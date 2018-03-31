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  • Дзюба: «Видел много яиц. Самые большие – у Валеры Климова. Видимо, он их у слона скоммуниздил»

Дзюба: «Видел много яиц. Самые большие – у Валеры Климова. Видимо, он их у слона скоммуниздил»

31 марта 2018, 10:11
71

Форвард тульского «Арсенала» Артем Дзюба рассказал о своем бывшем партнере Валерии Климове, с которым они вместе играли за «Томь». Нападающий обратил внимание на одну деталь.

«У кого в российском футболе самые большие яйца? Я видел много яиц, так как в нескольких командах поиграл. Чтобы правильно поняли – в душевых. Если честно – у Валеры Климова, с которым я играл в Томске.

Сейчас он помощник главного тренера в «Балтике». Вот у него самые огромные. Я все время шутил, что он их у слона скоммуниздил. Мы в общем – и про характер, и про его шары», – сказал Дзюба.

Игрок выступал в Томске с 2009 по 2010 годы.

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Арсенал Балтика Томь Дзюба Артем Климов Валерий
Комментарии (71)
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acer2003
1522480459
Интеллект ,на "высшем уровне" Это Дзюба....
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Татарин за ЦСКА
1522481188
Вот зачем он в разных командах играет-на яйцы смотрит.
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ROSTOV SUPER
1522481424
Как был дебилом , так им и остался !
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VVM1964
1522481781
Был совсем не высокого мнения об умственных способностях , интеллекте и воспитании Дзюбы , но оказывается можно свалиться и " ниже плинтуса " .
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shinnik
1522482172
Уткин прав...(
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OfaZavr
1522484239
ну это вообще конечно... такие глупости болтать даже для Дзюбы это слишком.
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termis
1522484550
Всё таки очень редкий олень ортем бздюба
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cska-62
1522485813
Да... Размеры гениталий на футбольном сайте ещё не обсуждали. Это - эксклюзив! Нужно только было потерпеть до завтра. Ведь завтра - 1 апреля (День дурака!).
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Старикан
1522486270
Поражаюсь высочайшему интеллектуальному уровню этого игрока...
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Обер-КанцлерЪ
1522489109
Во дебил! Как и редактор, который это сюда вытащил!
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