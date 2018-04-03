Галицкий ждет собственных воспитанников «Краснодара» через два года в основном составе

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий рассказал о возможности привлечения в основной состав команды собственных воспитанников.

«Молодые ребята сразу не придут в главную команду — им еще нужно два-два с половиной года. Мы говорим, что есть финансовый фэйр-плей, есть возможности клуба.

Если мы хотим конкурировать на самом высоком уровне, то сможем это осуществить только через выращивание своих ребят. Для нас это самое важное. Мы видим, эти парни смогут, и я выиграю спор. Много ребят могут играть и ставить перед собой цели, и мы это видим. Нам просто нужно время. Мы не хотим торопиться.

Я даже был всегда против того, что те молодые ребята, которые забивали, выходили. Считаю, это рано и что этого не надо было делать. Но что случилось, то случилось. Мы ждем их через года полтора-два», – рассказал Галицкий в эфире программы «8-16».

Напомним, накануне в отставку с поста главного тренера был отправлен Игорь Шалимов.

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