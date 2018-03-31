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  • Глушаков: «Наверное, это правда, что игроки «Спартака» потеряли игровые кондиции после матчей сборных»

Глушаков: «Наверное, это правда, что игроки «Спартака» потеряли игровые кондиции после матчей сборных»

31 марта 2018, 22:28
3

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о победе над «Тосно» (2:1) в матче 24-го тура РФПЛ.

«Было сложно играть именно в первом тайме, входить в матч. Трибуны молчали, и это непривычно на спартаковском стадионе. У нас лучшие болельщики, которые всегда поддерживают, но понятно, что сейчас траур.

Наверное, это правда, что мы потеряли игровые кондиции после сборных. Все приехали без игрового тонуса, вкатывались в матч, делали много ошибок. Тем не менее реализовали моменты, и самое главное было победить, как и во всех оставшихся матчах. Понимаем, за что боремся», – сказал Глушаков.

«Спартак» с трудом обыграл «Тосно». До вершины – два очка

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис
Комментарии (3)
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MDAR
1522527447
Играйте парни и на зубах вырывайте победы. Только так на зубах можно бороться за самые высокие места. Специально не говорю за первое место, чтобы не сглазить.
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DOCTOR PENALTY
1522527787
Не ищите оправданий, ИГРАЙТЕ!!!
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Кинстифа
1522555030
И накой тогда вообще такая сборная, которая вечно проигрывает + футболисты никакие приходят... это уже тенденция...
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