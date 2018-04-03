Президент ЦСКА Гинер призвал губернаторов не финансировать клубы

Президент ЦСКА Евгений Гинер выступил за отказ финансирования профессиональных клубов за счет бюджетных средств. Клубный функционер также высказался за внедрение новой методологии подготовки юных футболистов.

«Почему губернаторы должны давать деньги? Там нет заложенных федеральных денег на футбол. Там никто не должен зарплату платить футболистам и так далее.

Что касается РФС, необходима методология. Дети должны учиться. Мы как-то приехали к Капелло, чтобы посмотреть и научиться чему-то, а он ответил, что все итальянские тренеры учатся по книгам Лобановского», – сказал Гинер.