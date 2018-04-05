РФПЛ не будет менять календарь из-за матча Кубка России «Спартак» – «Тосно»

Календарь РФПЛ нынешнего сезона останется без изменений, несмотря на то, что ранее перенесенные на 18 апреля матчи 23 тура будут пересекаться с поединком 1/2 финала Кубка России между «Спартаком» и «Тосно».

«Календарь «Росгосстрах» Чемпионата России по футболу сезона-2017/2018 года меняться не будет», – сообщили в отделе по связям с общественностью РФПЛ.

Ранее сообщалось, что один из матчей – либо ЦСКА – «Амкар», либо «Спартак» – «Тосно» – может быть перенесен с 18 на 19 апреля.