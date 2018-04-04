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    Глушаков объяснил, почему он не считает себя топовым футболистом

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков дал оценку своему уровню. По мнению хавбека, он является футболистом выше среднего уровня.

    «Почему я не топ-футболист? При всем уважении, «Спартак» — великий клуб и народная команда, но в последнее время мы не так часто играем в Лиге чемпионов. Если бы я играл в «Реале» или «Барселоне», тогда можно было бы говорить, что я — топ. А так… Просто добротный футболист», — сказал Глушаков.

    Полузащитник в текущем сезоне провел в чемпионате России 21 матч, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.04.2018 17:23
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 5 апреля 2018, 15:55

      ...всё верно сказал!, не выше , не ниже. Человек на своём месте, в достойном клубе, и несомненно отвечает уровню РФПЛ. А главное - работает!, никогда не "скулит" и всегда старается оправдать,оказанное ему, высокое доверие...Вперёд, "Спартак" !

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      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 апреля 2018, 12:36

      Очень самокритично.

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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 5 апреля 2018, 07:10

      а так... просто фартовый алкаш

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      Рейтинг: +10422

      ivany4 5 апреля 2018, 05:22

      Просто добротные футболисты и придают надежность и сплоченность всей команде.

      1
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      Рейтинг: +15

      Loko113 4 апреля 2018, 23:06

      Ага ушел стал чемпам,зато теперь локо играет лучше без него.барса или реал?думаю эспаньол или уиган

      0
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 4 апреля 2018, 22:49

      выглядит как глупые понты, да и только, обычные добротные игроки просто поржут над таким глупым вопросом журналиста, а тут даже не понятно кто его задал, по статье выходит, что это просто размышления Глушакова вслух

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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 4 апреля 2018, 20:53

      Лимит уберут , все забудут кто такой Глушаков ! Я не являюсь болельщиком спартака но он считается самым именитым клубом , армейцы в 35+ лучше смотрятся чем спартаковцы, не было бы лимита уверен в Спартаке было на много больше хороших футболистов , к сожалению не с российским гражданством

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 апреля 2018, 20:12

      все верно, главное качественно делать свою работу пусть и не на самом большом уровне.

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      Рейтинг: +182

      KsiroN 4 апреля 2018, 19:51

      А это кому-то нужно было объяснять?

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      Рейтинг: +818

      diktatop 4 апреля 2018, 19:48

      он трудоголик спартака и в РФПЛ с ним мало кто поспорит

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