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Хацкевич заявил, что не знает кем заменить Ярмоленко в «Динамо»

13 ноября 2017, 10:15
2

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич не скрывает трудности, которые проявились в команде после продажи Андрея Ярмоленко в дортмундскую «Боруссию».

«Заменить Ярмоленко пока это не выходит. У Цыганкова то травмы, то где-то не хватает опыта. Хотя мы все знаем, что он достаточно интересный парень.

Для тренера это потеря, а по-человечески я за Ярмоленко рад. Когда уходит один из лидеров, ты понимаешь, что потеряешь очень многое в атаке. Ярмоленко мог в одиночку решить исход матча в чемпионате.

Андрей мог решить судьбу эпизода в тех матчах, которые мы не выиграли, и мы могли бы выиграть», – сказал Хацкевич.

Напомним, что соглашение с украинцем заключено до июля 2021 года. Сумма сделки оценивается в 25 миллионов евро.

Источник: Football.ua
Украина. Премьер-лига Динамо К Ярмоленко Андрей Цыганков Виктор Хацкевич Александр
Комментарии (2)
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Басмачи
1510563862
бандерлогими надо заменит
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DOCTOR PENALTY
1510568258
Есть один способный парень. Тоже хохол. Дзюбо !
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