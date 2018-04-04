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  • Игнатьев: «Тихонов вполне  может остановить «Спартак» на пути к Кубку России»

Игнатьев: «Тихонов вполне  может остановить «Спартак» на пути к Кубку России»

4 апреля 2018, 10:41
6

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев уверен, что борьба в Кубке России пойдет лишь на пользу «Крыльям Советов», а не помешает в борьбе за выход в РФПЛ.

«Борьба за Кубок России нисколько не противоречит гонке в ФНЛ. Вообще я считаю неправильным делить турниры на важные и неважные.

Победа над «Спартаком» будет для игроков «Крыльев» новым опытом и дополнительной мотивацией, которая даст им позитивные эмоции на оставшуюся часть сезона и поможет решить все стоящие перед ними задачи на эту весну.

Так что настрой у самарцев будет боевой, и Тихонов вполне может остановить красно-белых на пути к Кубку, поставить им шлагбаум», – считает Игнатьев.

Матч 1/4 финала Кубка России «Крылья Советов» – «Спартак» состоится в среду, 4 апреля, в 17:30 по московскому времени.

Источник: Известия
Россия. Кубок Крылья Советов Спартак Игнатьев Борис Тихонов Андрей
Комментарии (6)
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acer2003
1522832854
Верю в Крылья и Тихонова !!!
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Manilov
1522832952
Не думаю, что у КС получится, однако понаблюдать за этим будет очень интересно.
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Диктор
1522834078
Ничего личного против Тихонова-вопрос в другом,с кем остановит?
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mialkov
1522841253
К сожалению, всё возможно. Но Спартак лишится кубка, если проиграет в первую очередь самому себе.
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Полная Канистра
1522863248
ИГНАТЬЕВ СПАРТАК ТЕБЕ ПРИВЕТ ПЕРЕДАЁТ ИЗ САМАРЫ мечтай дальше
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zigbert
1522917490
Уважение и респект Тихонову,как игроку и как тренеру.
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