Манчини сказал, что матч с «Уфой» был похож на хоккей

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал результат матча 24-го тура РФПЛ против «Уфы» (2:1).

«Я бы не сказал, что это был футбольный матч. Больше похоже на хоккей. В таких условиях, если честно, играть в футбол практически невозможно. Я рад, что мы выиграли, что забили два мяча.

Мне очень хорошо запомнился эпизод с неназначенным пенальти на Дриусси.

Боялся ли я, когда выпускал молодых игроков? Нет, не боялся. Это была вынужденная мера – у нас кончились игроки, многие травмированы. Поэтому появление молодых ребят было вполне закономерно», – сказал Манчини в эфире телеканала «Наш футбол».

Санкт-петербуржцы набрали 42 очка и поднялись на третью строчку в турнирной таблице. «Уфа» с 34 очками идет на шестом месте.

«Зенит» и «Уфа» едва доиграли матч. Погода ужасна