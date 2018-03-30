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  • Зобнин: «В ближайшие дни станет ясно, смогу ли я сыграть в Кубке России с «Крыльями Советов»

Зобнин: «В ближайшие дни станет ясно, смогу ли я сыграть в Кубке России с «Крыльями Советов»

30 марта 2018, 16:54
8

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о своем самочувствии после небольшого повреждения колена, полученного в сборной России, а также заявил, что сроки его возвращение на поле станут известны в ближайшие дни.

– Как себя чувствуете?

– Хорошо. Колено не болит, правда, работаю индивидуально, готовлюсь.

– Когда поняли, что не все в порядке? Вы же отыграли за сборную против Бразилии, но потом стало известно о травме.

– Когда проснулся на следующий день после матча. Сразу обратился к врачам.

– Тревожные мысли в тот момент возникали? Все-таки недавно восстановились от разрыва крестообразных связок, пусть сейчас повредили не правую ногу, а левую.

– Нет. Я же довел до конца встречу с бразильцами. На обследование ехал достаточно спокойным.

– Врач «Спартака» Михаил Вартапетов сказал, что вы, возможно, пропустите даже не три встречи в составе красно-белых, а всего две. Как по ощущениям – такой сценарий реален?

– Действительно, подобное не исключено. Работаю в Москве под наблюдением клубной медицинской службы, вчера провел почти всю тренировку в общей группе – за исключением последнего упражнения.

– Получается, если в субботу против «Тосно» на поле не выйдете, то в среду в кубковом четвертьфинале с «Крыльями» это уже возможно?

– Все станет понятно в ближайшие дни.

– Но вы, даже судя по тону, настроены оптимистично.

– Конечно.

Матч «Спартак» – «Тосно» состоится в субботу, 31 марта. Поединок с «Крыльями Советов» красно-белые проведут в среду, 4 апреля.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Крылья Советов Зобнин Роман
Комментарии (8)
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Юрий Б.
1522420152
Не надо форсировать. Лучше восстановиться полностью
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Полная Канистра
1522421549
лучше пропустил бы 3 матча для окончательного выздоровления а в оставшихся 5 сыграл бы
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vladimir-7
1522422743
Р.Зобнину, лучше сыграть в составе сборной России на ЧМ-2018, чем рисковать в игре с Тосно и др. командами, поэтому надо немного воздержаться от этих игр и полностью восстановиться. Однако, тренеру на сборную России наплевать, а парня может загубить. ИМХО.
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OfaZavr
1522426517
это хорошо конечно что выздоровление идет быстрым темпов и травма оказалась несерьезна, но во избежании нехороших последствий стоит поберечь Романа.
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zigbert
1522432138
Как нарочно получает травмы в сборной.Здоровья Рома.
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frizom
1522442796
Роме я думаю надо завтра отдохнуть а с крыльями он нам будет нужен... тем более отдохнувший
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