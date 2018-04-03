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    Романцев: «А российские клубы не тренируются, они постоянно летают»

    Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев высказался о необходимости деления российских лиг на зоны. Как отметил специалист, российские клубы слишком много времени тратят на перелеты.

    «Вот все решили, что мы уступаем бразильцам и французам в технике. Это так. Бесков нам приводили в пример одного пианиста: не репетирую день – замечаю я, два – замечают товарищи по оркестру, три – замечают зрители. Как мы тренируемся? А мы не тренируемся, а ездим – в самолетах постоянно. Люди должны тренировать технику, особенно люди из дубля, которые должны жить на поле! Когда тренироваться несчастному «СКА-Хабаровск», который летает весь сезон? Я – выкормыш сибирского футбола и не против развития футбола в регионах. Но давайте делиться на зоны и вкладывать средства равномерно», – сказал Романцев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.04.2018 13:46
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +675

      vladimir63 3 апреля 2018, 22:54

      мысль правильная ! но проблема не только в этом ! а зачем учиться обыгрывать ! разучивать финты ! посмотрите как играют - добежал до штрафной и ЖДЁТ контакта с соперником ! плюх наземь и на судью смотрит ! у нас и назначенные и не назначенные пенали обсуждают - был контакт или не был ! мне 55 ! так вот 40 лет назад с трибун кричали напу что бы он падал в штрафной ! его и толкали и били по ногам но он если мог устоять продолжал играть ! а сейчас все падают от любого прикосновения ! главный враг нашего футбола - симуляция и бешеные зарплаты игроков ! что выиграл наш игрок у которого зарплата 3,5 ляма евро в год ?! и в какой команде он играет !

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      Рейтинг: +100699

      zigbert 3 апреля 2018, 21:41

      Мысль высказана правильная.

      2
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 3 апреля 2018, 21:00

      А что,во времена СССР не летали,причем и в Ташкент,и в Алма-Ату,Ереван,Баку,Тбилиси? Успевали и тренироваться,а сколько среди футболистов было отличных технарей,исполнителей стандартов,крученых угловых ,причем не только в высшем и первом,но зачастую и втором дивизионе и все это за зарплату,несоизмеримую по нынешним меркам! А все дело в низкоквалифицированных тренерах,которые в большинстве своем сами неспособны научить своих подопечных технике,отчего их Европу никто в сильные клубы не зовут!

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 апреля 2018, 18:52

      верно подмечено, вполне конкретное и нужное предложение.

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 3 апреля 2018, 18:03

      Все по теме сказал.

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      Рейтинг: +314

      Neverov1 3 апреля 2018, 17:50

      ну правда бред какой-то..а до этого что? не летали что-ли? также летали и на международном уровне неплохо выступали, а вот что сейчас мешает? непонятно...

      1
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      Рейтинг: +1554

      alek-pashckov 3 апреля 2018, 16:40

      а кто им запрещает тренировать технику??? бред сивой кобылы!!! было бы желание а его Н Е Т !!!

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      Рейтинг: +67299

      portero 3 апреля 2018, 16:00

      игроки молодые здоровые и водку пить и по кабакам ходить время есть, а тренироваться нет времени.ХА_ХА

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      Рейтинг: +12

      cnoptuk 3 апреля 2018, 15:55

      думал он про межсезонную подготовку российских клубов говорит))

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      Рейтинг: +818

      diktatop 3 апреля 2018, 15:38

      по системе КХЛ сделать)))

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