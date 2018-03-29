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  • Ещенко: «Перенос матча «Амкар» – «Локомотив»? Это ни в какие рамки не лезет»

Ещенко: «Перенос матча «Амкар» – «Локомотив»? Это ни в какие рамки не лезет»

29 марта 2018, 22:56
27

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением о переносе матча 24-го тура РФПЛ между «Амкаром» и «Локомотивом» из Перми в Москву.

«Если бы «Локомотив» шел пятым или шестым, мы бы сейчас так не обсуждали эту тему. Но так как он лидирует, то этот вопрос задевает всех. Конечно, это неправильно.

«Амкар» должен принимать дома 15 матчей, а не ездить в ту же Москву. Это ни в какие рамки не лезет. Почему мы должны ехать в Пермь, а другие играют дома? Даже если «Локомотив» заплатил за перелет и отдаст деньги, вырученные за счет продажи билетов», – сказал Ещенко.

Матч «Амкар» – «Локомотив» состоится 31 марта в 14:00 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Амкар-Пермь Локомотив Ещенко Андрей
Комментарии (27)
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Masteralex
1522353753
запетушились свинюшки, то Каррера, то Ещенко, как будто первое место из-за матча в Москве уплыло, ну ну
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frizom
1522353852
да пофигу на то что делает Локо, или кто то еще. Надо свои матчи выигрывать. А это делается на поле! Вперед Спартак!
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Red-Green_fan
1522354060
Я бы спросил у него, почему Спартак перед дерби отказался играть в Самаре против Крыльев?
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zra78
1522354300
Ещенко, а посмотри а не было ли ещё таких прецедентов и увидишь,что и Спартак так делал ЦСКА, Зенит
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+50/-50
1522354626
Сильный не обращает внимания на действия слабого. В данном, конкретном случае Ещенко явно "вибрирует". Недавний предвыборный слоган: - .....а что Титов? ......... а что Спартак? Да пох....!
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Татарин за ЦСКА
1522355540
эх,Самара-городок
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Ubuntu
1522357529
Так может Локомотиву вообще заплатить, чтобы все гостевые игры проводить на своём поле. Или сразу может купить чемпионство. Кабинетные
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Павел Амурский
1522357796
А чем Ещенко недоволен, очередь быть чемпионом у Локомотива.
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XaXatyn
1522362204
Конечно если ЛОКО мачт перенес от трагедия , а как Спартак с ЦСКА переносили так это нормально !
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OfaZavr
1522406055
все уже решено так что и обсуждать не имеет смысла.
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