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  • Луис Адриано: «Было бы идеально завершить сезон завоеванием двух титулов»

Луис Адриано: «Было бы идеально завершить сезон завоеванием двух титулов»

5 апреля 2018, 13:32
15

Нападающий «Спартака» Луис Адриано поделился впечатлениями от выхода команды в полуфинал Кубка России. Вчера, 4 апреля, красно-белые победили «Крылья Советов» (3:1) в 1/4 финала турнира и теперь в следующем раунде сыграют с «Тосно».

«Слава богу, я отлично провожу время, забиваю голы и помогаю «Спартаку» достигнуть наших целей. Вчера был сделан еще один шаг. Мы показали очень хорошую игру и не дали шансов сопернику, навязывав ему свой футбол с самого начала матча.

Теперь мы сконцентрируемся на РФПЛ, где подбираемся к лидеру. Было бы идеально завершить сезон завоеванием двух титулов», – приводит слова Адриано Lance.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Спартак Адриано Луис
Комментарии (15)
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Полная Канистра
1522925211
всё в ваших руках и ногах Соберитесь все тогда всё это реально
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sport1601
1522931267
Пpогнозы футбольных матчей -> bets-info.ru
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cemetery
1522932218
Болтун...
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Братья Васильевы
1522935788
Логично + бонус Суперкубок. И море миллеровки.
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Ахимас Вельде
1522937132
Как говорил товарищ Сухов: в чем же дело, давай!
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zigbert
1522937143
Какой бы болельщик Спартака отказался от этого.
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Куртуазные манеры
1522937659
И это вполне реально.
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OfaZavr
1522940511
ну так и мы надеемся, старайтесь на полную и все получиться.
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Опорник84
1522942000
Да этого хотят все болельщики красно-белых, а нас очень много!
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Мары
1523444500
Как бы ни вышло, надо стремиться к максимуму, что Луис и Массимо доказывают не только словами, но и делами.
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