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Президент ЦСКА Гинер призвал губернаторов не финансировать клубы

3 апреля 2018, 13:22
21

Президент ЦСКА Евгений Гинер выступил за отказ финансирования профессиональных клубов за счет бюджетных средств. Клубный функционер также высказался за внедрение новой методологии подготовки юных футболистов.

«Почему губернаторы должны давать деньги? Там нет заложенных федеральных денег на футбол. Там никто не должен зарплату платить футболистам и так далее.

Что касается РФС, необходима методология. Дети должны учиться. Мы как-то приехали к Капелло, чтобы посмотреть и научиться чему-то, а он ответил, что все итальянские тренеры учатся по книгам Лобановского», – сказал Гинер.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гинер Евгений
Комментарии (21)
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Старина Хэнк
1522753178
Дядь Жень, ты дурак?
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3a zenit
1522757761
сытый голодному не товарищ.
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Тазит
1522759273
Лучше бы призвал "сотрапезников" вкладывать деньги в отечественные клубы, а не в Челси да Монаки.А то активы у них здесь, а дома и клубы в Европах и Америках...
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тщмек 19
1522759310
Губернаторы призвали Россети не вкладывать деньги в ЦСКА
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Viper for CSKA
1522759662
Если клубы не станут частными , никогда не будет развития, всегда будут договорные матчи и использование админ ресурса. Во всей Европе клубы частные, никому государство не помогает, а мы, похоже, самые "умные". Наш футбол- арена для отмывания денег, манипуляций всяких проходимцев, типо агентов и чиновников, а спортивной составляющей почти нет.
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Рубинище
1522762495
Качают деньги с сибири и урала, и жируют в Москве и Питере, а регионы загибаются..А может Губернаторам перестать отправлять деньги, может средства с ресурсов оставлять в регионах? загнётся столица тогда. ...А по всей стране Екатеринбурге, Казани, Тюмени и т.д. такие команды будут...
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gor77
1522768844
"Бомбардир" - лучше полностью перекопировали бы заметку.((( Это просто мнение одного человека. И он прекрасно понимает, что проблем очень много. А это начало заметки: "МОСКВА, 3 апр — РИА Новости, Вероника Столбунова. В России необходимо законодательно запретить государственное финансирование футбольных клубов, считает президент московского ЦСКА Евгений Гинер. В Государственной Думе во вторник проходит круглый стол на тему "Правовые и социально-экономические вопросы финансирования профессиональных российских футбольных клубов". "Я думаю, что, прежде всего, самый главный вопрос, что футбольные клубы должны быть частными. Сегодня происходит обман, когда губернским клубам выделяются федеральные деньги. Раз мы собрались в Госдуме, то надо законодательно принять, ни в одной стране нет государственных клубов. Даже у наших соседей - украинцев - разрушенная страна, но все клубы частные. У нас ни один нечастный клуб не пройдет fair play", - сказал Гинер в ходе заседания."
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Антибиотик
1522772186
Гнидер тогда с кем играть то собирается в РФПЛ? Идиот, да и только.
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zigbert
1522780174
Понятно что губернаторы финансируют клубы не от хорошей жизни оных.
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Александ1982
1522812911
интересно, а россети и аэрофлот должны спонсировать ЦСКА?? на счет бюджета согласен, у нас в калуге губернатор не дает денег на футбол, поэтому мы в зоне центр на всегда наверное!! надо лимит убирать и наши футболисты будут стоить пшик
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