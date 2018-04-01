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    РФПЛ. «Краснодар» сыграл вничью с «Анжи» и опустился на пятое место

    В матче 24-го тура чемпионата России «Краснодар» сыграл вничью с «Анжи» 1:1. Единственный гол в составе «горожан» забил хавбек Виктор Клаэссон. У гостей голом отметился полузащитник Олег Данченко на 94-й минуте.

    «Краснодар» набрал 41 очко и опустился на пятую строчку в турнирной таблице. «Анжи» с 24 очками идет на 14-м месте.

    Чемпионат России. РФПЛ. 24-й тур

    Краснодар – Анжи (Махачкала) – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Клаэссон, 33; 1:1 – Данченко, 90+4.

    «Краснодар»: Синицын, Мартынович, Гранквист, Калинин, Мамаев (Жоаозиньо, 69), Шатов, Петров, Каборе (Газинский, 53), Перейра, Классон, Смолов (Вандерсон, 85).

    «Анжи»: Лория, Полуяхтов, Тетрашвили, Самарджич, Бакаев (Прудников, 83), Брызгалов, Данченко, Хамдамов (Яковлев, 69), Маркелов (Хабулов, 57), Лескано, Будковский.

    Предупреждения: Каборе, 45+1 – Самарджич, 64; Полуяхтов, 71.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.04.2018 20:58
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 апреля 2018, 11:11

      с этим тренером это уже потолок для Краснодара, так и будут на подступах из сезона в сезон.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +978

      РМЗ 1 апреля 2018, 22:49

      Трусость наказывается. Анжи мужики

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1431

      anjaneri 1 апреля 2018, 22:44

      У анжанеров играм всегда была( при Скрипченко), везения им не хватало..., терь вроде оно стало появляться.

      1
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 1 апреля 2018, 22:33

      когда паклатого уберут? Когда уфа обойдет?!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +309

      Ден71 1 апреля 2018, 22:04

      Рано подумали в победу, а Анжи терять то и не чего, вытянули матч. Жаль Краснодар

      1
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      ...
      Рейтинг: +6913

      sochi-2013 > Ден71 1 апреля 2018, 22:26

      Жаль нас- болельщиков Краснодара.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 1 апреля 2018, 21:51

      Как только кони завершили свой матч,продажное говно из Краснодара сразу пропустило.Самый помойный чемп

      2
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      Рейтинг: +691

      retiremen 1 апреля 2018, 21:46

      В какую игру начала играть команда, вообще не понятно.То что там и не пахнет тренерской предигровой установкой, это уже давно понятно. Есть устойчивое мнение, что в команде есть некая группа игроков, которые и руководят всеми процессами. Тренерский штаб в нее не входит. Про медали разговора быть не может. Боюсь, что в таком составе и с таким тренером в кубки тоже не надо попадать, стыдно будет.
      На сегодняшний день, по той игре, что показывает Краснодар это 7-10 место в нашем чемпионате.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1431

      anjaneri 1 апреля 2018, 21:45

      Анжанерами доволен, молотобойцы!

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 1 апреля 2018, 21:30

      Не повезло Краснодару.

      3
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      Рейтинг: +1168

      Argon > zigbert 1 апреля 2018, 21:53

      Как с тренером не повзло, так в каждом туре и не везет.

      3
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 1 апреля 2018, 21:27

      куда смотрит Галицский? не видно есть тренер в команде или его нет, чем дальше тем хуже...................

      3
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