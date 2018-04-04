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  • «Краснодар» предложил увеличить количество клубов РФПЛ до 18

«Краснодар» предложил увеличить количество клубов РФПЛ до 18

4 апреля 2018, 19:36
15

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг предложил расширить количество участников РФПЛ до 18. Сейчас в турнире выступает 16 команд.

Ранее бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев призвал руководство Премьер-лиги увеличить число клубов чемпионата России.

– Как вы относитесь к предложению Газзаева увеличить количество клубов в РФПЛ?

– Я лично за увеличение.

– До 18 или 20 команд?

– До 18. Со спортивной точки зрения, конечно, лучше 18 команд.

Если говорить с финансовой и инфраструктурной точки зрения, то нужно смотреть. Но по идее для такой страны и чемпионата, конечно, нужно 18 клубов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар
Комментарии (15)
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Михаил_Боярский
1522859586
ДА 14 дофига. А то играют без денег только больше в долги влезают.
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Tsigan
1522861006
Нужно 20 причём обязательно.
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VVM1964
1522862397
Давай 20 и играть круглый год , без зимних каникул , а что уже привыкли играть по колено в грязи , снегу и - 15 .
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пряник929
1522865775
Вот это дело, я - за!!!
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nemolod
1522866226
Предлагать можно все,что угодно,только реальность такова,что из нынешних 16 команд 5-6 из них финансово обеспечены и не имеют долгов,еще столько же едва сводят концы с концами,имея задолженности по зарплатам,которые потом долго закрываются,остальные уже на грани снятия с соревнований,причем следующий сезон потребует еще больше затрат в связи с тем же ростом тарифов,инфляции, санкций!
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retiremen
1522868254
Тут 16 не могут расписать по человечески в календарь, а на 20 у них зимы не хватит, в новогоднюю точь будут играть. Надо 5-6 команд вывести в суперпупер лигу и пускай себе в радость там играют, а все остальные, можно и 20 команд, будут показывать нам спортивный футбол, наверное...
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Тазит
1522871483
Газзаев - генератор идей)) Лучше бы Аланию не разваливал...
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OfaZavr
1522914082
пока не будет нормальных условий и гарантий стабильности у клубов речь о увеличении лиги не стоит вести.
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Александ1982
1522922722
18 хорошо бы, но не с зимы играть тогда!!! а то футбол на снегу не очень смотреть хочется!да и игроков с болельщиками жалко морозить
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neofizer
1522945794
лучше к "весна-осень" вернитесь.
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