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    Луис Адриано: «Было бы идеально завершить сезон завоеванием двух титулов»

    Нападающий «Спартака» Луис Адриано поделился впечатлениями от выхода команды в полуфинал Кубка России. Вчера, 4 апреля, красно-белые победили «Крылья Советов» (3:1) в 1/4 финала турнира и теперь в следующем раунде сыграют с «Тосно».

    «Слава богу, я отлично провожу время, забиваю голы и помогаю «Спартаку» достигнуть наших целей. Вчера был сделан еще один шаг. Мы показали очень хорошую игру и не дали шансов сопернику, навязывав ему свой футбол с самого начала матча.

    Теперь мы сконцентрируемся на РФПЛ, где подбираемся к лидеру. Было бы идеально завершить сезон завоеванием двух титулов», – приводит слова Адриано Lance.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.04.2018 13:32
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +23534

      Мары 11 апреля 2018, 14:01

      Как бы ни вышло, надо стремиться к максимуму, что Луис и Массимо доказывают не только словами, но и делами.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 6 апреля 2018, 09:31

      - всё возможно!, но сложно...главное - осторожно! Вперёд "Спартак"!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 5 апреля 2018, 18:26

      Да этого хотят все болельщики красно-белых, а нас очень много!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 апреля 2018, 18:01

      ну так и мы надеемся, старайтесь на полную и все получиться.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 5 апреля 2018, 17:27

      Что то пропустил ? Один уже завоевали ?)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +145

      спартак спартаков 1 5 апреля 2018, 17:17

      я не против

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +957

      Куртуазные манеры 5 апреля 2018, 17:14

      И это вполне реально.

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 апреля 2018, 17:05

      Какой бы болельщик Спартака отказался от этого.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +1343

      Ахимас Вельде 5 апреля 2018, 17:05

      Как говорил товарищ Сухов: в чем же дело, давай!

      6
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      Рейтинг: +1096

      Братья Васильевы 5 апреля 2018, 16:43

      Логично + бонус Суперкубок. И море миллеровки.

      9
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