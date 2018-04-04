Бышовец: «Фактор Тихонова» может помочь «Крыльям» в матче со «Спартаком»

Заслуженный тренер СССР и России Анатолий Бышовец рассказал за счет чего «Крылья Советов» могут обыграть «Спартак» в перенесенном четвертьфинальном матче Кубка России.

«Фактор Тихонова» может помочь самарской команде добиться успеха.

Андрей еще в прошлом году показал себя в «Енисее» как незаурядный тактик и постановщик игры, а его характер и профессионализм не могут не передаться футболистам. Особенно накануне матча со «Спартаком», имя которого дорого Тихонову.

Тем более сейчас для «Крыльев» появляется уникальный шанс завоевать первый трофей в своей истории», – считает Бышовец.

Матч 1/4 финала Кубка России «Крылья Советов» – «Спартак» состоится в среду, 4 апреля, в 17:30 по московскому времени.