Защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением о переносе матча 24-го тура РФПЛ между «Амкаром» и «Локомотивом» из Перми в Москву.

«Если бы «Локомотив» шел пятым или шестым, мы бы сейчас так не обсуждали эту тему. Но так как он лидирует, то этот вопрос задевает всех. Конечно, это неправильно.

«Амкар» должен принимать дома 15 матчей, а не ездить в ту же Москву. Это ни в какие рамки не лезет. Почему мы должны ехать в Пермь, а другие играют дома? Даже если «Локомотив» заплатил за перелет и отдаст деньги, вырученные за счет продажи билетов», – сказал Ещенко.

Матч «Амкар» – «Локомотив» состоится 31 марта в 14:00 по московскому времени.