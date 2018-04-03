Президент ЦСКА Гинер призвал губернаторов не финансировать клубы

Нашёл что вспомнить! Это когда было-то? Во времена СССР, когда клуб принадлежал Красной Армии, а затем министерству обороны?
Одно дело финансироваться напрямую из бюджета области, и совсем другое - из государственных компаний.
В первом случае деньги, которые могли быть потрачены на улучшения жизни населения, идут на нужды какого-то футбольного клуба, от которого уже много лет не видно никаких результатов, и который, судя по посещаемости, никому особо не нужен.
Во втором случае, госкомпании никому ничем не обязаны и могут тратить свою прибыль на что угодно, в том числе на футбольные клубы.
Президент ЦСКА Евгений Гинер выступил за отказ финансирования профессиональных клубов за счет бюджетных средств. Клубный функционер также высказался за внедрение новой методологии подготовки юных футболистов.
«Почему губернаторы должны давать деньги? Там нет заложенных федеральных денег на футбол. Там никто не должен зарплату платить футболистам и так далее.
Что касается РФС, необходима методология. Дети должны учиться. Мы как-то приехали к Капелло, чтобы посмотреть и научиться чему-то, а он ответил, что все итальянские тренеры учатся по книгам Лобановского», – сказал Гинер.