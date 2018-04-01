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Манчини сказал, что матч с «Уфой» был похож на хоккей

1 апреля 2018, 18:50
7

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал результат матча 24-го тура РФПЛ против «Уфы» (2:1).

«Я бы не сказал, что это был футбольный матч. Больше похоже на хоккей. В таких условиях, если честно, играть в футбол практически невозможно. Я рад, что мы выиграли, что забили два мяча.

Мне очень хорошо запомнился эпизод с неназначенным пенальти на Дриусси.

Боялся ли я, когда выпускал молодых игроков? Нет, не боялся. Это была вынужденная мера – у нас кончились игроки, многие травмированы. Поэтому появление молодых ребят было вполне закономерно», – сказал Манчини в эфире телеканала «Наш футбол».

Санкт-петербуржцы набрали 42 очка и поднялись на третью строчку в турнирной таблице. «Уфа» с 34 очками идет на шестом месте.

«Зенит» и «Уфа» едва доиграли матч. Погода ужасна

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Уфа Манчини Роберто
Комментарии (7)
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Shogun
1522598103
Хахахаха, очередной бред сумасшедшего, какой пенальти на Дриусси увалень, вот не назначил пенальти в ваш денежный мешок очкозавру, вот тут правда
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_Marqella_
1522598638
Молодцы ребята в сложнейших условиях смогли победить и увезти из Уфы три очка...Богданычу удачи в оставшихся играх...))
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трениришко
1522599129
теперь можешь сборную италии по хоккею тренировать
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subbotaspartak
1522600776
Выпустили бы СКА, те в порядке, Дай шайбу будут играть хоть на грядке.
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portero
1522615416
офигенный тренер... селфи главное для него и снег снимал!!!! дно полное, команда выходит на поле как-будто первый раз друг друга видят , а он отдыхает бабки считает..... и где фурсетка такое га..но надыбал
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anatolich72
1522615569
Да в СКА мужики играют настоящие хоть валятся не будут.
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