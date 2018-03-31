Дзюба: «Видел много яиц. Самые большие – у Валеры Климова. Видимо, он их у слона скоммуниздил»

Форвард тульского «Арсенала» Артем Дзюба рассказал о своем бывшем партнере Валерии Климове, с которым они вместе играли за «Томь». Нападающий обратил внимание на одну деталь.

«У кого в российском футболе самые большие яйца? Я видел много яиц, так как в нескольких командах поиграл. Чтобы правильно поняли – в душевых. Если честно – у Валеры Климова, с которым я играл в Томске.

Сейчас он помощник главного тренера в «Балтике». Вот у него самые огромные. Я все время шутил, что он их у слона скоммуниздил. Мы в общем – и про характер, и про его шары», – сказал Дзюба.

Игрок выступал в Томске с 2009 по 2010 годы.