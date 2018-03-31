Семин: «Нужно внести в регламент, что если поле не готово – игра переносится на нейтральный стадион»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин предложил внести изменения в регламент РФПЛ, согласно которому, матч будет автоматически переноситься на нейтральное поле, если принимающая сторона не сможет обеспечить должное качество газона.

«Игра дома – плюс? Плюсов не вижу. А чтобы не было таких ситуаций, надо просто внести в регламент, что если поле не готово – игра переносится на нейтральный стадион. Если так будет – не будет в прессе никакой критики», – сказал Семин в эфире телеканала «Наш футбол».

Напомним, поединок 24 тура «Амкар» – «Локомотив» был перенесен из Перми в Москву из-за неготовности поля стадиона «Звезда» принять встречу. Клубы договорились провести игру на домашней арене железнодорожников.