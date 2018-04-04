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    «Краснодар» предложил увеличить количество клубов РФПЛ до 18

    Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг предложил расширить количество участников РФПЛ до 18. Сейчас в турнире выступает 16 команд.

    Ранее бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев призвал руководство Премьер-лиги увеличить число клубов чемпионата России.

    – Как вы относитесь к предложению Газзаева увеличить количество клубов в РФПЛ?

    – Я лично за увеличение.

    – До 18 или 20 команд?

    – До 18. Со спортивной точки зрения, конечно, лучше 18 команд.

    Если говорить с финансовой и инфраструктурной точки зрения, то нужно смотреть. Но по идее для такой страны и чемпионата, конечно, нужно 18 клубов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.04.2018 19:36
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +364

      neofizer 5 апреля 2018, 19:29

      лучше к "весна-осень" вернитесь.

      0
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 5 апреля 2018, 13:05

      18 хорошо бы, но не с зимы играть тогда!!! а то футбол на снегу не очень смотреть хочется!да и игроков с болельщиками жалко морозить

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      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 апреля 2018, 13:02

      Сделать можно ,а какие будут последствия?

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 апреля 2018, 10:41

      пока не будет нормальных условий и гарантий стабильности у клубов речь о увеличении лиги не стоит вести.

      1
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 4 апреля 2018, 22:51

      Газзаев - генератор идей))
      Лучше бы Аланию не разваливал...

      1
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      Рейтинг: +691

      retiremen 4 апреля 2018, 21:57

      Тут 16 не могут расписать по человечески в календарь, а на 20 у них зимы не хватит, в новогоднюю точь будут играть. Надо 5-6 команд вывести в суперпупер лигу и пускай себе в радость там играют, а все остальные, можно и 20 команд, будут показывать нам спортивный футбол, наверное...

      3
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 4 апреля 2018, 21:23

      Предлагать можно все,что угодно,только реальность такова,что из нынешних 16 команд 5-6 из них финансово обеспечены и не имеют долгов,еще столько же едва сводят концы с концами,имея задолженности по зарплатам,которые потом долго
      закрываются,остальные уже на грани снятия с соревнований,причем следующий сезон потребует еще больше затрат в связи с тем же ростом тарифов,инфляции,
      санкций!

      5
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 > nemolod 5 апреля 2018, 08:06

      совершенно верно...

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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 > nemolod 5 апреля 2018, 13:06

      надо запретить финансирование команд госкорпорациями -будет веселее

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 4 апреля 2018, 21:16

      Вот это дело, я - за!!!

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      Рейтинг: +380

      Гуус 4 апреля 2018, 20:28

      я тоже за 18.. Вы только посмотрите какая интрига в чемпионате что занимающая 6 место уфа в теории может опустится в зону стыковых игр с командами фнл, такого быть не должно в лиге должно быть как минимум 2-3 команды уровня ска..

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      Рейтинг: +38

      ilichsityFC 4 апреля 2018, 20:26

      Вы понимаете значение слова предложил???

      0
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