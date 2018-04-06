Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Интер» покупает вратаря из Луганска. Кто он?


    2
    Голосов: 9
    06.04.2018 13:45
    Андрей Лунин скоро станет звездой.

    Самиру Хандановичу уже 33 года. Он играет в «Интере» шесть сезонов, входит в рейтинги лучших вратарей Европы и стабильно держит уровень. Но вечно Ханданович в воротах «Интера» выходить не сможет. Спортивный директор Аузилио искал ему замену на будущее. Нашли ее в Луганске. Вратарь местной «Зари» Андрей Лунин станет игроком «Интера» уже летом. La Gazzetta dello Sport пишет, что за него заплатят 6 миллионов евро.

    Лунин вышел из «Днепра». В непростой сезон для клуба он отыграл в воротах целый сезон. За 21 матч в основе «Днепра» Лунин пропустил только 22 мяча. Статистика серьезная. Тем более что в этом клубе больше нет футболистов уровня Николы Калинича. Летом «Заря» подсуетилась и забрала сразу нескольких игроков «Днепра». Из них лучше всего заиграл Лунин, на котором клуб теперь заработает.

    Еще во время выступления в «Днепре» за Луниным следил мадридский «Реал». Потом к его покупке близко подобрался «Реал Сосьедад», но переговоры прекратились. В последнее время на Лунина претендовали «Ливерпуль», «Вольфсбург», «Ювентус» и «Интер». Просматривал украинского вратаря и «Челси», но все слухи жестко пресекал его отец Алексей. «Я – единственный агент вратаря Лунина. Он думает только о «Заре» и сборной Украины», – говорил Алексей Лунин. Кажется, «Интер» все-таки с ним договорился.

    Про Лунина нужно знать несколько важных фактов:

    1) Андрей Лунин – самый молодой голкипер в истории сборной Украины. Он дебютировал в товарищеской игре с Саудовской Аравией в возрасте 19 лет и 40 дней. Если брать абсолютно всех игроков, то Лунин в этом списке будет седьмым. Выше – футболисты уровня Реброва.

    2) «Реал» – любимый клуб Лунина. Но перейдет он туда только с условием, если сразу станет первым вратарем. «Перейти куда-то, сделать громкое заявление, а потом исчезнуть – бессмысленно. Даст бог, лучше перееду туда в 27 лет, чем сейчас», – утверждает Лунин. До конкретного предложения от «Реала» пока не доходило.

    3) Болельщики обожают Лунина. В осенней части сезона они признали голкипера лучшим игроком «Зари». 41% болельщиков отдали свой голос за Лунина, а его ближайший преследователь получил только 15. Зато из-за Лунина из клуба ушел неплохой вратарь Алексей Шевченко. Он не захотел сидеть на скамейке.

    Андрей Лунин не скрывает, что уже отказал «Динамо» и «Шахтеру». В его случае монополия украинских топ-клубов не сработала. Хотя на поле топы по-прежнему сильнее «Зари». «Шахтер» выиграл у команды с разгромным счетом 3:0, а тренер Фонсека все равно восхитился Луниным. «Мы могли победить крупнее, но Лунин провел великолепную встречу», – сказал тренер «Шахтера». Главный тренер «Зари» Вернидуб к подобному относится скептически. «Советую Лунину меньше читать и больше работать. Не вижу смысла его хвалить», – говорит Вернидуб.

    Адаптироваться к Серии А Лунин начнет не в «Интере». Когда переход состоится, миланский клуб хочет сразу отдать вратаря в аренду в другую команду. Ханданович отыграет еще пару сезонов, а Лунин продолжит прогрессировать в одном из лучших чемпионатов. Уровень первенства Украины он перерос уже сейчас.

    Главный талант украинского футбола прямо сейчас. Он станет звездой

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 2 Голосов: 9
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +915

      спанчес 9 апреля 2018, 10:47

      лучший вратарь мира всех времен - Гоча Гогричиани

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -15

      АХМАТ95 7 апреля 2018, 23:19

      В ИНТЕРЕ ВСЕГДА БЫЛИ ЛУЧШИЕ ВРАТАРИ МИРА

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 7 апреля 2018, 14:08

      успехов ему в италии

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1974

      android-uz 7 апреля 2018, 12:29

      Удачи и успехов !!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -104

      Антибиотик111 7 апреля 2018, 08:06

      Оч хороший вратарь.Чем-то ДДХ напоминает он,особенно умением играть ногами.Отказ шахте и динамо-показывает наличие стержня и здорового уровня амбиций и это здорово.Желаю удачи ему!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 7 апреля 2018, 07:45

      Удачи! Мы все любим такие хорошие истории.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +285

      Bronholm 7 апреля 2018, 00:52

      Неплохой парень то!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +103

      badzan 6 апреля 2018, 22:45

      очень талантлив,реакция отменная!
      главное выдержать все испытания,тогда будет вратарем топ уровня

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +108

      fosterwow 6 апреля 2018, 22:02

      ok

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 6 апреля 2018, 20:08

      33 года для вратаря , тем более в серии А это не возраст...
      посидит парень еще 2-3 года на скамейке.. или в аренду скорее всего пойдет

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11