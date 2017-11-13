Хацкевич заявил, что не знает кем заменить Ярмоленко в «Динамо»

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич не скрывает трудности, которые проявились в команде после продажи Андрея Ярмоленко в дортмундскую «Боруссию».

«Заменить Ярмоленко пока это не выходит. У Цыганкова то травмы, то где-то не хватает опыта. Хотя мы все знаем, что он достаточно интересный парень.

Для тренера это потеря, а по-человечески я за Ярмоленко рад. Когда уходит один из лидеров, ты понимаешь, что потеряешь очень многое в атаке. Ярмоленко мог в одиночку решить исход матча в чемпионате.

Андрей мог решить судьбу эпизода в тех матчах, которые мы не выиграли, и мы могли бы выиграть», – сказал Хацкевич.

Напомним, что соглашение с украинцем заключено до июля 2021 года. Сумма сделки оценивается в 25 миллионов евро.