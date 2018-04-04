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  • Промес: «Некоторые говорили, что я уже не тот. По последним матчам можно убедиться, что я вернулся»

Промес: «Некоторые говорили, что я уже не тот. По последним матчам можно убедиться, что я вернулся»

4 апреля 2018, 21:13
13

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес после матча 1/4 финала Кубка России против «Крыльев Советов» (3:1) поделился мнением о своей игре.

– Да, был определенный период, когда мне не удавалось демонстрировать хорошую статистику. Но люди и так знают, на что я способен, они верили в меня. Сегодня, наконец, я смог забить гол, так что это был отличный день. У меня были проблемы с формой, и некоторые говорили, что Промес уже не тот, что раньше. Но я всегда оставался самим собой! По прошлой и сегодняшней игре вы могли убедиться, что я вернулся.

– Чувствовали давление, когда не могли отличиться несколько матчей подряд?

– Нет, не чувствовал. Просто люди говорили всякое. Что я могу сделать в такой ситуации? Лишь одно – показывать свой лучший футбол. Так что спасибо всем тем, кто меня поддерживал, несмотря ни на что.

Соперником московского клуба по 1/2 финала станет «Тосно».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Спартак Крылья Советов Промес Квинси
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Сармат Ростов
1522865957
С возвращением!!! Два незабитых сегодня- верни в следующей игре!!!
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Полная Канистра
1522866082
давай теперь по нарастающей во всех матчах
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Соа́рес де Мора́ис
1522866103
Говорили что не тот, придурки и экспертишки всякие, все нормально Антон!
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Shogun
1522866234
Унылая ничья с Локо, игры против топ-команд России - Тосно, СКА и КС и лежачий трупом Рубин и это называется вернулся
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мыцык
1522866774
Антоха ты Лучший!!!
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Старикан
1522867499
Нет, форму ещё не набрал... Раньше фактически все летело в ворота, теперь фактически всё во вратаря, либо мимо ворот... Много делает необязательных ошибок... Надо ещё поработать...
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Федя Кабак
1522871209
забил крыльям и вернулся)ну да...
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OfaZavr
1522914762
молодец, но главное поменьше пустой болтовни и хвастовства а побольше дела и стараний!
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zigbert
1522923360
И тебе спасибо Квинси что отметился голом.
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Урия Гип
1523017190
I' ll be back?
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