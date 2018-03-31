Аллегри: «Предлагал Гаттузо войти в мой тренерский штаб в «Милане», но он отказался»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал, как возглавляя «Милан» предлагал нынешнему тренеру «россонери» Джернаро Гаттузо завершить карьеру игрока и стать его помощником.

«Гаттузо? Он заслуживает похвалы. Назначение Дженнаро в «Милан» сопровождалось некоторым скептицизмом, но передал команде свой характер, сумел сохранить свой стиль игры и добиться результата.

Я говорил ему завершить карьеру и присоединиться к моему тренерскому штабу, когда работал в «Милане», но он отказался. После этого несколько месяцев спустя он все же повесил бутсы на гвоздь», – сказал Аллегри.

Напомним, Гаттузо был назначен главным тренером «Милана» в ноябре 2017 года.