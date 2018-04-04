Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Глушаков объяснил, почему он не считает себя топовым футболистом

Глушаков объяснил, почему он не считает себя топовым футболистом

4 апреля 2018, 17:23
21

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков дал оценку своему уровню. По мнению хавбека, он является футболистом выше среднего уровня.

«Почему я не топ-футболист? При всем уважении, «Спартак» — великий клуб и народная команда, но в последнее время мы не так часто играем в Лиге чемпионов. Если бы я играл в «Реале» или «Барселоне», тогда можно было бы говорить, что я — топ. А так… Просто добротный футболист», — сказал Глушаков.

Полузащитник в текущем сезоне провел в чемпионате России 21 матч, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис
Комментарии (21)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
giluxa1963
1522853773
лупоглазый от скромности не умрет тебе до добротного как до Парижа раком
Ответить
kvm5
1522854007
скромно
Ответить
нейтральныйкакникто
1522855638
Добротный для России , топовый для Монголии , и отстой для таких как Реал и Барселона
Ответить
Svoysvoemubrat
1522855680
Здраво, без понтов, молодец.
Ответить
СШГЭС
1522855917
Топовых у нас в лиге сегодня, к сожалению, нет никого.
Ответить
Братья Васильевы
1522856540
Дзюбу спросите.
Ответить
Рубинище
1522859148
Глушаков даже не уровень Спартака, т.е. команды которая борется и играет в еврокубках.. Очень нестабильный, медленный. Его уровень топ второй восьмёрки. В европейских командах сидел бы на скамейке или играл свой добротный футбол в дубле..Каждый матч одни и те же ошибки. Играет только из-за паспорта. В европе он вообще не нужен ни кому из клубов..Я очень удивился, что контракт Спартак с ним продлил...
Ответить
diktatop
1522860506
он трудоголик спартака и в РФПЛ с ним мало кто поспорит
Ответить
OfaZavr
1522861947
все верно, главное качественно делать свою работу пусть и не на самом большом уровне.
Ответить
вместе с ЦСКА
1522901415
а так... просто фартовый алкаш
Ответить
Главные новости
Батракова похвалили за прощание с фанатами «Локомотива»
09:05
Семин напутствовал Батракова в «Галатасарай»
08:41
2
Отец Тюкавина прокомментировал прозенитовский жест сына
08:34
2
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
08:23
1
Почти все игроки клуба РПЛ получили от Бубнова единицы
08:13
3
Поражения ЦСКА и «Локо», Тикнизян и Родри сменили клубы, Мусиала вновь потерял сознание и другие новости
01:56
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
8
«Трабзонспор» приближается к трансферу обладателя «Золотого мяча»
00:59
1
Заявление Мусиалы после нового обморока на поле
00:46
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
7
Все новости
Все новости
Слуцкому на спине нарисовали член
09:29
Тренер ЦСКА поделился народной мудростью после поражения от «Акрона»
08:17
1
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
01:39
3
Заявление Галактионова об уходе Батракова в «Галатасарай»
01:31
1
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
8
Выявлен клуб РПЛ, где «сливают» тренера
01:13
4
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
00:56
1
Жена Батракова оценила его прощание с фанатами «Локомотива»
00:29
3
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
7
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
6
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
3
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
7
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
9
Галактионов объяснил, почему Батраков не играет с «Ростовом»
Вчера, 22:19
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
12
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
11
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
Вчера, 21:57
5
«Ни стыда ни совести»: Бубнов – об игроке «Зенита»
Вчера, 21:15
21
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Мойзеса
Вчера, 20:59
3
Кубок России. «Оренбург» разгромил в Химках «Родину» (4:1), у Пуэблы дубль
Вчера, 20:40
5
Новая информация о Карпукасе в «Зените»
Вчера, 20:10
2
«Ну нельзя с таким нападающим играть»: Гурцкая – о форварде ЦСКА
Вчера, 20:00
4
ФотоРеакция Батракова на новость о трансфере в «Галатасарай»
Вчера, 19:35
Заявление ЦСКА по Мойзесу
Вчера, 19:24
3
«Много подводных камней»: Моссаковский – о Батракове в «Галатасарае»
Вчера, 19:15
2
Литвинов описал Барко двумя словами
Вчера, 18:38
22
Черданцев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 18:33
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+