Агент Фернандеша сообщил, что «Локомотив» пока не ведет переговоров о продлении контракта с полузащитником

Агент Паулу Барбоза, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Мануэля Фернандеша, сообщил, что на данный момент с клубом не ведется диалог о продлении контракта футболиста. При этом он подчеркнул, что португалец хочет продолжить выступать за железнодорожников.

«На данный момент с «Локомотивом» нет никаких разговоров о продлении контракта. Мы ждем. Интерес должен быть у всех сторон. Однако Мануэль хочет остаться в России. Естественно, если клуб по каким-то причинам не выразит желания продлить соглашение с футболистом, нам придется рассмотреть другие предложения.

Кроме «Интера» есть и другие клубы, заинтересованные в моем клиенте. Но мне бы не хотелось сейчас говорить об этом. С самого начала мы придерживаемся позиции, чтобы договориться с «Локомотивом» и продлить контракт. Пока мы только слушали, но не вступали в переговоры с другими клубами. Цель – продлить контракт с «Локомотивом», – сказал Барбоза.

Действующий контракт Фернандеша с «Локомотивом» истекает летом 2019 года. В нынешнем сезоне хавбек провел 34 матча, забил 13 голов и сделал шесть результативных передач.