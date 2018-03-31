Семин: «Локомотив» все отдал «Амкару» – и деньги, и очки»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился эмоциями после проигранного «Амкару» (1:2) матча 24 тура РФПЛ. По словам специалиста, большую роль в отрицательном результате сыграло то, что многие футболисты железнодорожников были задействованы в своих сборных и прибыли в расположение команды лишь накануне встречи.

«Все-таки сложный момент в том, что большая группа игроков приехала накануне игры. Но все играли не лучшим образом. Команда до перерыва играла лучше из-за быстрого гола, растерялись. Пенальти в наши ворота сыграл определенную роль. У нас было два нападающих, большая группа атаки. Первый тайм играли неплохо, вели игру. Наверное, нужен был второй гол.

Поменял Ари и Антона Миранчука, поскольку я посчитал, что не хватает второго опорника после перерыва, тем более, что мы вели. Ари играл неплохо, принимал мячи. Но мне кажется, что его физически не хватает пока.

По поводу переноса матча в Москву все просто: внести в регламент, что нейтральное поле должно быть нейтральным. И никто никуда не будет возить никого. Этот матч никогда бы не состоялся, будь такой пункт в регламенте. Но нужно и вносить другой пункт: резервное поле на юге – в Сочи или Краснодаре. Тогда никаких вопросов не будет.

Если бы мы выиграли, вы бы сказали, что нам игру подарили. А в итоге все ошиблись. Почему мы неудачно играем с «Амкаром» дома и стоило ли играть в Москве? А негде было играть! Мы им и деньги отдали, и очки. Все раздали», – сказал Семин.

Напомним, матч «Амкар» – «Локомотив» был перенесен из Перми на поле столичного клуба из-за плохого качества газона на стадионе «Звезда». Также ранее сообщалось, что пермяки получат большую часть прибыли от продажи билетов.