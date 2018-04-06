Самый молодой вратарь в истории сборной Украины хочет играть в «Реале»

Голкипер Андрей Лунин договорился о переходе в «Интер». Сумма сделки составит 6 миллионов евро, а любимым клубом вратаря «Зари» по-прежнему остается мадридский «Реал».

Лунин входил в список интересов «Реала», но до конкретных переговоров не дошло. Голкипер не скрывает своего желания, но переедет в Мадрид только на место первого номера.

Андрей Лунин – самый молодой вратарь в истории украинской сборной. Он дебютировал в товарищеском матче против Саудовской Аравии в возрасте 19 лет и 40 дней.

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