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    Шатов: «Платил ли я за то, чтобы сыграть с «Зенитом»? Это не столь важно»

    Полузащитник «Краснодара» Олег Шатов, права на которого принадлежат «Зениту», готов сыграть против команды из Санкт-Петербурга в предстоящем туре.

    «Завтра не совсем обычный для меня день. Так сложилось, что впервые выйду на поле стадиона «Санкт-Петербург» не в майке «Зенита». Я профессионал и с самого начала решил, что в этом матче буду играть.

    Платил ли я за такую возможность? Это не столь важно. Гораздо важнее для меня, чтобы болельщики Питера знали – завтра я сыграю за «Краснодар», а не против «Зенита», – заявил Шатов.

    Игра 25-го тура РФПЛ «Зенит» – «Краснодар» состоится в субботу, 7 апреля в Санкт Петербурге в 16:30 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.04.2018 06:55
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 7 апреля 2018, 03:33

      А Шатов то утер нос Уткину , который его сравнивал с Дзюбой.Вообще сложилась какая та не здоровая ситуация с такими пунктами в договорах-аренды. Никто в спортивный арбитраж подавать не пробовал? Ещё умиляют восторженные отзывы о Шатове , мол какой молодец , из личных средств доплатил Зениту за переход в Краснодар. Но , этим самым , не получается ли , что он гарантированно КУПИЛ себе место в основе Краснодара?

      0
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      Рейтинг: +236

      Viktor781 6 апреля 2018, 16:44

      Ты уже статус любителя получил.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 6 апреля 2018, 14:53

      Пока в Краснодаре он не сильно заметен.

      2
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      Рейтинг: +587

      спартач-тверь 6 апреля 2018, 14:52

      Завтра я сыграю за «Краснодар», а не против «Зенита»-- А вот, Василий Иваныч, мужики сомневаются. Ты за большевиков али за коммунистов?
      - Чего?
      - Я спрашиваю, вы за большевиков али за коммунистов?
      - Я за интернационал!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +236

      Viktor781 6 апреля 2018, 13:33

      Шатов забыл, если что и умел. Привык Халку подыгрывать.

      1
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 6 апреля 2018, 13:06

      без пиара, молодец !
      Главное на поле играй на 100% , игра всё расставит на места.

      1
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      Рейтинг: +351

      Константинн 6 апреля 2018, 12:08

      Лучше бы 2-3-ем детям на лечение перевел, было бы больше уважения и толку от такого поступка.

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 6 апреля 2018, 10:19

      Посмотрим на твоё решение на счёт Зенита летом, после ухода роберто. А завтра просто двушечку огребёте и домой - загорать.

      2
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      ...
      Рейтинг: +236

      Viktor781 > gosproektikabinet 6 апреля 2018, 13:37

      Кончай по кабинетам бегать. Истёрся уже весь.

      3
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > gosproektikabinet 6 апреля 2018, 13:54

      Не ссы, твой подоходник уже дз юбе пошёл

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 6 апреля 2018, 07:59

      Это Россия детка)))

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      Рейтинг: +2460

      Аид666 6 апреля 2018, 07:15

      Бизнес от Зенита... покупать всех с паспортом, сдавать в аренду в другие клубы, брать деньги за игру этих игроков против Зенита...

      1
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      ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 > Аид666 6 апреля 2018, 07:23

      скоро футболисты будут платить за то чтобы играть - вот он футбол по-русски (а мы удивляемся почему мы на 65 месте)...

      -1
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