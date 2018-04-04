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    Игнатьев: «Тихонов вполне  может остановить «Спартак» на пути к Кубку России»

    Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев уверен, что борьба в Кубке России пойдет лишь на пользу «Крыльям Советов», а не помешает в борьбе за выход в РФПЛ.

    «Борьба за Кубок России нисколько не противоречит гонке в ФНЛ. Вообще я считаю неправильным делить турниры на важные и неважные.

    Победа над «Спартаком» будет для игроков «Крыльев» новым опытом и дополнительной мотивацией, которая даст им позитивные эмоции на оставшуюся часть сезона и поможет решить все стоящие перед ними задачи на эту весну.

    Так что настрой у самарцев будет боевой, и Тихонов вполне может остановить красно-белых на пути к Кубку, поставить им шлагбаум», – считает Игнатьев.

    Матч 1/4 финала Кубка России «Крылья Советов» – «Спартак» состоится в среду, 4 апреля, в 17:30 по московскому времени.

    Источник: Известия

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    04.04.2018 10:41
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 апреля 2018, 11:38

      Уважение и респект Тихонову,как игроку и как тренеру.

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 4 апреля 2018, 20:34

      ИГНАТЬЕВ СПАРТАК ТЕБЕ ПРИВЕТ ПЕРЕДАЁТ ИЗ САМАРЫ мечтай дальше

      3
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 4 апреля 2018, 14:27

      К сожалению, всё возможно. Но Спартак лишится кубка, если проиграет в первую очередь самому себе.

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 4 апреля 2018, 12:27

      Ничего личного против Тихонова-вопрос в другом,с кем остановит?

      3
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      Рейтинг: +1309

      Manilov 4 апреля 2018, 12:09

      Не думаю, что у КС получится, однако понаблюдать за этим будет очень интересно.

      1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 4 апреля 2018, 12:07

      Верю в Крылья и Тихонова !!!

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