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    Ловчев: «Спартак» отдувается в Кубке России за всю Премьер-лигу»

    Бывший футболист московского «Спартака» и известный футбольный эксперт Евгений Ловчев считает столичных футболистов главными фаворитами текущего розыгрыша Кубка России.

    «Когда «Спартак» попросил перенести матч, многие тогда возмущались. Другие играли, но это был не футбол, а мучение. «Спартак» ничего не нарушал, а всего лишь воспользовался пунктом регламента. Сейчас команда набрала форму и провела очень хороший матч на плохом поле.

    «Спартак» выиграл последние матчи, хотя мы справедливо критиковали команду за не очень выразительную игру. Но как бы то ни было, команда набрала ход, набрала уверенность. И мы увидели в этом матче, как заработала эта атакующая тройка, так она работала в лучших поединках осени и чемпионского сезона. А когда «Спартак» атакует, он отодвигает игру подальше от своих ворот, нагрузка на защиту резко снижается и ее ошибки не так заметны. Был пропущен гол на последней минуте, но к этому времени игра была сделана. «Спартак» главный фаворит этого розыгрыша кубка. Он остался один из элиты и отдувается за всю Премьер-лигу.

    Важно, что забил Промес. В прошлом матче он неважно играл, но голевой момент создал. Тоже набирает форму. Это хорошо – ведь чемпионская гонка возобновилась.

    Конечно, сейчас престиж кубка страны упал. В мое время выигрыш Кубка СССР был престижен и ценился не меньше, чем победа в чемпионате страны. Каррера в России уже выиграл два трофея – чемпионство и Суперкубок. Теперь у него отличные шансы завоевать третий за такой короткий период. Если получится, это будет большое достижение!» – сказал Ловчев.

    Матч 1/4 финала Кубка России «Крылья Советов» – «Спартак» завершился со счетом 1:3. В полуфинале турнира столичный клуб встретится с «Тосно».

    Источник: «Советский спорт»

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    05.04.2018 07:06
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +238

      za logiku 6 апреля 2018, 19:30

      Ловчев, а Тосно не отдувается за премьер лигу? Ещё недавно Амкар тоже был...

      0
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      Рейтинг: +366

      Вахахахаха 6 апреля 2018, 13:39

      Ждем Крылышки в Премьер-лиге! Не знаю ,как можно руководить командой с хорошим составом ,что бы она 2 раза вылетела за 3 года!!!

      0
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 5 апреля 2018, 16:20

      лёгкий кубок для Спартака!
      удачи в чемпионате!!!

      2
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 5 апреля 2018, 16:20

      А в чём было плохое поле?))) просто был на стадионе поле как поле зелёное при такой погоде которая щас твориться в стране это гуд!
      Я иногда задумываюсь как в советское время играли футболисты это же просто трындец, караул! XD

      0
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      Рейтинг: +366

      Вахахахаха > h3LL1k 6 апреля 2018, 13:37

      Плохое , но намного лучше чем в Казани:D

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      Рейтинг: +238

      za logiku > h3LL1k 6 апреля 2018, 19:31

      Мяч дробило - поле плохое

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 апреля 2018, 14:08

      К Тосно надо подготовится очень серьезно.

      3
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      Рейтинг: +971

      г.Онега 5 апреля 2018, 12:26

      Ну кто в этом виноват? Что Спартак и Тосно остались в кубке с премьер-лиги? Сами команды которые вылетели ,которые положили большой и толстый болт на кубок России.

      1
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > г.Онега 5 апреля 2018, 16:18

      Тосно это не уровень РФПЛ не приписывай к Спартаку их , даже близко не стоят! будем прощаться с ТОсно по окончанию сезона я думаю , время покажет!

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 5 апреля 2018, 12:07

      Спартак за всех не отвечает за других которые захотели вылететь ради выс. лиги вот и вылетели теперь не там и не сям

      1
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      Рейтинг: +158

      KB_Krasnogorsk 5 апреля 2018, 11:33

      С Тосно будет не просто..

      1
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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter > KB_Krasnogorsk 5 апреля 2018, 11:58

      Ринатик здорова))))))))) Все так как ты сказал))

      0
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      Рейтинг: -16

      sport1409 5 апреля 2018, 11:12

      Пpoгнозы футбольных матчей -> bets-info.ru

      -3
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 5 апреля 2018, 10:35

      А недели две-три назад говорил, что Локомотив по любому чемпион!

      2
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