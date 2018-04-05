Главный талант украинского футбола прямо сейчас. Он станет звездой

В киевском «Динамо» солирует молодой Цыганков.

Впервые интересного украинского полузащитника Виктора Цыганкова заметили на Кубке «Спартака»-2013. Из известных имен на том юношеском турнире играли вратари Онана и Митрюшкин, защитник Картер-Викерс и полузащитник Саншеш. Киевское «Динамо» выиграло только одну встречу и заняло последнее место в таблице. Но положительные итоги тоже были.

Виктор Цыганков забил два мяча и был признан лучшим полузащитником турнира. «В матчах с подобными командами реально видишь и осознаешь свои ошибки, прибавляешь. Полагаю, это очень полезно для нас в футбольном плане», – рассуждал игрок «Динамо». На фоне лучших молодежных составов «Барселоны», «Селтика» и «Тоттенхэма» Цыганкова еще никто не знал.

С того турнира прошло пять лет, а Виктор Цыганков теперь считается восходящей звездой всего европейского футбола. В «Динамо» к нему перешла капитанская повязка, в активе уже есть матчи за сборную Украины. Полезность многих украинских игроков сейчас можно списать на слабость лиги, но к Цыганкову это не относится. Он забивает в еврокубках и привлекает внимание известных клубов. В 2016 году Виктора хотел забрать «Селтик», сейчас – просматривают итальянские команды.

Забавно, но в 13 лет Цыганков мог оказаться в «Шахтере». Юноша еще играл оттянутого форварда в винницкой ДЮСШ, когда его пригласили в Донецк. «Эта двухдневная поездка и отношение футболистов мне не понравились, а через две недели я приехал в «Динамо». Почувствовал, что это мое», – вспоминал Цыганков. На молодежном уровне он всегда выходил вместе с футболистами старшего возраста. Поэтому из школы «Динамо» Цыганков выпустился с 1996-м годом, хотя родился в 1997-м. Сказалось и футбольное прошлое отца. Виталий Цыганков был профессиональным вратарем и болел за «Динамо», поэтому участвовал в судьбе сына.

Здесь Цыганкова подводили на смену Ярмоленко, но они выполняют разные роли. Ярмоленко больше брал игру на себя, врывался в штрафную и завершал атаки. Цыганков – разноплановый игрок, способный сыграть на разных флангах. Он обостряет из глубины, больше перемещается по всей линии атаки и может уходить назад. Свой лучший сезон, второй после дебютного, Виктор Цыганков проводит прямо сейчас. В чемпионате Украины он забил уже 11 голов и отдал семь голевых пасов. Прорыв в результативных действиях связан с уходом Ярмоленко. Теперь Цыганков часто выходит на любимом правом фланге, но все равно играет своеобразно.

По манере игры в юношеские годы Цыганкова сравнивали с Сергеем Ребровым. И это при том, что номинально Виктор все-таки считается полузащитником. В психологических качествах в нем находили Шевченко. «Есть такая категория футболистов, как в свое время был Андрей Шевченко. Это не тот случай, как у нас говорят, что молодые, сыроватые, им еще нужно время. Есть мужики, которые уже в 15-16 лет любят футбол больше, чем все остальное, выходят и показывают это», – говорил о возможностях Цыганкова президент «Динамо» Суркис.

Цыганков в «Динамо» уже достиг элитных вершин, которые ставят его рядом с великими украинскими футболистами. Он забил «Бешикташу» в Лиге чемпионов в возрасте 18 лет и 317 дней, став вторым самым молодым автором гола «Динамо» в этом еврокубке. Первый – Шевченко. Только шесть игроков в истории «Динамо» были моложе Цыганкова, когда проводили свой первый еврокубковый матч. В 16 лет Ребров брал Цыганкова на сбор с первой командой «Динамо», а в 18 Виктор уже дебютировал за молодежную сборную Украины. Его партнеры были на пару лет старше.

В чемпионате Украины Цыганков оказался шестым по возрасту среди авторов голов «Динамо». Дебютный мяч случился в игре с «Олимпиком». Его талант и умения сейчас отмечают даже соперники. «Витя Цыганков хорош. Думаю, этого парня ждет большое будущее», – говорил про Цыганкова полузащитник «Шахтера» Марлос. «Если так пойдет дальше, Цыганков долго в «Динамо» не задержится. АПЛ – лучший чемпионат для него. Там играют сами и дают играть другим», – отмечал экс-тренер «Динамо» Йожеф Сабо.

Европейцы уже знают Цыганкова не только по рассказам. «Динамо» не смогло пройти «Лацио» в 1/8 финала Лиги Европы, но для украинского таланта матч в Риме стал показательным. УЕФА признал Цыганкова лучшим игроком недели за хорошую игру, гол пяткой и результативную передачу. В голосовании он обошел даже Генриха Мхитаряна.

text Публикация от text (@nicefootball777) 10 Мар 2018 в 6:28 PST

Результативная серия Цыганкова в чемпионате продолжается уже пять матчей, где он выходил на поле. Портал Sport.ua признал Виктора лучшим молодым игроком Украины. Сам капитан «Динамо» сохраняет спокойствие и ведет себя скромно. text почти все фотографии с родственниками и с футбольного поля. Высказывания – о командной игре и победах «Динамо». Цыганкову еще предстоит прогрессировать в принятии решений, улучшать игру правой ногой и добавлять в стабильности. Но в «Динамо» делают все для воспитания новой украинской звезды.

И его вряд ли станут искусственно удерживать в клубе, как это происходило с Ярмоленко.