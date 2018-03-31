Бубнов: «В цивилизованном мире перенос гостевого матча на домашнее поле невозможен. Наш регламент нужно менять»

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов прокомментировал проведение матча 24 тура РФПЛ между московским «Локомотивом» и пермским «Амкаром» в Москве. Согласно календарю эта встреча должна была играться в Перми.

«Это не первый случай, когда команда проводит домашний матч на поле соперника. Это дело «Амкара». Раз они согласились на перенос, понимая, что идут на 15-м месте, то ничего не сделаешь. Им это выгодно: «Локомотив» оплачивает перелет, проживание и отдаст доходы с билетов.

Конечно, в цивилизованном футбольном мире такое невозможно, но регламент допускает перенос. Это означает, что регламент непригоден, его нужно менять», – заявил эксперт.

Встреча в Черкизово начнется в 14:00 по Москве.

«Амкар» не продажный. Он выживает как может