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    Самый молодой вратарь в истории сборной Украины хочет играть в «Реале»

    Голкипер Андрей Лунин договорился о переходе в «Интер». Сумма сделки составит 6 миллионов евро, а любимым клубом вратаря «Зари» по-прежнему остается мадридский «Реал».

    Лунин входил в список интересов «Реала», но до конкретных переговоров не дошло. Голкипер не скрывает своего желания, но переедет в Мадрид только на место первого номера.

    Андрей Лунин – самый молодой вратарь в истории украинской сборной. Он дебютировал в товарищеском матче против Саудовской Аравии в возрасте 19 лет и 40 дней.

    Еще больше интересных фактов о карьере Лунина читайте в нашем материале.

    «Интер» покупает вратаря из Луганска. Кто он?

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.04.2018 13:52
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +314

      Neverov1 6 апреля 2018, 17:37

      парень что-то зазвездился...плохо кончит с такими замашками...

      0
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 6 апреля 2018, 16:52

      Теперь главное не затеряться!

      0
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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 6 апреля 2018, 16:36

      Посмотрел фрагменты матчей с участием вратаря Лунина. Молодчик!!! Красавчик!!! порадуюсь за парнишку, если покажет себя в Европе во всей красе!!! в Украине уже себя отлично зарекомендовал!!! Удачи тебе!!!

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      Рейтинг: +301

      23igkra 6 апреля 2018, 15:03

      Ну теперь главное в арендах не затеряться

      0
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      Рейтинг: +1893

      isco2307 6 апреля 2018, 14:27

      удачі в Італії)конкурувати в Хандановічем буде не просто)

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 6 апреля 2018, 13:58

      На лавку

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      Рейтинг: +3461

      acor94 > С-Пб on-line 6 апреля 2018, 14:54

      Не на лавку а в аренду в клубы поменьше

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > acor94 6 апреля 2018, 22:46

      Да хер там,вот увидишь

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      Рейтинг: +3461

      acor94 > С-Пб on-line 7 апреля 2018, 12:40

      А ты почитай предыдущую новость.

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