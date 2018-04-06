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  • Шатов: «Платил ли я за то, чтобы сыграть с «Зенитом»? Это не столь важно»

Шатов: «Платил ли я за то, чтобы сыграть с «Зенитом»? Это не столь важно»

6 апреля 2018, 06:55
16

Полузащитник «Краснодара» Олег Шатов, права на которого принадлежат «Зениту», готов сыграть против команды из Санкт-Петербурга в предстоящем туре.

«Завтра не совсем обычный для меня день. Так сложилось, что впервые выйду на поле стадиона «Санкт-Петербург» не в майке «Зенита». Я профессионал и с самого начала решил, что в этом матче буду играть.

Платил ли я за такую возможность? Это не столь важно. Гораздо важнее для меня, чтобы болельщики Питера знали – завтра я сыграю за «Краснодар», а не против «Зенита», – заявил Шатов.

Игра 25-го тура РФПЛ «Зенит» – «Краснодар» состоится в субботу, 7 апреля в Санкт Петербурге в 16:30 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Шатов Олег
Комментарии (16)
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Татарин за ЦСКА
1522987395
Дураку понятно,что платил.У вас,питерских,денег до куя
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Аид666
1522988127
Бизнес от Зенита... покупать всех с паспортом, сдавать в аренду в другие клубы, брать деньги за игру этих игроков против Зенита...
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С-Пб on-line
1522999144
Посмотрим на твоё решение на счёт Зенита летом, после ухода роберто. А завтра просто двушечку огребёте и домой - загорать.
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Константинн
1523005703
Лучше бы 2-3-ем детям на лечение перевел, было бы больше уважения и толку от такого поступка.
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BAIv
1523009169
без пиара, молодец ! Главное на поле играй на 100% , игра всё расставит на места.
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Viktor781
1523010785
Шатов забыл, если что и умел. Привык Халку подыгрывать.
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спартач-тверь
1523015562
Завтра я сыграю за «Краснодар», а не против «Зенита»-- А вот, Василий Иваныч, мужики сомневаются. Ты за большевиков али за коммунистов? - Чего? - Я спрашиваю, вы за большевиков али за коммунистов? - Я за интернационал!
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zigbert
1523015620
Пока в Краснодаре он не сильно заметен.
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Viktor781
1523022262
Ты уже статус любителя получил.
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нейтральныйкакникто
1523061235
А Шатов то утер нос Уткину , который его сравнивал с Дзюбой.Вообще сложилась какая та не здоровая ситуация с такими пунктами в договорах-аренды. Никто в спортивный арбитраж подавать не пробовал? Ещё умиляют восторженные отзывы о Шатове , мол какой молодец , из личных средств доплатил Зениту за переход в Краснодар. Но , этим самым , не получается ли , что он гарантированно КУПИЛ себе место в основе Краснодара?
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