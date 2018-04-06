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  • Самый молодой вратарь в истории сборной Украины хочет играть в «Реале»

Самый молодой вратарь в истории сборной Украины хочет играть в «Реале»

6 апреля 2018, 13:52
9

Голкипер Андрей Лунин договорился о переходе в «Интер». Сумма сделки составит 6 миллионов евро, а любимым клубом вратаря «Зари» по-прежнему остается мадридский «Реал».

Лунин входил в список интересов «Реала», но до конкретных переговоров не дошло. Голкипер не скрывает своего желания, но переедет в Мадрид только на место первого номера.

Андрей Лунин – самый молодой вратарь в истории украинской сборной. Он дебютировал в товарищеском матче против Саудовской Аравии в возрасте 19 лет и 40 дней.

Еще больше интересных фактов о карьере Лунина читайте в нашем материале.

«Интер» покупает вратаря из Луганска. Кто он?

Источник: Бомбардир.ру
Украина. Плей-офф Испания. Примера Заря Реал Лунин Андрей
Комментарии (9)
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С-Пб on-line
1523012325
На лавку
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isco2307
1523014043
удачі в Італії)конкурувати в Хандановічем буде не просто)
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23igkra
1523016225
Ну теперь главное в арендах не затеряться
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dendiesel
1523021816
Посмотрел фрагменты матчей с участием вратаря Лунина. Молодчик!!! Красавчик!!! порадуюсь за парнишку, если покажет себя в Европе во всей красе!!! в Украине уже себя отлично зарекомендовал!!! Удачи тебе!!!
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Федя Кабак
1523022729
Теперь главное не затеряться!
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Neverov1
1523025421
парень что-то зазвездился...плохо кончит с такими замашками...
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