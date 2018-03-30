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  • Агент Фернандеша сообщил, что «Локомотив» пока не ведет переговоров о продлении контракта с полузащитником

Агент Фернандеша сообщил, что «Локомотив» пока не ведет переговоров о продлении контракта с полузащитником

30 марта 2018, 14:18
7

Агент Паулу Барбоза, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Мануэля Фернандеша, сообщил, что на данный момент с клубом не ведется диалог о продлении контракта футболиста. При этом он подчеркнул, что португалец хочет продолжить выступать за железнодорожников.

«На данный момент с «Локомотивом» нет никаких разговоров о продлении контракта. Мы ждем. Интерес должен быть у всех сторон. Однако Мануэль хочет остаться в России. Естественно, если клуб по каким-то причинам не выразит желания продлить соглашение с футболистом, нам придется рассмотреть другие предложения.

Кроме «Интера» есть и другие клубы, заинтересованные в моем клиенте. Но мне бы не хотелось сейчас говорить об этом. С самого начала мы придерживаемся позиции, чтобы договориться с «Локомотивом» и продлить контракт. Пока мы только слушали, но не вступали в переговоры с другими клубами. Цель – продлить контракт с «Локомотивом», – сказал Барбоза.

Действующий контракт Фернандеша с «Локомотивом» истекает летом 2019 года. В нынешнем сезоне хавбек провел 34 матча, забил 13 голов и сделал шесть результативных передач.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Фернандеш Мануэль
Комментарии (7)
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Dgad
1522409004
Надо продлевать не задумываясь.
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Федя Кабак
1522409882
Ману сильнейший и по праву заслуживает хороший контракт
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Mister Fiks
1522412749
Зря.
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jokfh
1522414402
Один из лучших если не лучший в России
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zigbert
1522415519
Позиция Локомотива не понятна.
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multiscan
1522418002
У Фернандеша есть,увы, один очень серьёзный недостаток для футболиста - возраст (32 года)! "Локо" надо активно искать нового, более молодого нападающего.
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OfaZavr
1522424998
с таким мастером обязательно нужно продлевать как и с Фарфаном.
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