РФПЛ. «Краснодар» сыграл вничью с «Анжи» и опустился на пятое место

В матче 24-го тура чемпионата России «Краснодар» сыграл вничью с «Анжи» 1:1. Единственный гол в составе «горожан» забил хавбек Виктор Клаэссон. У гостей голом отметился полузащитник Олег Данченко на 94-й минуте.

«Краснодар» набрал 41 очко и опустился на пятую строчку в турнирной таблице. «Анжи» с 24 очками идет на 14-м месте.

Чемпионат России. РФПЛ. 24-й тур

Краснодар – Анжи (Махачкала) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Клаэссон, 33; 1:1 – Данченко, 90+4.

«Краснодар»: Синицын, Мартынович, Гранквист, Калинин, Мамаев (Жоаозиньо, 69), Шатов, Петров, Каборе (Газинский, 53), Перейра, Классон, Смолов (Вандерсон, 85).

«Анжи»: Лория, Полуяхтов, Тетрашвили, Самарджич, Бакаев (Прудников, 83), Брызгалов, Данченко, Хамдамов (Яковлев, 69), Маркелов (Хабулов, 57), Лескано, Будковский.

Предупреждения: Каборе, 45+1 – Самарджич, 64; Полуяхтов, 71.

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