Промес: «Некоторые говорили, что я уже не тот. По последним матчам можно убедиться, что я вернулся»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес после матча 1/4 финала Кубка России против «Крыльев Советов» (3:1) поделился мнением о своей игре.

– Да, был определенный период, когда мне не удавалось демонстрировать хорошую статистику. Но люди и так знают, на что я способен, они верили в меня. Сегодня, наконец, я смог забить гол, так что это был отличный день. У меня были проблемы с формой, и некоторые говорили, что Промес уже не тот, что раньше. Но я всегда оставался самим собой! По прошлой и сегодняшней игре вы могли убедиться, что я вернулся.

– Чувствовали давление, когда не могли отличиться несколько матчей подряд?

– Нет, не чувствовал. Просто люди говорили всякое. Что я могу сделать в такой ситуации? Лишь одно – показывать свой лучший футбол. Так что спасибо всем тем, кто меня поддерживал, несмотря ни на что.

Соперником московского клуба по 1/2 финала станет «Тосно».