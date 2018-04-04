Игнатьев: «Тихонов вполне  может остановить «Спартак» на пути к Кубку России»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев уверен, что борьба в Кубке России пойдет лишь на пользу «Крыльям Советов», а не помешает в борьбе за выход в РФПЛ.

«Борьба за Кубок России нисколько не противоречит гонке в ФНЛ. Вообще я считаю неправильным делить турниры на важные и неважные.

Победа над «Спартаком» будет для игроков «Крыльев» новым опытом и дополнительной мотивацией, которая даст им позитивные эмоции на оставшуюся часть сезона и поможет решить все стоящие перед ними задачи на эту весну.

Так что настрой у самарцев будет боевой, и Тихонов вполне может остановить красно-белых на пути к Кубку, поставить им шлагбаум», – считает Игнатьев.

Матч 1/4 финала Кубка России «Крылья Советов» – «Спартак» состоится в среду, 4 апреля, в 17:30 по московскому времени.