Глушаков: «Наверное, это правда, что игроки «Спартака» потеряли игровые кондиции после матчей сборных»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о победе над «Тосно» (2:1) в матче 24-го тура РФПЛ.

«Было сложно играть именно в первом тайме, входить в матч. Трибуны молчали, и это непривычно на спартаковском стадионе. У нас лучшие болельщики, которые всегда поддерживают, но понятно, что сейчас траур.

Наверное, это правда, что мы потеряли игровые кондиции после сборных. Все приехали без игрового тонуса, вкатывались в матч, делали много ошибок. Тем не менее реализовали моменты, и самое главное было победить, как и во всех оставшихся матчах. Понимаем, за что боремся», – сказал Глушаков.

«Спартак» с трудом обыграл «Тосно». До вершины – два очка