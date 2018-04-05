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«Тосно» против переноса матча Кубка России со «Спартаком»

5 апреля 2018, 23:07
13

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов выступил против переноса матча 1/2 финала Кубка России со «Спартаком». Встреча запланирована на 18 апреля.

Ранее сообщалось, что РФПЛ не будет менять календарь матчей из-за кубковой игры.

«У нас следующий матч после Кубка – 22 апреля, это важнейшая игра (с «Амкаром» – прим. ред.), поэтому лишний день на подготовку нам очень важен. Я против переноса, это даже не обсуждается – есть дата, мы в нее и играем, вся подготовка на этом и строится», – сказал Парфенов.

Источник: ТАСС
Россия. Кубок Спартак Тосно Парфенов Дмитрий
Комментарии (13)
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kaa-71
1522963912
Зачем перенос???
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Павелий
1522965461
Очередной матч с тренером экс-футболистом Спартака. Вот уж судьба! =)
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Диктор
1522990021
Да не переживай так Димка-ничего переносить не будем-мы и так вас порвем.
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pato08
1522992295
Молодец, Дима! Отстоял свое! Я тоже был против переноса, поскольку сорвалась бы поездка на матч.
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vitvik
1522993744
Куда перенести хотели? Неужели опять в Хабаровск?
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datura
1523008179
если 18 апреля будет на поле стабильно ниже -15 придётся перенести! А вдруг цунами или торнадо? ;)))
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zigbert
1523012283
А кто просил перенести?
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Полная Канистра
1523029425
да ради бога надо так надо сыграем в тот день в чём проблема
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starche
1523082836
Правильно.
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vitvik
1523099295
Тосно имеет опыт победы над Спартаком при Карпине.
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