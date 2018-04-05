Ловчев: «Спартак» отдувается в Кубке России за всю Премьер-лигу»

Бывший футболист московского «Спартака» и известный футбольный эксперт Евгений Ловчев считает столичных футболистов главными фаворитами текущего розыгрыша Кубка России.

«Когда «Спартак» попросил перенести матч, многие тогда возмущались. Другие играли, но это был не футбол, а мучение. «Спартак» ничего не нарушал, а всего лишь воспользовался пунктом регламента. Сейчас команда набрала форму и провела очень хороший матч на плохом поле.

«Спартак» выиграл последние матчи, хотя мы справедливо критиковали команду за не очень выразительную игру. Но как бы то ни было, команда набрала ход, набрала уверенность. И мы увидели в этом матче, как заработала эта атакующая тройка, так она работала в лучших поединках осени и чемпионского сезона. А когда «Спартак» атакует, он отодвигает игру подальше от своих ворот, нагрузка на защиту резко снижается и ее ошибки не так заметны. Был пропущен гол на последней минуте, но к этому времени игра была сделана. «Спартак» главный фаворит этого розыгрыша кубка. Он остался один из элиты и отдувается за всю Премьер-лигу.

Важно, что забил Промес. В прошлом матче он неважно играл, но голевой момент создал. Тоже набирает форму. Это хорошо – ведь чемпионская гонка возобновилась.

Конечно, сейчас престиж кубка страны упал. В мое время выигрыш Кубка СССР был престижен и ценился не меньше, чем победа в чемпионате страны. Каррера в России уже выиграл два трофея – чемпионство и Суперкубок. Теперь у него отличные шансы завоевать третий за такой короткий период. Если получится, это будет большое достижение!» – сказал Ловчев.

Матч 1/4 финала Кубка России «Крылья Советов» – «Спартак» завершился со счетом 1:3. В полуфинале турнира столичный клуб встретится с «Тосно».