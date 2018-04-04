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    Промес: «Некоторые говорили, что я уже не тот. По последним матчам можно убедиться, что я вернулся»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес после матча 1/4 финала Кубка России против «Крыльев Советов» (3:1) поделился мнением о своей игре.

    – Да, был определенный период, когда мне не удавалось демонстрировать хорошую статистику. Но люди и так знают, на что я способен, они верили в меня. Сегодня, наконец, я смог забить гол, так что это был отличный день. У меня были проблемы с формой, и некоторые говорили, что Промес уже не тот, что раньше. Но я всегда оставался самим собой! По прошлой и сегодняшней игре вы могли убедиться, что я вернулся.

    – Чувствовали давление, когда не могли отличиться несколько матчей подряд?

    – Нет, не чувствовал. Просто люди говорили всякое. Что я могу сделать в такой ситуации? Лишь одно – показывать свой лучший футбол. Так что спасибо всем тем, кто меня поддерживал, несмотря ни на что.

    Соперником московского клуба по 1/2 финала станет «Тосно».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.04.2018 21:13
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 6 апреля 2018, 15:19

      I' ll be back?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +34

      Raydert1 5 апреля 2018, 23:32

      ээээ... нет (фан спартака)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 апреля 2018, 13:16

      И тебе спасибо Квинси что отметился голом.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 апреля 2018, 10:52

      молодец, но главное поменьше пустой болтовни и хвастовства а побольше дела и стараний!

      2
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 4 апреля 2018, 22:46

      забил крыльям и вернулся)ну да...

      2
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 4 апреля 2018, 21:44

      Нет, форму ещё не набрал... Раньше фактически все летело в ворота, теперь фактически всё во вратаря, либо мимо ворот... Много делает необязательных ошибок... Надо ещё поработать...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +7392

      Старикан > VVM1964 5 апреля 2018, 14:33

      Хотелось бы чтобы все части тела вернулись, прежде всего голова!

      0
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      Рейтинг: -16

      мыцык 4 апреля 2018, 21:32

      Антоха ты Лучший!!!

      5
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    • ...
      Рейтинг: +102

      Shogun 4 апреля 2018, 21:23

      Унылая ничья с Локо, игры против топ-команд России - Тосно, СКА и КС и лежачий трупом Рубин и это называется вернулся

      7
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    • ...
      Рейтинг: +1691

      Соа́рес де Мора́ис 4 апреля 2018, 21:21

      Говорили что не тот, придурки и экспертишки всякие, все нормально Антон!

      4
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 4 апреля 2018, 21:21

      давай теперь по нарастающей во всех матчах

      6
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