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    Резвухин: «РФПЛ и РФС игнорируют письма «Амкара» с просьбой о повторной проверке поля»

    Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин заявил, что клуб до сих пор не получил ответа от РФС и РФПЛ на просьбу прислать повторную комиссию для проверки состояния газона на стадионе «Звезда».

    Ранее у пермского клуба был отозван сертификат на право проведения домашних матчей на своем поле по причине неудовлетворительного состояния газона, из-за чего поединок 24 тура Премьер-лиги против «Локомотива» (2:1) команда провела на стадионе железнодорожников.

    На сегодняшний день «Амкар» провел комплекс работ по улучшению состояния поля и просит повторно прислать комиссию.

    – Какая еще от вас требуется информация, чтобы РФС отправил комиссию в Пермь?

    – Никакой. Все необходимую информацию мы уже предоставили – и в РФПЛ, и в РФС. Написали письма, причем ни по одному разу. Пока мы не получили ни ответа, ни привета. Не можем добиться ответа. Просто не понимаем, что происходит. Никто не может нам сказать, когда приедет комиссия приедет ли вообще.

    – Руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов говорит, что разговаривал с представителями «Амкар».

    – Куликов разговаривает каждый день, но насколько я знаю, он в комиссию не входит. Другой вопрос, что он наверняка в курсе всех дел. Но тем не менее мы не можем добиться никакой конкретики, когда приедет и приедет ли вообще комиссия.

    – Не пытались связать с кем-то и представителей лиги или РФС по телефону?

    – Например, Зарков в отпуске, Чебан за границей на конференции. Вот и получается – одно нет, второго нет, третий не отвечает... Вот такая история.

    – Остается только сидеть и ждать?

    – Мы занимаемся, пытаемся, чтобы нам хоть что-то ответили, но пока обратной связи нет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.04.2018 13:58
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 5 апреля 2018, 20:56

      А что хотят? Президента РФС же нет, вот и бардак там. А если честно, хоть с президентом хоть без него в РФС бардак. Амкар жалко.Клуб мог хоть какие-то деньги получить за домашние матчи.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 апреля 2018, 18:08

      жаль что к клубу из провинции такое отношение.

      2
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 апреля 2018, 17:12

      Проблема однако.

      2
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 5 апреля 2018, 16:51

      тридваразы

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 апреля 2018, 15:47

      Есть министр спорта, есть вице-премьер и если они не могут решить вопрос
      с РФС и РФПЛ, то всех их гнать поганой метлой из спорта вообще и футбола в частности.

      2
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      Рейтинг: +67299

      portero 5 апреля 2018, 14:21

      там уже бабки получили, за закрытие поля, как же москвичи замерзнут на синтетике, все игры в москву!!!!

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