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  • Романцев: «А российские клубы не тренируются, они постоянно летают»

Романцев: «А российские клубы не тренируются, они постоянно летают»

3 апреля 2018, 13:46
18

Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев высказался о необходимости деления российских лиг на зоны. Как отметил специалист, российские клубы слишком много времени тратят на перелеты.

«Вот все решили, что мы уступаем бразильцам и французам в технике. Это так. Бесков нам приводили в пример одного пианиста: не репетирую день – замечаю я, два – замечают товарищи по оркестру, три – замечают зрители. Как мы тренируемся? А мы не тренируемся, а ездим – в самолетах постоянно. Люди должны тренировать технику, особенно люди из дубля, которые должны жить на поле! Когда тренироваться несчастному «СКА-Хабаровск», который летает весь сезон? Я – выкормыш сибирского футбола и не против развития футбола в регионах. Но давайте делиться на зоны и вкладывать средства равномерно», – сказал Романцев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Романцев Олег
Комментарии (18)
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Yarrom89
1522753792
Считая что фигня все это, во- первых игры только раз в неделю, во-вторых так далеко летает только СКА-Хабаровск, львиная доля клубов расположена в центральной части России, где лететь максимум 3-4 часа. Поэтому версия о том, что наши не умеют играть из-за частых перелетов отметается. Ждем другую версию почему же наши так плохо играют)
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Torvald64
1522758236
Когда такие предложения поступают, у меня сразу вопрос: люди, вы карту России давно открывали? Даже если разделить чемпионат на 2 зоны, кончится это только тем, что клубам из Москвы, Питера и близлежащим не придётся далеко ездить. А Сибирь и Дальний Восток как летали, так и будут летать. Возьмите хоккей - там как раз чемпионат разделён на Запад и Восток. Так там Восток - это всё, что восточнее Нижнего Новгорода. Это при том, что хоккей на востоке страны развит куда лучше, чем футбол - там клубов высокого уровня больше. А какая, спрашивается, Хабаровску разница, куда летать: в Москву, Казань или Уфу? Плюс-минус полчаса в самолёте погоды не делают.
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bset
1522758634
Ну а что. Штаты успешно разделены и успешно играют. Сделать хотя бы 2 лиги для начала. По итогам проводить итоговый турнир, в результате которого будут места в еврокубках распределяться. Как раз итоговый и самый зрелищный турнир будет пригодиться на весну и погода не будет ничего портить. Главное делить по вертикали, чтобы в каждой зоне были южные стадионы. Есть, правда, и минусы. Инфраструктура в западной части будет лучше из-за ЧМ. Провести бы еще ЧМ в восточной части... Но нас дисквалифицировали, поэтому нам ничего уже не светит.
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portero
1522760402
игроки молодые здоровые и водку пить и по кабакам ходить время есть, а тренироваться нет времени.ХА_ХА
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Neverov1
1522767017
ну правда бред какой-то..а до этого что? не летали что-ли? также летали и на международном уровне неплохо выступали, а вот что сейчас мешает? непонятно...
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Диктор
1522767792
Все по теме сказал.
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OfaZavr
1522770753
верно подмечено, вполне конкретное и нужное предложение.
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nemolod
1522778419
А что,во времена СССР не летали,причем и в Ташкент,и в Алма-Ату,Ереван,Баку,Тбилиси? Успевали и тренироваться,а сколько среди футболистов было отличных технарей,исполнителей стандартов,крученых угловых ,причем не только в высшем и первом,но зачастую и втором дивизионе и все это за зарплату,несоизмеримую по нынешним меркам! А все дело в низкоквалифицированных тренерах,которые в большинстве своем сами неспособны научить своих подопечных технике,отчего их Европу никто в сильные клубы не зовут!
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zigbert
1522780894
Мысль высказана правильная.
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vladimir63
1522785261
мысль правильная ! но проблема не только в этом ! а зачем учиться обыгрывать ! разучивать финты ! посмотрите как играют - добежал до штрафной и ЖДЁТ контакта с соперником ! плюх наземь и на судью смотрит ! у нас и назначенные и не назначенные пенали обсуждают - был контакт или не был ! мне 55 ! так вот 40 лет назад с трибун кричали напу что бы он падал в штрафной ! его и толкали и били по ногам но он если мог устоять продолжал играть ! а сейчас все падают от любого прикосновения ! главный враг нашего футбола - симуляция и бешеные зарплаты игроков ! что выиграл наш игрок у которого зарплата 3,5 ляма евро в год ?! и в какой команде он играет !
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