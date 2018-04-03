Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Галицкий ждет собственных воспитанников «Краснодара» через два года в основном составе

    Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий рассказал о возможности привлечения в основной состав команды собственных воспитанников.

    «Молодые ребята сразу не придут в главную команду — им еще нужно два-два с половиной года. Мы говорим, что есть финансовый фэйр-плей, есть возможности клуба.

    Если мы хотим конкурировать на самом высоком уровне, то сможем это осуществить только через выращивание своих ребят. Для нас это самое важное. Мы видим, эти парни смогут, и я выиграю спор. Много ребят могут играть и ставить перед собой цели, и мы это видим. Нам просто нужно время. Мы не хотим торопиться.

    Я даже был всегда против того, что те молодые ребята, которые забивали, выходили. Считаю, это рано и что этого не надо было делать. Но что случилось, то случилось. Мы ждем их через года полтора-два», – рассказал Галицкий в эфире программы «8-16».

    Напомним, накануне в отставку с поста главного тренера был отправлен Игорь Шалимов.

    «Краснодар» уволил Шалимова. Не факт, что станет лучше

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.04.2018 08:18
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +118

      clozzi 3 апреля 2018, 12:18

      все клубы рфпл должны иметь такие школы как в Краснодаре

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 3 апреля 2018, 12:14

      Да мы все ждём. Больше надеяться не на что и не на кого.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11