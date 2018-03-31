Бышовец: «Семак – это лицо нового поколения российского тренерского сообщества»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от матча 24 тура РФПЛ между «Уфой» и санкт-петербургским «Зенитом». Эксперт обратил внимание на тренера уфимцев.

«Несмотря на не самую яркую афишу, по своему накалу и принципиальности встреча в Уфе может дать фору некоторым московским дерби. Хозяева поля прогрессируют из сезона в сезон и вполне могут замахнуться на Лигу Европы. Не говоря уже о том, насколько большое значение это имеет для Сергея Семака, ставшего лицом нового поколения российского тренерского сообщества.

С учетом того, что Сергея называют претендентом на должность главного тренера «Зенита», можно понять, как важно для него победить петербуржцев и вступить с ними в борьбу за место в Лиге Европы. А игровые и кадровые проблемы команды Роберто Манчини являются фактором, который может усилить их игровой кризис», – считает тренер.

Встреча в Уфе состоится 1 апреля и начнется в 16:30 по Москве.