , а стадион, где все одно целое

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Dmitriy 71 6 апреля 2018, 23:04

      обезьяна не понятливая,тебе никто не подарит огород в котором растёт картошка(её нужно садить и самому выкапывать),затей у себя дома ремонт и посмори во сколько денег тебе всякая херь обойдётся!+ там куча мероприятий проходит по выходным которые стоят денег и с которых Зенит имеет деньги.Приезжай на выходные (если денег не жалко)и сравни со своим свинарником стоит ли трата денег на развлечение горожан перед футболом или нет,может просто прийти на футбол.

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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > 3a zenit 7 апреля 2018, 09:13

      ты белка летяга что ли??? я когда покупаю новую квартиру обустраиваю её покупаю мне нужные вещи комп , стол , стул , кровать и т.д. , переделываю что то , ну не как не ремонтирую новое тем более в данном случае было всё готово , а они это начали ремонтировать подустали вип ложи за месяц вот и ремонт решили сделать XD так сказать уже не те что были месяц назад 8D

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > h3LL1k 7 апреля 2018, 14:09

      зайди на сайт Зенита и там сам спроси куда они вложили лярд у Фурсенко,помимо стадиона ещё есть электричество,бесплатные шатлы(не город оплачивает)что вы придолбались к этим випложам,там и без них гемора дохера после строителей.

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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 6 апреля 2018, 17:44

      Ничего страшного: отобьют потраченные средства на продаже футболок Заболотного и дззюбы.

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      Рейтинг: +24829

      dok66 6 апреля 2018, 17:32

      Чего лукавить? Не клуб вложил , а Газпром во главе с Миллером ! Особенно умиляет - "отремонтировано 40 VIP - лож, создан бизнес-клуб ..."

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