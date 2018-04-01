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РФПЛ. «Краснодар» сыграл вничью с «Анжи» и опустился на пятое место

1 апреля 2018, 20:58
20

В матче 24-го тура чемпионата России «Краснодар» сыграл вничью с «Анжи» 1:1. Единственный гол в составе «горожан» забил хавбек Виктор Клаэссон. У гостей голом отметился полузащитник Олег Данченко на 94-й минуте.

«Краснодар» набрал 41 очко и опустился на пятую строчку в турнирной таблице. «Анжи» с 24 очками идет на 14-м месте.

Чемпионат России. РФПЛ. 24-й тур

Краснодар – Анжи (Махачкала) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Клаэссон, 33; 1:1 – Данченко, 90+4.

«Краснодар»: Синицын, Мартынович, Гранквист, Калинин, Мамаев (Жоаозиньо, 69), Шатов, Петров, Каборе (Газинский, 53), Перейра, Классон, Смолов (Вандерсон, 85).

«Анжи»: Лория, Полуяхтов, Тетрашвили, Самарджич, Бакаев (Прудников, 83), Брызгалов, Данченко, Хамдамов (Яковлев, 69), Маркелов (Хабулов, 57), Лескано, Будковский.

Предупреждения: Каборе, 45+1 – Самарджич, 64; Полуяхтов, 71.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Анжи
Комментарии (20)
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Ganymed1
1522605697
заканчивается сказочка про бычка.ахахаха в двух играх заработали одно очко.клоуны.Анжи молодцы дожали кастратиков
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sochi-2013
1522606047
По пути Кубани пошли.За них болеть- смысла нет. Очков набрали, застраховались от вылета и пошли торговать. Армян(не путать с армянином) и в Краснодаре армян.
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Полная Канистра
1522606252
да уж вечно 4-5 места и так каждый год новый тренер нужен на след сезон . Шалишь Шалимов в концовках сезона
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insider_retro
1522606316
Это беда Краснодара - о многом заявлять и позиционировать борьбу, но в важных поединках и в чемпе и еуротурнире бездарно упускают победы и возможности...
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lek!
1522606556
Спасибо Анжи , боролись до конца . А Краснодару желаю играть в ЛЧ , но с такой игрой там нечего делать .
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MURAD F. A.
1522607248
куда смотрит Галицский? не видно есть тренер в команде или его нет, чем дальше тем хуже...................
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zigbert
1522607418
Не повезло Краснодару.
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retiremen
1522608404
В какую игру начала играть команда, вообще не понятно.То что там и не пахнет тренерской предигровой установкой, это уже давно понятно. Есть устойчивое мнение, что в команде есть некая группа игроков, которые и руководят всеми процессами. Тренерский штаб в нее не входит. Про медали разговора быть не может. Боюсь, что в таком составе и с таким тренером в кубки тоже не надо попадать, стыдно будет. На сегодняшний день, по той игре, что показывает Краснодар это 7-10 место в нашем чемпионате.
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Axe111
1522608690
Как только кони завершили свой матч,продажное говно из Краснодара сразу пропустило.Самый помойный чемп
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OfaZavr
1522656700
с этим тренером это уже потолок для Краснодара, так и будут на подступах из сезона в сезон.
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