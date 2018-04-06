«Интер» покупает вратаря из Луганска. Кто он?

Андрей Лунин скоро станет звездой.

Самиру Хандановичу уже 33 года. Он играет в «Интере» шесть сезонов, входит в рейтинги лучших вратарей Европы и стабильно держит уровень. Но вечно Ханданович в воротах «Интера» выходить не сможет. Спортивный директор Аузилио искал ему замену на будущее. Нашли ее в Луганске. Вратарь местной «Зари» Андрей Лунин станет игроком «Интера» уже летом. La Gazzetta dello Sport пишет, что за него заплатят 6 миллионов евро.

Лунин вышел из «Днепра». В непростой сезон для клуба он отыграл в воротах целый сезон. За 21 матч в основе «Днепра» Лунин пропустил только 22 мяча. Статистика серьезная. Тем более что в этом клубе больше нет футболистов уровня Николы Калинича. Летом «Заря» подсуетилась и забрала сразу нескольких игроков «Днепра». Из них лучше всего заиграл Лунин, на котором клуб теперь заработает.

Еще во время выступления в «Днепре» за Луниным следил мадридский «Реал». Потом к его покупке близко подобрался «Реал Сосьедад», но переговоры прекратились. В последнее время на Лунина претендовали «Ливерпуль», «Вольфсбург», «Ювентус» и «Интер». Просматривал украинского вратаря и «Челси», но все слухи жестко пресекал его отец Алексей. «Я – единственный агент вратаря Лунина. Он думает только о «Заре» и сборной Украины», – говорил Алексей Лунин. Кажется, «Интер» все-таки с ним договорился.

Про Лунина нужно знать несколько важных фактов:

1) Андрей Лунин – самый молодой голкипер в истории сборной Украины. Он дебютировал в товарищеской игре с Саудовской Аравией в возрасте 19 лет и 40 дней. Если брать абсолютно всех игроков, то Лунин в этом списке будет седьмым. Выше – футболисты уровня Реброва.

2) «Реал» – любимый клуб Лунина. Но перейдет он туда только с условием, если сразу станет первым вратарем. «Перейти куда-то, сделать громкое заявление, а потом исчезнуть – бессмысленно. Даст бог, лучше перееду туда в 27 лет, чем сейчас», – утверждает Лунин. До конкретного предложения от «Реала» пока не доходило.

3) Болельщики обожают Лунина. В осенней части сезона они признали голкипера лучшим игроком «Зари». 41% болельщиков отдали свой голос за Лунина, а его ближайший преследователь получил только 15. Зато из-за Лунина из клуба ушел неплохой вратарь Алексей Шевченко. Он не захотел сидеть на скамейке.

Андрей Лунин не скрывает, что уже отказал «Динамо» и «Шахтеру». В его случае монополия украинских топ-клубов не сработала. Хотя на поле топы по-прежнему сильнее «Зари». «Шахтер» выиграл у команды с разгромным счетом 3:0, а тренер Фонсека все равно восхитился Луниным. «Мы могли победить крупнее, но Лунин провел великолепную встречу», – сказал тренер «Шахтера». Главный тренер «Зари» Вернидуб к подобному относится скептически. «Советую Лунину меньше читать и больше работать. Не вижу смысла его хвалить», – говорит Вернидуб.

twit text — FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) 2 апреля 2018 г.

Адаптироваться к Серии А Лунин начнет не в «Интере». Когда переход состоится, миланский клуб хочет сразу отдать вратаря в аренду в другую команду. Ханданович отыграет еще пару сезонов, а Лунин продолжит прогрессировать в одном из лучших чемпионатов. Уровень первенства Украины он перерос уже сейчас.

Главный талант украинского футбола прямо сейчас. Он станет звездой