Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Семин: «Локомотив» все отдал «Амкару» – и деньги, и очки»

31 марта 2018, 16:37
36

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился эмоциями после проигранного «Амкару» (1:2) матча 24 тура РФПЛ. По словам специалиста, большую роль в отрицательном результате сыграло то, что многие футболисты железнодорожников были задействованы в своих сборных и прибыли в расположение команды лишь накануне встречи.

«Все-таки сложный момент в том, что большая группа игроков приехала накануне игры. Но все играли не лучшим образом. Команда до перерыва играла лучше из-за быстрого гола, растерялись. Пенальти в наши ворота сыграл определенную роль. У нас было два нападающих, большая группа атаки. Первый тайм играли неплохо, вели игру. Наверное, нужен был второй гол.

Поменял Ари и Антона Миранчука, поскольку я посчитал, что не хватает второго опорника после перерыва, тем более, что мы вели. Ари играл неплохо, принимал мячи. Но мне кажется, что его физически не хватает пока.

По поводу переноса матча в Москву все просто: внести в регламент, что нейтральное поле должно быть нейтральным. И никто никуда не будет возить никого. Этот матч никогда бы не состоялся, будь такой пункт в регламенте. Но нужно и вносить другой пункт: резервное поле на юге – в Сочи или Краснодаре. Тогда никаких вопросов не будет.

Если бы мы выиграли, вы бы сказали, что нам игру подарили. А в итоге все ошиблись. Почему мы неудачно играем с «Амкаром» дома и стоило ли играть в Москве? А негде было играть! Мы им и деньги отдали, и очки. Все раздали», – сказал Семин.

Напомним, матч «Амкар» – «Локомотив» был перенесен из Перми на поле столичного клуба из-за плохого качества газона на стадионе «Звезда». Также ранее сообщалось, что пермяки получат большую часть прибыли от продажи билетов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Локомотив Семин Юрий
Комментарии (36)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Братья Васильевы
1522503565
Хитрость против алчности.
Ответить
Zeff
1522503669
Амкар берёт деньги и побеждает! Интересный подход к делу.
Ответить
Ахимас Вельде
1522503771
Хреновый в РЖД бизнес.
Ответить
мы_не_рабы
1522503862
Думал что Амкар отдаст игру. Был не прав, извиняюсь перед Пермяками! Палыча можно понять - денег дали, а в ответ очки отобрали. Вообщем о пословице: на хитрую......., есть ........ с винтом. Тем интереснее будет смотреть концовку Чемпионата.
Ответить
_Kesh_Suntar_
1522506076
1 тайме было что все! Это все цирк! РФПЛ коррумпирован до придела! Выключил перешел на матч Ливерпуль!,,,,,. смотрю текстовый 1:2 что за нааах!
Ответить
insider_retro
1522506314
Отданы не только деньги и очки... Отдана инициатива, утерян победный ритм и соперники прибавят ходу...
Ответить
Федя Кабак
1522506537
И спартачок пусть не ликует. Рановато.
Ответить
Bratanya
1522507440
Молодцы Амкар и бабло зароботали и очки. Лох это судьба!!!!
Ответить
МЯСО87
1522508429
Я **** на лохомотив. Амкар респект!вопреки ********* руководству дернуть лидера, браво!
Ответить
zigbert
1522570102
Теперь борьба за чемпионство обострится до предела.
Ответить
Главные новости
Почти все игроки клуба РПЛ получили от Бубнова единицы
08:13
Поражения ЦСКА и «Локо», Тикнизян и Родри сменили клубы, Мусиала вновь потерял сознание и другие новости
01:56
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
7
«Трабзонспор» приближается к трансферу обладателя «Золотого мяча»
00:59
Заявление Мусиалы после нового обморока на поле
00:46
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
6
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 23:44
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
6
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
2
Кубок России. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
Вчера, 22:49
31
Все новости
Все новости
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
08:23
Тренер ЦСКА поделился народной мудростью после поражения от «Акрона»
08:17
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
01:39
1
Заявление Галактионова об уходе Батракова в «Галатасарай»
01:31
1
Выявлен клуб РПЛ, где «сливают» тренера
01:13
2
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
00:56
1
Жена Батракова оценила его прощание с фанатами «Локомотива»
00:29
3
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
6
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
6
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
3
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
2
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
9
Галактионов объяснил, почему Батраков не играет с «Ростовом»
Вчера, 22:19
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
11
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
11
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
Вчера, 21:57
4
«Ни стыда ни совести»: Бубнов – об игроке «Зенита»
Вчера, 21:15
21
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Мойзеса
Вчера, 20:59
3
Кубок России. «Оренбург» разгромил в Химках «Родину» (4:1), у Пуэблы дубль
Вчера, 20:40
5
Новая информация о Карпукасе в «Зените»
Вчера, 20:10
2
«Ну нельзя с таким нападающим играть»: Гурцкая – о форварде ЦСКА
Вчера, 20:00
4
ФотоРеакция Батракова на новость о трансфере в «Галатасарай»
Вчера, 19:35
Заявление ЦСКА по Мойзесу
Вчера, 19:24
3
«Много подводных камней»: Моссаковский – о Батракове в «Галатасарае»
Вчера, 19:15
2
Литвинов описал Барко двумя словами
Вчера, 18:38
22
Черданцев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 18:33
Фото«Крылья Советов» заполучили Ислама Чеснокова
Вчера, 18:29
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+