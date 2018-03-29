«Урал» продал все билеты на матч с «Рубином». Игра пройдет на «Екатеринбург-Арене»

Екатеринбургский «Урал» отчитался о продаже билетов на матч 24 тура РФПЛ против казанского «Рубина». Встреча станет первой и тестовой для стадиона чемпионата мира-2018 «Екатеринбург-Арена».

«Футбольный клуб «Урал» реализовал все доступные для продажи билеты, их порядка 20 тысяч. Сейчас мы ждем тех, кто пока не обменял свои абонементы на новые, однако в свободной продаже билетов больше нет.

Большинство секторов трибуны D в продажу не пускались, также для продажи были закрыты некоторые сектора трибуны А, там располагается ложа прессы и зрительские места», – сказал пресс-секретарь клуба Никита Медведевских.

Команды сыграют 1 апреля. Начало матча – в 14:00 по Москве.