Глушаков прокомментировал слухи о конфликте с Каррерой

Капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал информацию, что у него был конфликт с главным тренером Массимо Каррерой. Как отметил футболист, в данной ситуации можно максимум говорить о разногласиях, но не более того.

«Не было никакого конфликта. Могли быть какие-то разногласия. Когда тренер что-то требует, мог ответить как капитан. Но мы всегда уважительно и профессионально относимся друг к другу, выслушаем и находим золотую середину. Слухи о конфликте в команде – больше шумиха, попытка конкурентов раскачать нашу лодку», – рассказал Глушаков.

Полузащитник в текущем сезоне провел в чемпионате России 21 матч, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.