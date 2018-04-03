Романцев: «А российские клубы не тренируются, они постоянно летают»

Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев высказался о необходимости деления российских лиг на зоны. Как отметил специалист, российские клубы слишком много времени тратят на перелеты.

«Вот все решили, что мы уступаем бразильцам и французам в технике. Это так. Бесков нам приводили в пример одного пианиста: не репетирую день – замечаю я, два – замечают товарищи по оркестру, три – замечают зрители. Как мы тренируемся? А мы не тренируемся, а ездим – в самолетах постоянно. Люди должны тренировать технику, особенно люди из дубля, которые должны жить на поле! Когда тренироваться несчастному «СКА-Хабаровск», который летает весь сезон? Я – выкормыш сибирского футбола и не против развития футбола в регионах. Но давайте делиться на зоны и вкладывать средства равномерно», – сказал Романцев.