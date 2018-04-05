Луис Адриано: «Было бы идеально завершить сезон завоеванием двух титулов»

Нападающий «Спартака» Луис Адриано поделился впечатлениями от выхода команды в полуфинал Кубка России. Вчера, 4 апреля, красно-белые победили «Крылья Советов» (3:1) в 1/4 финала турнира и теперь в следующем раунде сыграют с «Тосно».

«Слава богу, я отлично провожу время, забиваю голы и помогаю «Спартаку» достигнуть наших целей. Вчера был сделан еще один шаг. Мы показали очень хорошую игру и не дали шансов сопернику, навязывав ему свой футбол с самого начала матча.

Теперь мы сконцентрируемся на РФПЛ, где подбираемся к лидеру. Было бы идеально завершить сезон завоеванием двух титулов», – приводит слова Адриано Lance.