«Краснодар» предложил увеличить количество клубов РФПЛ до 18

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг предложил расширить количество участников РФПЛ до 18. Сейчас в турнире выступает 16 команд.

Ранее бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев призвал руководство Премьер-лиги увеличить число клубов чемпионата России.

– Как вы относитесь к предложению Газзаева увеличить количество клубов в РФПЛ?

– Я лично за увеличение.

– До 18 или 20 команд?

– До 18. Со спортивной точки зрения, конечно, лучше 18 команд.

Если говорить с финансовой и инфраструктурной точки зрения, то нужно смотреть. Но по идее для такой страны и чемпионата, конечно, нужно 18 клубов.