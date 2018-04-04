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Глушаков прокомментировал слухи о конфликте с Каррерой

4 апреля 2018, 18:31
10

Капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал информацию, что у него был конфликт с главным тренером Массимо Каррерой. Как отметил футболист, в данной ситуации можно максимум говорить о разногласиях, но не более того.

«Не было никакого конфликта. Могли быть какие-то разногласия. Когда тренер что-то требует, мог ответить как капитан. Но мы всегда уважительно и профессионально относимся друг к другу, выслушаем и находим золотую середину. Слухи о конфликте в команде – больше шумиха, попытка конкурентов раскачать нашу лодку», – рассказал Глушаков.

Полузащитник в текущем сезоне провел в чемпионате России 21 матч, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис Каррера Массимо
Комментарии (10)
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giluxa1963
1522856726
какую лодку так дырявое корыто
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ТИНКИ-ВИНКИ
1522861525
Темнит Дениска)))
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OfaZavr
1522862120
это было понятно сразу.
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Krics
1522862555
"... ходят СЛУХИ по домам, а без зубые старухи их разносят по умам. "
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Полная Канистра
1522865571
достойный ответ //на в бровь а в глаз ударил врагам//
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zigbert
1522921316
Кому то это выгодно.
Ответить
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