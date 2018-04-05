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  • Резвухин: «РФПЛ и РФС игнорируют письма «Амкара» с просьбой о повторной проверке поля»

Резвухин: «РФПЛ и РФС игнорируют письма «Амкара» с просьбой о повторной проверке поля»

5 апреля 2018, 13:58
6

Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин заявил, что клуб до сих пор не получил ответа от РФС и РФПЛ на просьбу прислать повторную комиссию для проверки состояния газона на стадионе «Звезда».

Ранее у пермского клуба был отозван сертификат на право проведения домашних матчей на своем поле по причине неудовлетворительного состояния газона, из-за чего поединок 24 тура Премьер-лиги против «Локомотива» (2:1) команда провела на стадионе железнодорожников.

На сегодняшний день «Амкар» провел комплекс работ по улучшению состояния поля и просит повторно прислать комиссию.

– Какая еще от вас требуется информация, чтобы РФС отправил комиссию в Пермь?

– Никакой. Все необходимую информацию мы уже предоставили – и в РФПЛ, и в РФС. Написали письма, причем ни по одному разу. Пока мы не получили ни ответа, ни привета. Не можем добиться ответа. Просто не понимаем, что происходит. Никто не может нам сказать, когда приедет комиссия приедет ли вообще.

– Руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов говорит, что разговаривал с представителями «Амкар».

– Куликов разговаривает каждый день, но насколько я знаю, он в комиссию не входит. Другой вопрос, что он наверняка в курсе всех дел. Но тем не менее мы не можем добиться никакой конкретики, когда приедет и приедет ли вообще комиссия.

– Не пытались связать с кем-то и представителей лиги или РФС по телефону?

– Например, Зарков в отпуске, Чебан за границей на конференции. Вот и получается – одно нет, второго нет, третий не отвечает... Вот такая история.

– Остается только сидеть и ждать?

– Мы занимаемся, пытаемся, чтобы нам хоть что-то ответили, но пока обратной связи нет.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь
Комментарии (6)
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portero
1522927317
там уже бабки получили, за закрытие поля, как же москвичи замерзнут на синтетике, все игры в москву!!!!
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vladimir-7
1522932439
Есть министр спорта, есть вице-премьер и если они не могут решить вопрос с РФС и РФПЛ, то всех их гнать поганой метлой из спорта вообще и футбола в частности.
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сапёр75
1522936284
тридваразы
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zigbert
1522937558
Проблема однако.
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OfaZavr
1522940907
жаль что к клубу из провинции такое отношение.
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Отчаянный Пердун
1522951014
А что хотят? Президента РФС же нет, вот и бардак там. А если честно, хоть с президентом хоть без него в РФС бардак. Амкар жалко.Клуб мог хоть какие-то деньги получить за домашние матчи.
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