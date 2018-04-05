«Тосно» против переноса матча Кубка России со «Спартаком»

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов выступил против переноса матча 1/2 финала Кубка России со «Спартаком». Встреча запланирована на 18 апреля.

Ранее сообщалось, что РФПЛ не будет менять календарь матчей из-за кубковой игры.

«У нас следующий матч после Кубка – 22 апреля, это важнейшая игра (с «Амкаром» – прим. ред.), поэтому лишний день на подготовку нам очень важен. Я против переноса, это даже не обсуждается – есть дата, мы в нее и играем, вся подготовка на этом и строится», – сказал Парфенов.