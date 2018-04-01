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    Манчини сказал, что матч с «Уфой» был похож на хоккей

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал результат матча 24-го тура РФПЛ против «Уфы» (2:1).

    «Я бы не сказал, что это был футбольный матч. Больше похоже на хоккей. В таких условиях, если честно, играть в футбол практически невозможно. Я рад, что мы выиграли, что забили два мяча.

    Мне очень хорошо запомнился эпизод с неназначенным пенальти на Дриусси.

    Боялся ли я, когда выпускал молодых игроков? Нет, не боялся. Это была вынужденная мера – у нас кончились игроки, многие травмированы. Поэтому появление молодых ребят было вполне закономерно», – сказал Манчини в эфире телеканала «Наш футбол».

    Санкт-петербуржцы набрали 42 очка и поднялись на третью строчку в турнирной таблице. «Уфа» с 34 очками идет на шестом месте.

    «Зенит» и «Уфа» едва доиграли матч. Погода ужасна

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.04.2018 18:50
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 1 апреля 2018, 23:46

      Да в СКА мужики играют настоящие хоть валятся не будут.

      0
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      Рейтинг: +67299

      portero 1 апреля 2018, 23:43

      офигенный тренер... селфи главное для него и снег снимал!!!!
      дно полное, команда выходит на поле как-будто первый раз друг друга видят , а он отдыхает бабки считает.....
      и где фурсетка такое га..но надыбал

      2
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    • ...
      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak 1 апреля 2018, 19:39

      Выпустили бы СКА, те в порядке,
      Дай шайбу будут играть хоть на грядке.

      0
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      Рейтинг: +527

      трениришко 1 апреля 2018, 19:12

      теперь можешь сборную италии по хоккею тренировать

      1
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      ...
      Рейтинг: +67299

      portero > трениришко 1 апреля 2018, 23:42

      манчини даже не тренеришко ... а днишко распиареное и воришка

      3
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      Рейтинг: +5420

      _Marqella_ 1 апреля 2018, 19:03

      Молодцы ребята в сложнейших условиях смогли победить и увезти из Уфы три очка...Богданычу удачи в оставшихся играх...))

      -3
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      Рейтинг: +102

      Shogun 1 апреля 2018, 18:55

      Хахахаха, очередной бред сумасшедшего, какой пенальти на Дриусси увалень, вот не назначил пенальти в ваш денежный мешок очкозавру, вот тут правда

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