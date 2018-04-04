Глушаков объяснил, почему он не считает себя топовым футболистом

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков дал оценку своему уровню. По мнению хавбека, он является футболистом выше среднего уровня.

«Почему я не топ-футболист? При всем уважении, «Спартак» — великий клуб и народная команда, но в последнее время мы не так часто играем в Лиге чемпионов. Если бы я играл в «Реале» или «Барселоне», тогда можно было бы говорить, что я — топ. А так… Просто добротный футболист», — сказал Глушаков.

Полузащитник в текущем сезоне провел в чемпионате России 21 матч, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.