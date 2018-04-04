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    Глушаков прокомментировал слухи о конфликте с Каррерой

    Капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал информацию, что у него был конфликт с главным тренером Массимо Каррерой. Как отметил футболист, в данной ситуации можно максимум говорить о разногласиях, но не более того.

    «Не было никакого конфликта. Могли быть какие-то разногласия. Когда тренер что-то требует, мог ответить как капитан. Но мы всегда уважительно и профессионально относимся друг к другу, выслушаем и находим золотую середину. Слухи о конфликте в команде – больше шумиха, попытка конкурентов раскачать нашу лодку», – рассказал Глушаков.

    Полузащитник в текущем сезоне провел в чемпионате России 21 матч, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

    Источник: «Матч ТВ»

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    04.04.2018 18:31
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 апреля 2018, 12:41

      Кому то это выгодно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 4 апреля 2018, 21:12

      достойный ответ //на в бровь а в глаз ударил врагам//

      1
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    • ...
      Рейтинг: +901

      Krics 4 апреля 2018, 20:22

      "... ходят СЛУХИ по домам, а без зубые старухи их разносят по умам. "

      2
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 апреля 2018, 20:15

      это было понятно сразу.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +155

      ТИНКИ-ВИНКИ 4 апреля 2018, 20:05

      Темнит Дениска)))

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 4 апреля 2018, 18:45

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      какую лодку так дырявое корыто

      -11
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      Рейтинг: +3697

      lordmrv > giluxa1963 4 апреля 2018, 20:22

      гнилуха в своем стиле

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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 > lordmrv 5 апреля 2018, 17:36

      так я же не свинуха а жилуха свинья ты заблудшая

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      Рейтинг: +3697

      lordmrv > giluxa1963 7 апреля 2018, 10:38

      Вот сколько парней с Волгограда знаю, все нормальные, а вот ты гнилуха был и им останешься)))

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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 > lordmrv 9 апреля 2018, 20:32

      родной в городе герое Волгограде свиней ненавидят у нас даже любительских футбольных команд с таким названием нет и вас под ногами земля гореть будет так что слейте тосно и не мучайте жопу

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