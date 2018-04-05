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  • Ловчев: «Спартак» отдувается в Кубке России за всю Премьер-лигу»

Ловчев: «Спартак» отдувается в Кубке России за всю Премьер-лигу»

5 апреля 2018, 07:06
39

Бывший футболист московского «Спартака» и известный футбольный эксперт Евгений Ловчев считает столичных футболистов главными фаворитами текущего розыгрыша Кубка России.

«Когда «Спартак» попросил перенести матч, многие тогда возмущались. Другие играли, но это был не футбол, а мучение. «Спартак» ничего не нарушал, а всего лишь воспользовался пунктом регламента. Сейчас команда набрала форму и провела очень хороший матч на плохом поле.

«Спартак» выиграл последние матчи, хотя мы справедливо критиковали команду за не очень выразительную игру. Но как бы то ни было, команда набрала ход, набрала уверенность. И мы увидели в этом матче, как заработала эта атакующая тройка, так она работала в лучших поединках осени и чемпионского сезона. А когда «Спартак» атакует, он отодвигает игру подальше от своих ворот, нагрузка на защиту резко снижается и ее ошибки не так заметны. Был пропущен гол на последней минуте, но к этому времени игра была сделана. «Спартак» главный фаворит этого розыгрыша кубка. Он остался один из элиты и отдувается за всю Премьер-лигу.

Важно, что забил Промес. В прошлом матче он неважно играл, но голевой момент создал. Тоже набирает форму. Это хорошо – ведь чемпионская гонка возобновилась.

Конечно, сейчас престиж кубка страны упал. В мое время выигрыш Кубка СССР был престижен и ценился не меньше, чем победа в чемпионате страны. Каррера в России уже выиграл два трофея – чемпионство и Суперкубок. Теперь у него отличные шансы завоевать третий за такой короткий период. Если получится, это будет большое достижение!» – сказал Ловчев.

Матч 1/4 финала Кубка России «Крылья Советов» – «Спартак» завершился со счетом 1:3. В полуфинале турнира столичный клуб встретится с «Тосно».

Источник: «Советский спорт»
Россия. Кубок Спартак Крылья Советов Промес Квинси Каррера Массимо Ловчев Евгений
Комментарии (39)
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Vickont
1522901775
Во как... Вы уж там поберегите себя, бедняжечки, а то последняя надежда премьер-лиги осталась... Вот же нелюди, могли бы и график попроще сделать, а еще лучше, чтоб вам игры назначали только тогда, когда вы в оптимальной форме...
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VikNMar
1522901970
Не кажи гоп , пока не перепрыгнешь ......
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alex kidn
1522902523
А Тосно что не премьер лига?
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Sergil
1522904988
Ну конечно, если зассать вылететь, каждый матч можно ставить основной состав.
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almanev
1522905711
Как гонка возобновилась, если неделю назад Ловчев говорил, что интриги нет - Локомотив чемпион.
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Федя Кабак
1522907574
По моему Ловчев очень часто меняет своё мнение)
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Makaweli
1522908149
Лучше бы Спартак отдувался за Премьер-лигу в Лиге Чемпионов!
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lotsman
1522908881
Отдуваться, логичнее, надо в еврокубках, за всю Россию. Отдуваться на КС - дааа, героический поступок.))
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sport1409
1522915975
Пpoгнозы футбольных матчей -> bets-info.ru
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zigbert
1522926521
К Тосно надо подготовится очень серьезно.
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