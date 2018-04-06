Шатов: «Платил ли я за то, чтобы сыграть с «Зенитом»? Это не столь важно»

Полузащитник «Краснодара» Олег Шатов, права на которого принадлежат «Зениту», готов сыграть против команды из Санкт-Петербурга в предстоящем туре.

«Завтра не совсем обычный для меня день. Так сложилось, что впервые выйду на поле стадиона «Санкт-Петербург» не в майке «Зенита». Я профессионал и с самого начала решил, что в этом матче буду играть.

Платил ли я за такую возможность? Это не столь важно. Гораздо важнее для меня, чтобы болельщики Питера знали – завтра я сыграю за «Краснодар», а не против «Зенита», – заявил Шатов.

Игра 25-го тура РФПЛ «Зенит» – «Краснодар» состоится в субботу, 7 апреля в Санкт Петербурге в 16:30 по московскому времени.