Романцев: «А российские клубы не тренируются, они постоянно летают»

мысль правильная ! но проблема не только в этом ! а зачем учиться обыгрывать ! разучивать финты ! посмотрите как играют - добежал до штрафной и ЖДЁТ контакта с соперником ! плюх наземь и на судью смотрит ! у нас и назначенные и не назначенные пенали обсуждают - был контакт или не был ! мне 55 ! так вот 40 лет назад с трибун кричали напу что бы он падал в штрафной ! его и толкали и били по ногам но он если мог устоять продолжал играть ! а сейчас все падают от любого прикосновения ! главный враг нашего футбола - симуляция и бешеные зарплаты игроков ! что выиграл наш игрок у которого зарплата 3,5 ляма евро в год ?! и в какой команде он играет !
Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев высказался о необходимости деления российских лиг на зоны. Как отметил специалист, российские клубы слишком много времени тратят на перелеты.
«Вот все решили, что мы уступаем бразильцам и французам в технике. Это так. Бесков нам приводили в пример одного пианиста: не репетирую день – замечаю я, два – замечают товарищи по оркестру, три – замечают зрители. Как мы тренируемся? А мы не тренируемся, а ездим – в самолетах постоянно. Люди должны тренировать технику, особенно люди из дубля, которые должны жить на поле! Когда тренироваться несчастному «СКА-Хабаровск», который летает весь сезон? Я – выкормыш сибирского футбола и не против развития футбола в регионах. Но давайте делиться на зоны и вкладывать средства равномерно», – сказал Романцев.