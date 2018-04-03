Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Президент ЦСКА Гинер призвал губернаторов не финансировать клубы

    Президент ЦСКА Евгений Гинер выступил за отказ финансирования профессиональных клубов за счет бюджетных средств. Клубный функционер также высказался за внедрение новой методологии подготовки юных футболистов.

    «Почему губернаторы должны давать деньги? Там нет заложенных федеральных денег на футбол. Там никто не должен зарплату платить футболистам и так далее.

    Что касается РФС, необходима методология. Дети должны учиться. Мы как-то приехали к Капелло, чтобы посмотреть и научиться чему-то, а он ответил, что все итальянские тренеры учатся по книгам Лобановского», – сказал Гинер.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.04.2018 13:22
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 4 апреля 2018, 15:27

      Нашёл что вспомнить! Это когда было-то? Во времена СССР, когда клуб принадлежал Красной Армии, а затем министерству обороны?
      Одно дело финансироваться напрямую из бюджета области, и совсем другое - из государственных компаний.
      В первом случае деньги, которые могли быть потрачены на улучшения жизни населения, идут на нужды какого-то футбольного клуба, от которого уже много лет не видно никаких результатов, и который, судя по посещаемости, никому особо не нужен.
      Во втором случае, госкомпании никому ничем не обязаны и могут тратить свою прибыль на что угодно, в том числе на футбольные клубы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1871

      Александ1982 4 апреля 2018, 06:35

      интересно, а россети и аэрофлот должны спонсировать ЦСКА?? на счет бюджета согласен, у нас в калуге губернатор не дает денег на футбол, поэтому мы в зоне центр на всегда наверное!! надо лимит убирать и наши футболисты будут стоить пшик

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 3 апреля 2018, 21:29

      Понятно что губернаторы финансируют клубы не от хорошей жизни оных.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 3 апреля 2018, 19:16

      Гнидер тогда с кем играть то собирается в РФПЛ? Идиот, да и только.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +413

      За Московский ЦСКА > Антибиотик 3 апреля 2018, 19:40

      В любом случае Гинер умнее тебя и в жизни достиг большего чем ты.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1811

      gor77 3 апреля 2018, 18:20

      "Бомбардир" - лучше полностью перекопировали бы заметку.(((
      Это просто мнение одного человека. И он прекрасно понимает, что проблем очень много.
      А это начало заметки:
      "МОСКВА, 3 апр — РИА Новости, Вероника Столбунова.
      В России необходимо законодательно запретить государственное финансирование футбольных клубов, считает президент московского ЦСКА Евгений Гинер.
      В Государственной Думе во вторник проходит круглый стол на тему "Правовые и социально-экономические вопросы финансирования профессиональных российских футбольных клубов".
      "Я думаю, что, прежде всего, самый главный вопрос, что футбольные клубы должны быть частными. Сегодня происходит обман, когда губернским клубам выделяются федеральные деньги. Раз мы собрались в Госдуме, то надо законодательно принять, ни в одной стране нет государственных клубов. Даже у наших соседей - украинцев - разрушенная страна, но все клубы частные. У нас ни один нечастный клуб не пройдет fair play", - сказал Гинер в ходе заседания."

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7067

      Рубинище 3 апреля 2018, 16:34

      Качают деньги с сибири и урала, и жируют в Москве и Питере, а регионы загибаются..А может Губернаторам перестать отправлять деньги, может средства с ресурсов оставлять в регионах? загнётся столица тогда. ...А по всей стране Екатеринбурге, Казани, Тюмени и т.д. такие команды будут...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > Рубинище 3 апреля 2018, 17:59

      Если учесть, что в России 70% регионов убыточные (в них нет нефти, газа и ценных ископаемых), то чемпионаты по всем видам спорта будут разыгрывать 5-6 регионов.
      Путин 20 лет создавал "вертикаль". Настало время расхлёбывать. С Гинером согласен.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 3 апреля 2018, 15:47

      Если клубы не станут частными , никогда не будет развития, всегда будут договорные матчи и использование админ ресурса. Во всей Европе клубы частные, никому государство не помогает, а мы, похоже, самые "умные". Наш футбол- арена для отмывания денег, манипуляций всяких проходимцев, типо агентов и чиновников, а спортивной составляющей почти нет.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 3 апреля 2018, 15:43

      Не Евгений Леннорович, тут котлеты с мухами лучше не мешать, надо просто сначала разделить понятие финансирование, на финансирование и распил бабла. Вот второе как раз не только призывать этого не делать надо, а еще и контролировать ежедневно, прозрачность всех расходов, откаты левым фирмам.
      Уж не во всех регионах есть свои Гинеры, Федуны и Галицкие, а футбольную команду иметь хочется, опять же стадион и инфраструктуру на уровне.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 3 апреля 2018, 15:41

      Губернаторы призвали Россети не вкладывать деньги в ЦСКА

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13741

      Dominator777 > тщмек 19 3 апреля 2018, 17:19

      Да и хрен с ними - с губернаторами, а Россети вкладывали бабло в ЦСКА в соответствии с договором на взаимовыгодных условиях.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > Dominator777 3 апреля 2018, 17:59

      РЖД и Газпром тоже "на взаимовыгодных условиях"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1516

      Тазит 3 апреля 2018, 15:41

      Лучше бы призвал "сотрапезников" вкладывать деньги в отечественные клубы, а не в Челси да Монаки.А то активы у них здесь, а дома и клубы в Европах и Америках...

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11