Директор по инфраструктуре «Зенита»: «Клуб уже вложил в «Санкт-Петербург» более 1 миллиарда рублей»

Директор по инфраструктуре «Зенита» Владимир Литвинов рассказал, сколько средств уже было потрачено на реконструкцию стадиона «Санкт-Петербург».

Напомним, 15 февраля петербургский клуб и власти города подписали концессионное соглашение о передаче арены на Крестовском острове в пользование сине-бело-голубых.

«Мы уже вложили в стадион более миллиарда рублей еще до подписания концессионного соглашения – это уже существенно больше, чем прописано в нем. Реконструкция стадиона уже началась, мы еще к Кубку конфедераций обустроили буфеты, отремонтировали 40 VIP-лож, создали бизнес-клуб, выполнили проект навигации, решили ряд технических проблем. Процесс планируемой реконструкции долгий и многогранный.

Сколько клуб планирует вложить еще в этот процесс? По условиям соглашения, «Зенит» планирует пользоваться стадионом как минимум 49 лет. За все время пользования стадионом клуб определенно планирует потратить несколько миллиардов рублей на инвестиции, которые в первые годы будут особенно существенными. Но мы учитываем и ограничения, связанные с необходимостью проведения Евро-2020. Стоит отметить также, что содержание и эксплуатация стадиона довольно хлопотное и затратное мероприятие», – сказал Литвинов.