Рауш: «Нарушение режима? Рад, что Черчесов не отправил домой из-за этого»

Защитник «Динамо» Константин Рауш рассказал об инциденте с нарушением режима во время сборов российской национальной команды.

— Во время этого сбора вы с Романом Нойштедтером были оштрафованы за нарушение режима. Как на вас сказалась эта ситуация?

— Это неприятный момент. Мы допустили ошибку, не явившись в гостиницу до полуночи, за что нас и оштрафовали. Я очень рад, что Станислав Саламович не отправил меня домой за эту оплошность. Но хочу отметить, что многие неправильно описывали события того вечера. Мы с Романом просто поужинали, после чего сразу отправились в отель.

— Насколько серьезный разговор состоялся между вами и Станиславом Черчесовым после этого инцидента?

— Это останется только между нами.

Напомним, что игроки были оштрафованы РФС.