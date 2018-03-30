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  • Рауш: «Нарушение режима? Рад, что Черчесов не отправил домой из-за этого»

Рауш: «Нарушение режима? Рад, что Черчесов не отправил домой из-за этого»

30 марта 2018, 01:04
5

Защитник «Динамо» Константин Рауш рассказал об инциденте с нарушением режима во время сборов российской национальной команды.

— Во время этого сбора вы с Романом Нойштедтером были оштрафованы за нарушение режима. Как на вас сказалась эта ситуация?

— Это неприятный момент. Мы допустили ошибку, не явившись в гостиницу до полуночи, за что нас и оштрафовали. Я очень рад, что Станислав Саламович не отправил меня домой за эту оплошность. Но хочу отметить, что многие неправильно описывали события того вечера. Мы с Романом просто поужинали, после чего сразу отправились в отель.

— Насколько серьезный разговор состоялся между вами и Станиславом Черчесовым после этого инцидента?

— Это останется только между нами.

Напомним, что игроки были оштрафованы РФС.

Источник: Известия
Россия Динамо Россия Рауш Константин Нойштедтер Роман Черчесов Станислав
Комментарии (5)
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simoron81
1522371054
да уж
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Ще Гевара
1522380262
Зато после игры с французами домой однозначно и попрощаться!
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alex1951
1522388332
Зачем домой? А горшки ночные кто вычищать будет?
Ответить
zigbert
1522399949
Это делать можно.Это делать нельзя.Ребята вы как малые дети -а своя голова у вас есть?
Ответить
yurdin
1522419757
Так из игроков сборной там был только Рауш получается,если верить Бомбардиру.ру. Про "Романа Шойштедтера" до сих пор инфы нигде не было,а в сборной России таких нет. P.s. или Нойштедтер похлопотал?)))
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